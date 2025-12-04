Gael García Bernal: “Los actores jamás vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial” (Foto: EFE / Francisco Guasco)

El actor mexicano Gael García Bernal se aventuró en el mundo de los audiolibros al producir y narrar la historia de Gregor Samsa, protagonista de la clásica novela de Franz Kafka La metamorfosis, un reto distinto al de la actuación y el doblaje.

Durante su visita a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara para presentar este proyecto, el actor declaró que la ficción sonora fue un escenario distinto para mostrar técnica teatral y vocal, riesgo artístico y mucha libertad y creatividad.

“No hay un viaje consciente de qué es lo que tengo que hacer distinto para una narración o para algo en audio, pero el medio sí te condiciona a ciertas cosas, de ahí nace la creatividad, de ahí nace el juego, de ahí nace esa parte natural de la actuación”, explicó.

García Bernal no sólo prestó su voz, sino que La corriente del golfo, la productora que fundó junto a su amigo y también actor Diego Luna, se asoció con la empresa Audible para crear el audiolibro La metamorfosis y la radionovela sobre Hilde Krüger, la historia real de una actriz alemana convertida en espía en el México de los años 40.

El famoso actor mexicano defiende la autenticidad y el valor humano en la interpretación artística, subrayando la importancia de la empatía y la conexión emocional en el arte dramático (Foto: EFE / Francisco Guasco)

El actor destacó que la obra de Kafka tiene una carga de dramaturgia que permitió jugar con el espacio sonoro, especialmente porque todo se narra desde la habitación del personaje central.

El reconocido intérprete tapatío confesó que, antes de este proyecto, solo había leído la novela una vez en su adolescencia, forzado por un programa escolar. Ahora, a sus 47 años, el texto lo llevó a reflexionar sobre el rechazo a la diferencia.

“El eje político (de la novela) está entre la exaltación del otro, del extranjero, de la otredad, de aquel que es distinto a mí y los que justamente están en contra de eso. Eso es una división política fundamental hoy en día, que es desde donde se están argumentando todas las cosas (en el mundo)”, recalcó García Bernal.

Volver a lo primigenio

Producir una radionovela como Hilde Krüger fue para el actor una forma de regresar a la comunicación primitiva de la voz y la oralidad.

El actor de películas como Amores perros y La mala educación se declaró asiduo consumidor de radio, pódcast y series sonoras documentales. De ahí surgió su interés en la historia de la espía, cuya producción audiovisual resultaba inviable, pero pudo resolver en clave de ficción sonora.

“Los seres humanos tenemos unas capacidades para poder leer los rostros y de ahí viene la lectura, o sea, de esa herramienta y la oralidad viene de eso también, es como una mezcla, como un sistema”, explicó

El actor, productor y director de cine mexicano Gael García Bernal en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (Foto: EFE / Francisco Guasco)

Por esta capacidad tan primigenia de codificar y entender gestos, García Bernal consideró que la inteligencia artificial no podrá sustituir a quienes se dedican a la actuación.

“Los actores no vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial, jamás. Creo que no, porque lo que vemos es detrás de la máscara también. O sea, sabemos que es un juego, que no son las personas quienes son esos personajes, también vemos detrás”, sostuvo.

La apuesta por la ficción sonora busca tanto atraer a quienes nunca han leído literatura como a quienes desean conocer las historias de otra manera, indicó el actor y director.

“Las veces que he escuchado de libros sí he logrado conectar con lo que se está contando y han sido libros muy particulares también, o sea, que sean narraciones que puedo seguir, que no necesito voltear la página como para recordar quién era quién”, añadió.

García Bernal cree que hay un público interesado en este tipo de proyectos creativos y que deben realizarse con calidad, aunque la retroalimentación es menos directa que en el teatro, la televisión o el cine.

“Lo montamos de esta manera, la verdad es que es como un experimento. Ojalá agarre y funcione, me encantaría. Quizás la desventaja del audio es que es muy difícil saber (si a la gente le gustó o no); no existen los aplausos, pero tampoco los abucheos”, ironizó.

Fuente: EFE