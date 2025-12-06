Cultura

“Fue sólo un accidente”, un thriller moral que ejerce como magistral comentario sobre el poder

La película de Jafar Panahi, ya estrenada en cines y que llegó al streaming esta semana, sorprende con su mirada irreverente sobre la autoridad, la culpa y la búsqueda de justicia en el Irán actual

Tráiler de la película "Fue sólo un accidente", de Jafar Panahi

Fue solo un accidente termina dos veces. En ambas ocasiones, su brillantez puede dejarte sin aliento.

Eso sí, con el poco aliento que te queda tras el tercer y cuarto acto del más reciente e implacable viaje por carretera del guionista y director iraní Jafar Panahi, donde el destino no es un lugar ni una cosa, sino un magistral comentario sobre el poder. ¿Quién ostenta ese poder? En este drama tan absorbente como irreverente —indiscutiblemente entre las películas más importantes y mejor dirigidas del año—, depende de tu definición de la palabra. Pero incluso así, los términos y el alcance del mando y el control fluctúan, a veces en el lapso de una frase o un gesto.

Panahi, cuyo currículum de treinta años incluye Taxi, The Circle, Offside y This Is Not a Film, ha hecho de la interrogación al autoritarismo y sus abusos una característica de su carrera. Comienza Solo fue un accidente en las afueras de Teherán, donde Rashid (Ebrahim Azizi, quien también protagonizó No Bears de Panahi) conduce a casa con su esposa embarazada (Afssaneh Najmabadi) y su hija pequeña (Delmaz Najafi) cuando atropella algo, o a alguien, en la carretera. Alerta de spoiler menor: resulta ser un perro, al que Rashid despacha con mínima emoción mientras su hija lanza bombas de culpa desde el asiento trasero.

Anotado.

Luego conocemos a Vahid (interpretado por Vahid Mobasseri, quien también actuó en No Bears) cuando Rashid llega al taller mecánico en su vehículo averiado buscando ayuda y un compañero de trabajo invita a la familia a pasar. Vahid se retira en estado de shock porque está convencido de que Rashid es el hombre que él conoce como Eghbal el Patapalo, un brutal inspector recordado por su excepcional sadismo al torturar a los presos políticos de Irán.

"Fue sólo un accidente" explora
"Fue sólo un accidente" explora el poder y la responsabilidad en la sociedad iraní

Enfurecido, Vahid acecha y secuestra a Rashid/Eghbal, con la intención de mostrar exactamente la misma misericordia que el notorio torturador mostró a sus víctimas. Pero en su camino hacia la ejecución de su cautivo, la duda se apodera de él. ¿Tiene al hombre correcto? Busca validación entre algunos ex prisioneros: una fotógrafa de bodas llamada Shiva (Maryam Afshari); su ex, Hamid (Mohamad Ali Elyasmehr); y una casi novia (Hadis Pakbaten) cuyo casi esposo (Majid Panahi) no tiene más remedio que unirse a su debate itinerante sobre la justicia y la carga de la prueba.

Puede que creas saber hacia dónde va Panahi con esto, pero incluso si adivinas algunos de los hitos, eso no debería impedir que te entretengas o —más importante aún— que te sientas desafiado. Este es un cineasta cuyo trabajo siempre se gana los adjetivos de resistencia. Encarcelado varias veces por colusión y propaganda contra el régimen (los mismos cargos que se imputan a Vahid en el guion), se dice que Panahi filmó gran parte de su última película en Irán de manera clandestina, con el director de fotografía Amin Jafari (No Bears, 3 Faces) moviéndose sigilosamente y con eficiencia durante un rodaje de 28 días que nunca parece apresurado ni de bajo presupuesto en pantalla. El resiliente autor también esquiva al gobierno iraní colaborando con Francia, que coprodujo y está presentando la película para consideración al Oscar tras su victoria de la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes.

Fue sólo un accidente ha ido acumulando seguidores en el circuito de festivales no porque sea perfecta —yo podría haber prescindido de la metáfora evidente del árido árbol de Esperando a Godot que crece en el desierto cerca de una tumba recién cavada esperando un cuerpo, por ejemplo—, sino porque lidera con un humor sutil, así como con sinceridad y apertura que nunca parecen falsas ni simplistas. Cada personaje de esta historia se encuentra en una encrucijada moral. El camino que elijan determinará el mundo en el que ellos —y, no de manera sutil, el resto de nosotros— viviremos.

"Fue sólo un accidente" invita
"Fue sólo un accidente" invita a la introspección y el debate, evitando respuestas fáciles y finales cerrados

Jafir Panahi no necesita a Godot para dejar clara su aversión a esperar que “el sistema” y sus agentes hagan lo correcto. En el primer final de la película, explora las complejidades de la responsabilidad individual y el empoderamiento. Pero luego, en el final final, regresa a la naturaleza humana y su necesidad primordial de afirmar la dominación.

Si alguien tiene derecho a hacer una fantasía de venganza, es Jafar Panahi. Y, sin embargo, esta película no es eso. Este hombre no hace películas de declaraciones; hace películas de preguntas, diseñadas para provocar introspección y debate. La verdadera brillantez de esos dos finales es que, en realidad, no son finales en absoluto.

Fuente: The Washington Post

[Fotos: Neon vía AP]

