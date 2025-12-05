Cultura

Estas son las 10 mejores películas del año, según el American Film Institute

“Una batalla tras otra”, “Pecadores” y “Frankenstein” encabezan la lista de films galardonados por la prestigiosa institución del cine de Estados Unidos, que realizará su premiación el 9 de enero de 2026

Leonardo Dicaprio en "Una batalla tras otra" (Warner Bros Pictures)

Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson; Pecadores, de Ryan Coogler, y Frankenstein, de Guillermo del Toro, se encuentran entre las 10 mejores películas del año según el American Film Institute (AFI), anunció la organización el jueves.

El resto de las películas galardonadas de los Premios AFI 2025 son Avatar: fuego y ceniza, de James Cameron; Bugonia, de Yorgos Lanthimos; Hamnet, de Chloé Zhao; Jay Kelly, de Noah Baumbach; Marty Supreme, de Josh Safdie; Sueño de trenes, de Clint Bentley; y Wicked: For Good, de Jon M. Chu.

Michael B. Jordan en "Pecadores" (Warner Bross)

El instituto también hizo una selección de los 10 mejores programas de televisión del año, entre los que destacaron Adolescence (Netflix); Andor (Disney+); Death by Lightning (Netflix); The Diplomat (Netflix); The Lowdown (FX) o The Pitt (Max).

Las otras series galardonadas son las de Apple TV+ Pluribus, Severance y The Studio, así como la serie de Max Task.

Cada año el AFI elige 20 proyectos audiovisuales “excepcionales, considerados cultural y artísticamente representativos de los logros más significativos de este año en el arte de la imagen en movimiento”.

Oscar Isaac en "Frankenstein" (Netflix)

Los homenajeados se reunirán y serán reconocidos el viernes 9 de enero de 2026, en el almuerzo privado anual de los AFI Awards en el Four Seasons de Los Ángeles, en Beverly Hills.

El jurado encargado de la selección —uno para cine y otro para televisión— contó con la participación de artistas destacados de la industria, académicos y críticos de cine y televisión.

Fuente: EFE

