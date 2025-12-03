Todos están invitados a la fiesta de cumpleaños de Jane Austen

Los fans de Austen han acudido en masa a Bath durante todo el año para celebrar su 250 cumpleaños (Crédito: Caroline Gutman / The New York Times)

Si algo conecta a los distintos fans de Jane Austen —los amantes de sus libros, los estudiosos de su vida, los conocedores de las adaptaciones cinematográficas y televisivas, y quienes se interesan principalmente por la ropa— es que son muy estrictos con los detalles.“¡Pobre del académico que no los tome en serio!”, dijo el experto en Austen John Mullan, en nombre de los miembros de la Jane Austen Society del Reino Unido y la Jane Austen Society of North America (JASNA), los dos principales centros de intercambio de información sobre la rigurosa austenofilia.

En la conferencia anual de JASNA en octubre, Mullan, profesor de literatura inglesa en el University College de Londres y autor de ¿Qué importa en Jane Austen?, habló sobre “La minuciosidad del genio: la elección de palabras de Jane Austen”. Cometió el error de mencionar un pequeño detalle en la novela Emma.“Disfruté mucho tu charla”, le dijo después un miembro del público, “pero, por cierto, no fue el señor Knightley quien le dio la pierna de cerdo a la señorita Bates: fue Emma”.

Austen nació hace 250 años, lo que convierte este año en un momento particularmente emocionante para sus admiradores, aunque no necesiten excusas para celebrar. Quizás de forma única entre los grandes novelistas de lengua inglesa, Austen se presta a un amplio culto presencial. No se observa ese entusiasmo con, por ejemplo, Dickens o Twain.

Parte de la razón está en que, pese a la complejidad de sus novelas, solo completó seis: obras casi perfectas escritas en un breve lapso de creatividad a fines del siglo XVIII y principios del XIX.“Puedes convertirte en un experto en Jane Austen muy rápidamente”, afirma Gill Hornby, presidenta de la Jane Austen Society UK y autora de The Elopement, una novela basada en la familia de Austen. “Leer todo lo que escribió Jane Austen es totalmente posible”.

La convención anual de JASNA incluyó talleres sobre cómo ensamblar pulseras con retratos georgianos. Tanto académicos como aficionados dieron charlas sobre todo lo relacionado con Austen (Crédito: Caroline Gutman / The New York Times)

Los libros pueden leerse desde múltiples perspectivas: por sus tramas románticas, sus reflexiones sobre la nobleza terrateniente de la Inglaterra de la Regencia, sus innovadoras técnicas narrativas y su agudo humor. Vale la pena volver a ellos: los lectores más atentos dicen descubrir algo nuevo en cada lectura, y su universalidad y flexibilidad las ha hecho ideales para adaptaciones cinematográficas.

Las seguidoras más apasionadas de Austen se conocen como Janeites, término acuñado por George Saintsbury en 1894 y utilizado por Rudyard Kipling en su relato The Janeites sobre soldados británicos que leían Austen en la Primera Guerra Mundial. La Jane Austen Society UK y JASNA se fundaron en 1940 y 1979, respectivamente, pero la era moderna del fandom comenzó con la aparición de Colin Firth como un desaliñado y carismático señor Darcy en la miniserie de la BBC de 1995, Orgullo y prejuicio.

Más de 10 millones de personas, alrededor de una sexta parte de la población del Reino Unido, vieron esa adaptación; también hubo grandes audiencias para Sense and Sensibility (1995) con Emma Thompson; Emma, con Gwyneth Paltrow (1996); y la derivación Clueless (1995). Este período de readaptaciones despertó el interés en los lugares de la vida real de Austen —su casa en Chawton, su tumba en Winchester, su lugar de nacimiento en Steventon— y originó un auge en el turismo austeniano.

En Inglaterra, los desfiles, exposiciones y fiestas temáticas por el 250 aniversario culminarán en el Baile Navideño del Cumpleaños de Jane Austen el 13 de diciembre en Bath. Las entradas se han agotado, pero el llamado “complejo industrial Austen” ofrece muchas alternativas: se puede hacer un tour, visitar exposiciones (como la del Grolier Club de Nueva York, del 4 de diciembre al 14 de febrero), sumergirse en los spin-offs más insólitos —como mezclas de sus personajes con zombis y monstruos marinos—, asistir a obras basadas en Austen o formar parte de clubes de lectura o grupos de discusión, online o presenciales. Incluso se puede ver la película The Jane Austen Book Club.

Nacida en Steventon, el 16 de diciembre de 1775, Jane Austen fue una novelista británica que vivió durante la época georgiana

Y, por supuesto, se puede vestir el atuendo de época, tomar el bolso y pasear por las calles de Bath como si fuera la Inglaterra de la Regencia. Pese a la escasa simpatía de Austen por la ciudad, su arquitectura georgiana la ha convertido en el epicentro del cosplay austeniano. La afluencia constante de fans es beneficiosa para Bath, aunque algunos residentes se sorprenden por el fervor. “Llegan a la hora del almuerzo vestidos de gala: familias enteras con niños, en batas y pantalones bombachos”, comenta Helen, vendedora de una tienda de ropa local.No lo entiendo muy bien. Bath es una ciudad romana, pero no nos llegan montones de gente disfrazada de romanos.

En Estados Unidos y Canadá, JASNA tiene unos 6.500 miembros en 83 sucursales, además de una “región internacional”. Su reunión anual, celebrada este año en el Baltimore Marriott Waterfront, fue especialmente festiva por el 250 aniversario.

Hay todavía cosas nuevas que decir sobre Austen: los expertos expusieron temas como “El calzado de Jane Austen en la realidad y la ficción”, “El espectro del posfeminismo en ‘Mansfield Park’” y “Jane Austen y la ética de la timidez”.

Janine Barchas, profesora de la Universidad de Texas en Austin, recordó en el escenario cómo una vez fue una “janeíta reticente”, pero quedó cautivada por la autora y ya ha escrito tres libros sobre ella.

La conferencia incluyó talleres de tarjetas de visita y bisutería georgiana, corbatas de la Regencia y técnicas como “estampado de pañuelos”. Para los menos aficionados a las manualidades, había una sala de escape inspirada en La Abadía de Northanger. Mi equipo lo formaban dos jóvenes que habían leído el libro; sus novios, que no; y Sara Glennon, profesora de inglés de Vermont, asidua lectora de la autora. Con ingenio y conocimiento, resolvimos una serie de enigmas en menos de una hora.

Derrotamos a los otros equipos y ganamos, entre otros premios, pulseras de goma con la palabra “Janeite” impresa. “¿Jeanette?”, preguntó uno de los novios, desconcertado. “¿Es un personaje de algún libro?”

Las tiendas temporales ofrecían gorros, cintas y otros adornos. Aunque muchos asistentes vestían ropa de civil, algunos vistieron ropa Austen para el fin de semana (Crédito: Caroline Gutman / The New York Times)

Aunque la mayoría de los asistentes a JASNA vestían de civil, algunos se habían vestido al estilo Austen para el fin de semana. Mike Mackenthun, de 69 años, especialista retirado en guerra electrónica de la Marina de los EE. UU., lucía resplandeciente con su chaleco, pantalones, chaqueta verde y corbata ingeniosamente anudada. Su atuendo había sido confeccionado por su esposa, Tamara, quien dejó su carrera en la Marina para ayudar a administrar el viñedo de la pareja en Idaho y para confeccionar elaborados sombreros artesanales de estilo Regencia que se vendían entre 350 y 400 dólares.

Mackenthun se vistió como el Sr. Gardiner de Orgullo y Prejuicio, uno de los pocos maridos verdaderamente amables de Austen. Aunque su esposa ha leído los libros numerosas veces, según Mackenthun, él mismo solo ha visto algunas películas y, por lo tanto, no estaba del todo familiarizado con los detalles de su personaje. “No entiendo toda la interacción”, comentó.

No hay problema. Lectores, académicos, cinéfilos, amantes de los sombreros, parejas un poco desconcertadas: todos son bienvenidos, afirmó Mary Mintz, presidenta de JASNA.

“No nos importa cómo la gente llega a Jane Austen”, señaló. “Si empiezan con las películas y series de televisión, y nunca pasan a los libros, no hay problema. Claro que, si quieren más, les decimos: ‘Vayan por el original’”.

Fuente: The New York Times