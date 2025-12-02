Cultura

Subastaron obras de arte de chocolate con cifras insólitas

La venta de piezas exclusivas de chocolate reunió a 25 chefs y recaudó una suma histórica para la asociación BAB Charity, beneficiando a menores hospitalizados en la capital francesa

Guardar
La primera subasta benéfica de
La primera subasta benéfica de alta pastelería en París recauda más de 108.000 euros para niños con leucemia

Unas veinte obras de chocolate, algunas firmadas por Pierre Hermé o Patrick Roger, fueron adjudicadas el lunes en París por un total de 108.100 euros -más de 125.000 dólares- durante la primera subasta benéfica dedicada a la “alta pastelería”, anunció a la AFP la casa Artcurial.

Organizada por iniciativa del pastelero Pierre Hermé, esta venta de esculturas de chocolate “es realmente una primicia”, aseguró a la AFP el subastador Arnaud Oliveux, director asociado de la casa parisina de subastas.

Veinticinco pasteleros de renombre, entre ellos Cyril Lignac, Cédric Grolet, Christophe Michalak, Yann Couvreur, Nina Métayer y Patrick Roger, participaron en esta subasta donde se les invitó a imaginar obras y experiencias exclusivas, con un precio global de partida estimado en 110.000 euros.

Al final de la subasta, se vendieron 24 conjuntos de obras de los 28 que se ofrecieron. La totalidad de los beneficios se destinará a BAB Charity, una asociación que apoya a los niños con leucemia en el hospital Trousseau, en París.

Obras de chocolate firmadas por
Obras de chocolate firmadas por Pierre Hermé y Patrick Roger se venden en una histórica puja solidaria en Artcurial

“Espero que podamos recaudar muchos fondos y hacer de esta primera edición un éxito que nos anime a realizar una segunda”, confiaba Pierre Hermé a la AFP unos días antes del evento.

Entre las obras “bien vendidas” destacó una composición monumental de 495 huevos de chocolate y un huevo de cristal Daum, complementada con un taller con el chef para elaborar macarrones. También un tronco de Navidad inspirado en el universo oceanográfico de la artista estadounidense Courtney Mattison, acompañado de una cena en la Maison Pierre Hermé, precisó Artcurial, sin revelar los montos.

Entre los otros lotes destacados se encontraban una escultura de dos metros confeccionada por Patrick Roger, asociada a un encuentro y una degustación con el pastelero, un imponente reloj de bolsillo firmado por Anne Coruble acompañado de un té en el Peninsula Paris, donde trabaja, o una pirámide de ositos de malvavisco de Cyril Lignac, complementada con una visita al rodaje de un programa en el canal M6 llamado Le Meilleur Pâtissier.

Aunque estas piezas son comestibles, están principalmente destinadas a ser exhibidas, destacó Pierre Hermé.

Veinticinco pasteleros de renombre internacional
Veinticinco pasteleros de renombre internacional participan en la subasta de esculturas de chocolate únicas en París

“Cuando las tienes frente a ti, no quieres tocarlas porque son realmente magníficas visualmente”, aseguró Arnaud Oliveux, al considerar que la alta creación pastelera es “también una especie de arte culinario”.

Fuente: AFP.

Fotos: Dimitar Dilkoff/ AFP.

Temas Relacionados

Alta pasteleríaChocolatesubastasParísPierre HerméPatrick RogerArtcurial

Últimas Noticias

“Tardes de soledad”, de Albert Serra, es la mejor película del año, según Cahiers du Cinéma

El cineasta catalán vuelve a sorprender al mundo con su documental sobre Andrés Roca Rey, que se impone en la prestigiosa lista francesa y reafirma el estatus de Albert Serra como referente del cine de autor

“Tardes de soledad”, de Albert Serra,

El aclamado director de cine Jafar Panahi fue condenado a un año de prisión en Irán

El tribunal revolucionario ha condenado en ausencia al último ganador de la Palma de Oro de Cannes, por propaganda contra el sistema

El aclamado director de cine

La Feria del Libro de Guadalajara homenajeó a Carmen Balcells, la “mama grande” del boom latinoamericano

Reconocidos autores y editores recordaron la trayectoria de la agente que impulsó a grandes nombres de la literatura regional y transformó la relación entre creadores y editoriales en el mundo hispano

La Feria del Libro de

La Feria del Libro Raro vuelve al Museo Moderno con joyas bibliófilas y edición artesanal

El sábado 13 y domingo 14 de diciembre, el evento más esperado por los amantes de los libros únicos regresa, reuniendo a libreros, editores y curiosos en un encuentro lleno de ejemplares difíciles de encontrar y actividades especiales

La Feria del Libro Raro

Javier Cercas: “Los escritores son seres tarados que intentan arreglar las cosas escribiendo”

El autor español dialogó con Elena Hevia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara frente a miles de personas. “Nadie se encierra durante diez horas cada día para escribir algo que a lo mejor no acaba publicándose”, aseguró

Javier Cercas: “Los escritores son
DEPORTES
Cómo quedó el mapa de

Cómo quedó el mapa de pilotos de la Fórmula 1 para la temporada 2026 tras la confirmación de los tres pilotos de Red Bull

Red Bull confirmó al compañero de Verstappen en la Fórmula 1 para 2026 y anunció a los dos pilotos de su equipo satélite

El paso clave que dejó el camino allanado para la remodelación de la Bombonera

Los “poderes especiales” que tendría el VAR durante el Mundial 2026 en los córners y las segundas amarillas

Alpine confirmó cuándo presentará el auto que manejará Franco Colapinto en la F1 durante 2026

TELESHOW
Florinda Meza contó cómo fueron

Florinda Meza contó cómo fueron los últimos días de Roberto Gómez Bolaños: “Murió en mis brazos”

Evangelina Anderson puso fin a los rumores y habló de su presente sentimental

Rodrigo Guirao Díaz celebró un año de amor con su novia española: “Nunca imaginé tener esta suerte”

Cuáles fueron las tendencias de YouTube en 2025: cumbia, Cazzu, creadores locales y una sorpresa bajo el mar

La divertida anécdota de Diego Torres en una farmacia: “Te da una vergüenza”

INFOBAE AMÉRICA

El Banco Central de Bolivia

El Banco Central de Bolivia publica un nuevo “valor referencial” del dólar estadounidense

“Tardes de soledad”, de Albert Serra, es la mejor película del año, según Cahiers du Cinéma

Maternidad segura en Colombia: caen los nacimientos, pero mejoran los indicadores de salud materna

La caída de los bonos y el Bitcoin llevó incertidumbre a las bolsas, pero Wall Street mantiene el optimismo

Por qué se repiten las tragedias en los países de Asia azotados por ciclones