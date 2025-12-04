Gorriarena, Carlos Busqued y Rocambole, entre las nuevas muestras del Recoleta

El Centro Cultural Recoleta inaugura cinco exposiciones con obras de Gorriarena, Busqued, Rocambole y jóvenes artistas argentinos

El Centro Cultural Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires inaugurará cinco nuevas exposiciones el miércoles 17 de diciembre a las 18. Estas muestras reúnen producciones de Carlos Gorriarena, Carlos Busqued, Ricardo Cohen (Rocambole) y de dos artistas jóvenes seleccionados a través de la convocatoria anual del CCR.

La muestra homenaje a Carlos Gorriarena celebra el centenario de su nacimiento con obras emblemáticas y temas sociales

El homenaje a Carlos Gorriarena abarca el centenario de su nacimiento y se presenta en la Sala Histórica. El artista, referente de la pintura argentina contemporánea, participó en diez muestras colectivas en el Recoleta. La exhibición incluye obras como “Vidriera” (2000) e “Irisada luz del atardecer” (1977). En 2009, Gorriarena fue objeto de una retrospectiva póstuma en la Sala Cronopios. La actual selección aborda temas presentes en su obra, entre ellos los reclamos de justicia y las tensiones sociales.

La exposición dedicada a Carlos Busqued revela el universo personal y material que inspiró sus novelas más reconocidas

La figura del escritor Carlos Busqued concentra la propuesta de las Salas 2 y 3. Fallecido en 2021, el autor dejó una marca con sus novelas Bajo este sol tremendo y Magnetizado. La muestra curada por Juan Maisonnave explora los objetos personales del escritor, entre los que se incluyen aeromodelos, libros anotados, cómics y una mandíbula animal. El enfoque trasciende la literatura e ingresa al universo material que inspiró buena parte de su producción.

Ricardo Cohen (Rocambole) presenta piezas originales vinculadas al rock nacional y a los 40 años de “Gulp!”, de los Redonditos de Ricota

El artista Ricardo Cohen (Rocambole) expone su serie Rocambole y el Jardín de los fantasmas en las Salas 13 y 14. Allí se muestran piezas originales de su trabajo gráfico, incluidas obras relacionadas con el grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La exposición coincide con los 40 años del lanzamiento de Gulp!, primer disco de la banda. La curaduría de Natalia Famucchi recorre diferentes instancias de la carrera de Cohen a través de pinturas, acuarelas y documentos preservados del circuito cultural del rock nacional.

La muestra “KIKIN” de Juan José Souto explora la relación entre forma, luz y espacio a través de esculturas y dispositivos lumínicos

El CCR incorpora propuestas de jóvenes creadores elegidos en la convocatoria 2025. En la Sala 5, Juan José Souto presenta KIKIN, con curaduría de Javier Villa, en la que se ponen en diálogo esculturas y dispositivos de luz. Cada obra examina la relación entre forma y luminosidad a partir de experimentos con densidad y revelación espacial. Por otro lado, Valentín Asprella Lozano exhibe Antes del fulgor en la Sala 6. Esta muestra, curada por Carla Barbero, dispone piezas escultóricas e instalaciones que abordan transformaciones de lo natural y lo sintético mediante imaginarios de descomposición y regeneración.

“Antes del fulgor” de Valentín Asprella Lozano aborda la transformación de lo natural y lo sintético mediante instalaciones y esculturas

Las exposiciones estarán abiertas al público desde el 17 de diciembre, con acceso libre para residentes y argentinos. Los horarios son de martes a viernes entre las 12 y las 21, mientras que sábados, domingos y feriados la apertura se extiende de 11 a 21. La programación completa está disponible en www.centroculturalrecoleta.org.

Fuente y fotos: gentileza prensa Centro Cultural Recoleta.