Cultura

Osías Yanov ganó el Premio Azcuy, que une arte con arquitectura

El artista sorprendió al jurado con “Lianagramas”, una escultura inspirada en plantas trepadoras que recorrerá un edificio de Caballito

Guardar
Osías Yanov ganó el Premio
Osías Yanov ganó el Premio Azcuy, que une arte con arquitectura

La séptima edición del Premio Azcuy quedó en manos de Osías Yanov por su proyecto Lianagramas, una propuesta que desafía los límites entre arte y arquitectura en el nuevo edificio en el barrio de Caballito.

El reconocimiento, que incluye un premio de USD 10.000 y la financiación total de la producción de la obra, fue otorgado tras una deliberación del jurado en el Auditorio del Museo Moderno.

El proyecto ganador, Lianagramas, se concibe como una liana escultórica modular que recorre la fachada y los espacios comunes del edificio, inspirada en la capacidad de las plantas trepadoras para escapar de lo recto y trazar recorridos alternativos.

Yanov explicó que la obra, que estará en el edificio edificio Donna Settima, funciona como “un organismo capaz de trazar un recorrido que articula la memoria del barrio, el exterior e interior del edificio”, y subrayó su carácter metafórico: “La liana es un instrumento metafórico de métodos de conocimiento no lineales: su enredo propone habitar el mundo desde lo colectivo, enlazando elementos contradictorios y generando alianzas descentradas”.

"Lianagramas" se concibe como una
"Lianagramas" se concibe como una liana escultórica modular que recorre la fachada y los espacios comunes del edificio

La directora del Museo, Victoria Noorthoorn, destacó el impacto de la iniciativa al afirmar: “El Premio Azcuy es fruto de una alianza virtuosa que nos permite soñar un proyecto transformador e imaginar un mar de ideas. La inversión de arte argentino en cada inmueble y edificios de la ciudad que impulsa Azcuy es un cambio cultural profundo que estamos felices de acompañar”.

Por su parte, el fundador y director de Azcuy, Gerardo Azcuy, remarcó la evolución del certamen: “Este proyecto se va consolidando y, va teniendo notoriedad y ya acumula una serie de obras. A lo largo de las ediciones vamos viendo cómo cobran vida estos proyectos que están en nuestros desarrollos en Caballito, y las ideas siguen surgiendo en otros lugares”.

La directora creativa de Azcuy, Sol Juárez, puso en valor la calidad de las propuestas recibidas: “Estamos muy emocionados. Este año tuvimos proyectos interesantes que se profundizaron en las jornadas con el jurado, que fueron muy nutritivas para todos. Personalmente aprendo de los artistas y de la evolución de los proyectos. Agradecemos y felicitamos a todos”.

Al recibir el galardón, Osías Yanov expresó su gratitud y resaltó la singularidad del certamen: “En Argentina no existe otro premio así, que enaltezca el trabajo interdisciplinar, fomentando lo bueno del encuentro entre arte y arquitectura”.

El jurado de la edición 2025 estuvo integrado por Gerardo Azcuy, Guadalupe Chirotarrab, Raúl Flores, Nicolás Cuello, Sol Juárez, Malgorzata Ludwisiak, Julián Terán y Guido Yannitto.

Más de quinientos artistas presentaron proyectos especialmente concebidos para el edificio Donna Settima, de los cuales resultaron finalistas Federico Cantini (Rosario), Soledad Dahbar (Salta), Estanislao Florido (Buenos Aires), Lucila García de Onrubia (Buenos Aires) y Mariela Vita (La Plata, Buenos Aires).

La séptima edición del Premio Azcuy amplió su alcance territorial mediante colaboraciones con museos de distintas regiones, fortaleciendo el vínculo con la comunidad artística local. En este contexto, representantes de Azcuy y del Museo Moderno organizaron encuentros en ciudades como Salta, Tucumán y Rosario, con la participación de artistas y jurados de ediciones anteriores. Estas actividades se sumaron a las visitas realizadas en 2024 al Museo de Arte Moderno de Mendoza y al Museo Evita Palacio Ferreyra de Córdoba.

Temas Relacionados

Premio Azcuy Osías Yanov Arte contemporáneo ArquitecturaMuseo Moderno

Últimas Noticias

Andrés Waissman invita a perderse entre ruinas, paisajes y figuras misteriosas en Salta

La exposición “La deriva de los continentes”, en el Museo de Arte Contemporáneo, reúne tótems, pinturas y cerámicas que abordan la incertidumbre y la violencia, invitando a los visitantes a descubrir un universo tan inquietante como fascinante

Andrés Waissman invita a perderse

El mercado del arte redescubre con precios récord a Gustav Klimt, Rubens y Dora Maar

La reciente preferencia por obras históricas en subastas millonarias revela una búsqueda de solidez y autenticidad frente a la volatilidad del arte ultracontemporáneo y la saturación digital

El mercado del arte redescubre

“La edición número 50 de la Feria del Libro de Buenos Aires posiblemente sea la más importante de su historia”

Así lo dijo Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, en un acto realizado en el stand argentino de la Feria de Guadalajara donde se congregaron más de 200 personas, entre editores, libreros y gestores culturales

“La edición número 50 de

Joan Manuel Serrat aseguró que le gustaría morir entre canciones

El reconocido cantautor catalán compartió en la FIL de Guadalajara que la música ha sido su compañera de vida y que anhela ser recordado a través de melodías al destacar el valor emocional de las canciones

Joan Manuel Serrat aseguró que

Los Macocos celebran 40 años con un adiós pleno de humor en el Teatro San Martín

El legendario grupo teatral despide el año y su aniversario con tres funciones especiales de “¡Chau, Macoco!”, una obra que repasa su historia y promete risas, nostalgia y entradas a precios populares

Los Macocos celebran 40 años
DEPORTES
Peleas y denuncia de infidelidades:

Peleas y denuncia de infidelidades: la polémica fiesta organizada por Carrascal y Pulgar tras ganar la Libertadores con Flamengo

Sorteo del Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo en vivo

Habló uno de los refuerzos que tiene River Plate en carpeta: qué haría si lo llama Gallardo y la razón por la que quiere volver al país

FIFA dio a conocer a los tres artistas que animarán el sorteo del Mundial 2026 y confirmó a los conductores del evento

La nueva vida de un ex arquero de la selección de Francia como productor de ostras: “El boca a boca funciona, es la mejor publicidad”

TELESHOW
El papá de Rocío Pardo

El papá de Rocío Pardo habló de la boda de su hija con Nicolás Cabré: “Voy a tener que vender más entradas”

Murió a los 49 años Puni Corvalán, referente del rock de Santiago del Estero

El gesto a la distancia de Maxi López a su esposa Daniela Christiansson a pocos días de dar a luz

La palabra de Darío Cvitanich tras su separación con Ivana Figueiras y el escándalo con Chechu Bonelli

María Becerra contó cómo organizan su mudanza con J Rei y embalan sin ayuda: “No quiero que nadie doble mis tangas”

INFOBAE AMÉRICA

María Corina Machado responsabilizó a

María Corina Machado responsabilizó a Maduro por el despliegue militar de EEUU en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se negó”

Periodismo digital con IA: avances en España y LATAM

El mercado del arte redescubre con precios récord a Gustav Klimt, Rubens y Dora Maar

“La edición número 50 de la Feria del Libro de Buenos Aires posiblemente sea la más importante de su historia”

La Cámara de Diputados de Paraguay sancionó el presupuesto 2026