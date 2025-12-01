Claire McCardell, la diseñadora olvidada que revolucionó la moda femenina

El libro del día

Varios años atrás, empecé a preocuparme por la posibilidad de que mi ropa contribuyera a mi depresión. Había subido de peso durante la pandemia, y comprar ropa en línea para mi nueva figura resultaba costoso y consumía mucho tiempo. Cuando encontraba una prenda que resultaba cómoda pero no lucía bien, o tenía esos bolsillos inútiles y poco profundos —dos nudillos de fondo, del ancho de una llave—, me repetía que no importaba. ¿Acaso las mujeres de mediana edad no son invisibles de todas formas?

Además, los bolsillos funcionales escasean en la ropa de mujer porque “arruinan la silueta”, o eso había escuchado. (De ahí la cruzada por la paridad de bolsillos que lleva más de un siglo).

Tras leer la biografía de Elizabeth Evitts Dickinson, Claire McCardell, mi angustia se transformó en indignación. El problema no es mi cuerpo. Tampoco las falsas promesas del comercio online. Es una industria de la moda global, multimillonaria, que ignora a la mente maestra de la moda deportiva estadounidense de mediados de siglo, una de nuestras exportaciones culturales más importantes.

Muchas de las aportaciones de McCardell a la ropa prêt-à-porter femenina siguen vigentes, como las bailarinas, los leggings, las sudaderas con capucha y los tirantes espagueti. Pocos diseñadores posteriores han encarnado su lema principal: la ropa femenina puede ser práctica, cómoda, elegante y asequible. Y tener bolsillos.

Como describe Dickinson, “devolver el nombre de Claire McCardell a las prendas que ella creó no es solo una lección de historia sobre su autoría, sino un recordatorio vital y oportuno de una diseñadora y un movimiento que siempre fueron mucho más que ropa”.

En palabras de McCardell: “Los hombres no tienen problemas con su ropa, ¿por qué no debería seguir su ejemplo?”.

Nacida en Maryland en 1905, McCardell creció con el derecho al voto, aunque aún debía enfrentar el rechazo social por usar pantalones en público.

Su temprana fascinación por la ropa y su sensibilidad a las paradojas al vestirse la llevaron a estudiar moda en Manhattan y París en los años veinte. “El capitalismo florecía en la superficie, mientras los bares clandestinos alimentaban la energía desenfrenada desde abajo”, escribe Dickinson, y así describe la escena de una joven diseñadora que equilibraba las exigencias del mercado y la expresión creativa.

El mejor modelo de McCardell era ella misma. A diferencia de sus contemporáneas, evitaba el maquillaje, mantenía el cabello largo y recorría espectáculos de Broadway y clubes de jazz usando suéteres, faldas de tweed y zapatos Mary Janes —un uniforme práctico que los lectores actuales probablemente valorarían.

Claire McCardell (NYT)

Al igual que su protagonista, Dickinson aprovecha los límites de su oficio. McCardell nunca llegó a conocer a su compatriota expatriado Ernest Hemingway, pero Dickinson destaca su vínculo, señalando que “la novela, como la ropa, se estaba reinventando”.

Tras graduarse de Parsons en 1928, McCardell pasó por trabajos cercanos al diseño (incluyendo el modelaje y pintar pantallas de lámparas) antes de ingresar a Townley Frocks, un fabricante del distrito de la confección.

En 1938, McCardell creó su primer gran éxito, el vestido “monástico”. Colgado, la prenda suelta tenía el aspecto de un saco de harina. Al ponérselo y añadirle un cinturón, era todo lo que una mujer podía desear. Se agotó de inmediato. También generó innumerables copias, anticipando los problemas legales y de derechos de autor que contribuyeron al olvido de McCardell en la cultura popular.

Como amante de los vestidos cruzados, me sorprendió saber que McCardell fue la primera en hacerlos de moda, en 1942, cuando aceptó el reto de la editora de Harper’s Bazaar, Diana Vreeland. Por solo 6,95 dólares, una mujer podía ponerse su vestido “Pop-over” de mezclilla fácil de lavar, llevar a los niños a la escuela, hacer las tareas del hogar y salir a almorzar con una amiga. No hacía falta bolso: a la prenda se le podía quitar el guante de cocina a juego y su gran bolsillo podía llevar una novela, una billetera y llaves de casa. El diseño tuvo tanto éxito que McCardell incluyó un vestido cruzado con bolsillos en cada colección posterior.

Diane von Furstenberg (REUTERS/Angelina Katsanis)

Pensar que creía lo que me habían contado: que Diane von Furstenberg inventó esa prenda versátil en los años setenta para que las mujeres que trabajaban pudieran ir directo de la oficina a un cóctel. De hecho, von Furstenberg agregó variantes: telas elásticas y ajustadas, escotes drapeados en V pronunciados.

Luego del éxito del “Pop-over”, McCardell se hizo famosa. Lauren Bacall usó sus pantalones plisados. Georgia O’Keeffe fue una admiradora que no solo pintaba usando vestidos de McCardell, sino que eligió ser fotografiada con uno. En 1955, McCardell fue la primera diseñadora de moda estadounidense en aparecer en la portada de la revista Time. En 1956 publicó su primer libro, “What Shall I Wear?”. Dos años después, con 52 años, falleció de cáncer de colon.

Historiadores de la moda han realizado grandes esfuerzos por preservar el legado de McCardell. Gracias a su trabajo, varios museos conservan prendas suyas, incluido el New York Historical, donde el vestido “Pop-over” estará exhibido hasta septiembre.

El libro de Dickinson es la pieza clave que no sabía que necesitaba, la primera biografía completa de McCardell escrita para el público general. En una publicación de Instagram de 2024, Dickinson cuenta que conoció a McCardell en 1998, cuando trabajaba en el Maryland Center for History and Culture (M.C.H.C.), el mismo año en que los hermanos de McCardell donaron una valiosa colección de pertenencias de su hermana.

Tory Burch (REUTERS/Eduardo Munoz)

Usando esos archivos y mucho más, Dickinson construye un relato dinámico e inmersivo, reconstruyendo la época y el entorno de McCardell con la inmediatez necesaria para apreciar plenamente su genialidad. Por fin, tenemos todo lo que hay que saber sobre McCardell —la mujer y la diseñadora— reunido en un solo volumen.

La diseñadora Tory Burch recurrió a esos mismos archivos del M.C.H.C. para desarrollar su colección Primavera/Verano 2022. Y sí, mientras escribía esta reseña compré un vestido Tory Burch Claire McCardell, en un versátil estampado monocromo. De segunda mano. Por motivos de investigación. Se siente y se ve tan bien como esperaba.

Los científicos tienen un término para describir cómo la ropa influye en lo que pensamos, sentimos y hacemos: “cognición vestida”. El simbolismo de una bata de laboratorio blanca, descubrieron en 2012, mejora de manera medible la concentración de quien la usa. Como cualquiera con una percepción extrasensorial sobre la moda, he pasado la vida investigando la relación causal entre mi estado de ánimo y lo que me pongo cada mañana.

Ahora que sé que McCardell fue la santa protectora de esta conexión entre mente y atuendo, deseo fervientemente que el maravilloso y necesario libro de Dickinson logre devolverla al centro de la cultura.

Fuente: The New York Times