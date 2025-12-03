Osías Yanov ganó el Premio Azcuy, que une arte con arquitectura

La séptima edición del Premio Azcuy quedó en manos de Osías Yanov por su proyecto Lianagramas, una propuesta que desafía los límites entre arte y arquitectura en el nuevo edificio en el barrio de Caballito.

El reconocimiento, que incluye un premio de USD 10.000 y la financiación total de la producción de la obra, fue otorgado tras una deliberación del jurado en el Auditorio del Museo Moderno.

El proyecto ganador, Lianagramas, se concibe como una liana escultórica modular que recorre la fachada y los espacios comunes del edificio, inspirada en la capacidad de las plantas trepadoras para escapar de lo recto y trazar recorridos alternativos.

Yanov explicó que la obra, que estará en el edificio edificio Donna Settima, funciona como “un organismo capaz de trazar un recorrido que articula la memoria del barrio, el exterior e interior del edificio”, y subrayó su carácter metafórico: “La liana es un instrumento metafórico de métodos de conocimiento no lineales: su enredo propone habitar el mundo desde lo colectivo, enlazando elementos contradictorios y generando alianzas descentradas”.

"Lianagramas" se concibe como una liana escultórica modular que recorre la fachada y los espacios comunes del edificio

La directora del Museo, Victoria Noorthoorn, destacó el impacto de la iniciativa al afirmar: “El Premio Azcuy es fruto de una alianza virtuosa que nos permite soñar un proyecto transformador e imaginar un mar de ideas. La inversión de arte argentino en cada inmueble y edificios de la ciudad que impulsa Azcuy es un cambio cultural profundo que estamos felices de acompañar”.

Por su parte, el fundador y director de Azcuy, Gerardo Azcuy, remarcó la evolución del certamen: “Este proyecto se va consolidando y, va teniendo notoriedad y ya acumula una serie de obras. A lo largo de las ediciones vamos viendo cómo cobran vida estos proyectos que están en nuestros desarrollos en Caballito, y las ideas siguen surgiendo en otros lugares”.

La directora creativa de Azcuy, Sol Juárez, puso en valor la calidad de las propuestas recibidas: “Estamos muy emocionados. Este año tuvimos proyectos interesantes que se profundizaron en las jornadas con el jurado, que fueron muy nutritivas para todos. Personalmente aprendo de los artistas y de la evolución de los proyectos. Agradecemos y felicitamos a todos”.

Al recibir el galardón, Osías Yanov expresó su gratitud y resaltó la singularidad del certamen: “En Argentina no existe otro premio así, que enaltezca el trabajo interdisciplinar, fomentando lo bueno del encuentro entre arte y arquitectura”.

El jurado de la edición 2025 estuvo integrado por Gerardo Azcuy, Guadalupe Chirotarrab, Raúl Flores, Nicolás Cuello, Sol Juárez, Malgorzata Ludwisiak, Julián Terán y Guido Yannitto.

Más de quinientos artistas presentaron proyectos especialmente concebidos para el edificio Donna Settima, de los cuales resultaron finalistas Federico Cantini (Rosario), Soledad Dahbar (Salta), Estanislao Florido (Buenos Aires), Lucila García de Onrubia (Buenos Aires) y Mariela Vita (La Plata, Buenos Aires).

La séptima edición del Premio Azcuy amplió su alcance territorial mediante colaboraciones con museos de distintas regiones, fortaleciendo el vínculo con la comunidad artística local. En este contexto, representantes de Azcuy y del Museo Moderno organizaron encuentros en ciudades como Salta, Tucumán y Rosario, con la participación de artistas y jurados de ediciones anteriores. Estas actividades se sumaron a las visitas realizadas en 2024 al Museo de Arte Moderno de Mendoza y al Museo Evita Palacio Ferreyra de Córdoba.