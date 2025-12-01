Cultura

Arthaus presenta dos exhibiciones con eje en la intimidad y el cambio

El espacio del Microcentro presenta dos exposiciones que abordan la relación entre lo doméstico y los procesos de cambio, desde el 2 de diciembre

Guardar
Arthaus inaugura dos exhibiciones de
Arthaus inaugura dos exhibiciones de arte contemporáneo en Buenos Aires con entrada libre hasta marzo de 2026

Arthaus inaugura este martes 2 de diciembre a las 19 dos exhibiciones de artes visuales, Fractura expuesta y Seguir la corriente, que podrán visitarse con entrada libre y gratuita hasta el 15 de febrero de 2026 en su sede de Bartolomé Mitre 434, en la ciudad de Buenos Aires. Ambas muestras exploran, a través de lenguajes y enfoques diversos, la relación entre lo íntimo, lo doméstico y los procesos de transformación en el arte contemporáneo argentino.

Fractura expuesta, instalada en la Sala 1 y curada por Silvia Gurfein, reúne obras de seis mujeres artistas: Gala Altamare, Eugenia Braconi, Mara Caffarone, Yuyo Gardiol, Carla Grunauer y Delfina Liderjover. El proyecto colectivo aborda la noción de intimidad más allá del exhibicionismo mediático, según el planteo conceptual de su curadora, quien reflexiona sobre el modo en que la subjetividad y lo privado se entrelazan con la visibilidad pública. Gurfein sostiene que “la extimidad es una fractura constitutiva de la intimidad” y señala que en la muestra la exposición de lo íntimo revela también sus fisuras y la pérdida involucrada en su materialización.

"El osito punk", de Gala
"El osito punk", de Gala Altamare

Entre las artistas presentes en Fractura expuesta, Gala Altamare (Azul, 1999) se formó en la Universidad Nacional de las Artes y editó la revista Evasión. Realizó su primera exhibición individual en 2025, en Galería Casa Equis, y participó de exposiciones colectivas en el Museo López Claro, el Museo de la Cárcova y el Museo Pettoruti, entre otros.

Eugenia Braconi (Suecia, 1983), egresada y docente en el Instituto Municipal de Cerámica de Avellaneda, se centra en el trabajo escultórico en cerámica y ha recibido premios en el Salón Municipal de Avellaneda y en el Salón Nacional de Artes Visuales. Mara Caffarone, también diseñadora gráfica, realizó residencias en Kunayan y Curadora, y ha expuesto en museos y galerías de Argentina, México, Reino Unido y España.

"Mudos", de Yuyo Gardiol
"Mudos", de Yuyo Gardiol

En el mismo colectivo, Yuyo Gardiol, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Rosario, fundó la galería CRUDO y fue seleccionada en distintos salones nacionales e internacionales. Destacan entre sus exhibiciones recientes En la oscuridad absoluta hasta una montaña es invisible, en el Museo Castagnino, y Pueblo fantasma, en CRUDO. Carla Grunauer, licenciada por la Universidad Nacional de Tucumán, expuso individualmente en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, así como en espacios internacionales en Roma y Lima. Recientemente presentó obra en Piedras Galería y en la BienalSur en Milán.

Delfina Liderjover estudió en la Universidad Nacional de las Artes y la École Nationale d’Art de Dijon, y realiza objetos y tapices con materiales afectivos y videos a partir de archivo personal. Fue seleccionada en premios como la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires y el Premio Itaú.

“Fractura expuesta" explora la intimidad
“Fractura expuesta" explora la intimidad y la subjetividad en el arte argentino actual bajo la curaduría de Silvia Gurfein

La Sala 2 albergará Seguir la corriente, una instalación inmersiva de Eugenia Calvo (Rosario, 1976) con curaduría de Sebastián Vidal Mackinson. El proyecto constituye un punto de inflexión en la producción de Calvo y propone un paisaje en transición, donde lo doméstico se transforma en territorio común y las situaciones presentadas exponen distintas formas de vivenciar la incertidumbre y la posibilidad de cambio. Vidal Mackinson describe cómo la artista reemplaza la rigidez estructural de sus obras anteriores por escenas donde la tensión da paso a la exploración psicológica y emocional del espacio.

Eugenia Calvo desarrolló una trayectoria vinculada a exhibiciones individuales en espacios como la Fundación Fortabat y la Galería Diego Obligado de Rosario, además de participar en muestras y bienales internacionales en París, Los Ángeles y Montevideo. Entre sus reconocimientos figuran premios del Salón Nacional Rosario, el arteBA Petrobrás, y la Fundación Pollock Krasner.

Ambas muestras estarán disponibles hasta el 15 de marzo de 2026, con acceso libre de martes a domingo, entre las 13 y las 20. Se ofrecen visitas acompañadas generales los miércoles, jueves y viernes a las 18, y sábados y domingos a las 16. También se organizan recorridos para instituciones educativas.

* Arthaus, Bartolomé Mitre 434, C. A. B. A.

Fuente y fotos: gentileza prensa ArtHaus.

Temas Relacionados

Arte contemporáneoArthausExhibicionesCiudad de Buenos AiresIntimidad

Últimas Noticias

Vilma Ibarra estrena nueva faceta, la de novelista: adelanto de “La última mamushka”

La ex legisladora y funcionaria acaba de publicar su primera novela. La presentación será este jueves en Libros del Pasaje junto a Claudia Piñeiro y Hinde Pomeraniec

Vilma Ibarra estrena nueva faceta,

La FIL de Guadalajara despidió a Mario Vargas Llosa, “fuente inagotable” de literatura

El escritor peruano fue recordado como una figura clave de la literatura mundial durante la Feria Internacional del Libro mexicana, donde colegas y editores destacaron su legado y su influencia en generaciones de autores

La FIL de Guadalajara despidió

Tom Stoppard sale de escena: adiós al hombre que hizo dialogar a Shakespeare con la modernidad

Con su muerte, el teatro pierde a un creador que desafió las reglas, mezclando filosofía, comedia y tragedia en piezas que revolucionaron la forma de entender el arte escénico y la literatura contemporánea

Tom Stoppard sale de escena:

El español se consolida como el tercer idioma más hablado del mundo

Con 635 millones de hablantes en 2025, el idioma solo queda detrás del mandarín y el hindi

El español se consolida como

Premio de Arquitectura 2025: el Fondo Nacional de las Artes anunció a los ganadores

El certamen 2025 valoró iniciativas que promueven la creación artística y la identidad local, con énfasis en propuestas que dialogan con el entorno y responden a las necesidades de cada región del país

Premio de Arquitectura 2025: el
DEPORTES
La figura del tenis que

La figura del tenis que le propuso matrimonio a su pareja en medio de un safari con leones en África: “Brindemos por una vida hermosa”

Barracas Central y Gimnasia se enfrentarán por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Racing y Tigre disputarán un apasionante duelo por los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Crece el escándalo en la F1 por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en Qatar: el piloto de Mercedes recibió amenazas de muerte

Argentina goleó 4-1 a Colombia y se clasificó a las semifinales del primer Mundial de futsal femenino

TELESHOW
Chechu Bonelli habló del escándalo

Chechu Bonelli habló del escándalo por su separación de Darío Cvitanich: “Hubo una reacción que no estuvo buena”

El sentido posteo de Camilota a 14 años de la muerte de su mamá: “Te extraño todos los días”

Se frenó la construcción de la casa de los sueños frente al mar de Luciano Castro y Griselda Siciliani

La emoción de Ivonne Guzmán por su último show lejos de Bandana: “¡Un orgullo ser parte de esta máquina!"

Ivana Figueiras abrió su diario íntimo en medio del alejamiento de Darío Cvitanich: “Lo que sufrí por amor”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador busca que alias ‘Pipo’

Ecuador busca que alias ‘Pipo’ sea extraditado directamente a EE.UU.

Masacre en Guayaquil: seis integrantes de una familia fueron ejecutados en un cumpleaños

El agujero de ozono de 2025 se cerró antes de lo previsto y fue el más pequeño en cinco años

El cambio que buscan los hondureños tras las elecciones: “Espero que se dediquen a gobernar y no vayan a comenzar a robar”

IATA defiende la autonomía de las aerolíneas ante el cierre del espacio aéreo venezolano