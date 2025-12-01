Arthaus presenta dos exhibiciones con eje en la intimidad y el cambio

Arthaus inaugura dos exhibiciones de arte contemporáneo en Buenos Aires con entrada libre hasta marzo de 2026

Arthaus inaugura este martes 2 de diciembre a las 19 dos exhibiciones de artes visuales, Fractura expuesta y Seguir la corriente, que podrán visitarse con entrada libre y gratuita hasta el 15 de febrero de 2026 en su sede de Bartolomé Mitre 434, en la ciudad de Buenos Aires. Ambas muestras exploran, a través de lenguajes y enfoques diversos, la relación entre lo íntimo, lo doméstico y los procesos de transformación en el arte contemporáneo argentino.

Fractura expuesta, instalada en la Sala 1 y curada por Silvia Gurfein, reúne obras de seis mujeres artistas: Gala Altamare, Eugenia Braconi, Mara Caffarone, Yuyo Gardiol, Carla Grunauer y Delfina Liderjover. El proyecto colectivo aborda la noción de intimidad más allá del exhibicionismo mediático, según el planteo conceptual de su curadora, quien reflexiona sobre el modo en que la subjetividad y lo privado se entrelazan con la visibilidad pública. Gurfein sostiene que “la extimidad es una fractura constitutiva de la intimidad” y señala que en la muestra la exposición de lo íntimo revela también sus fisuras y la pérdida involucrada en su materialización.

"El osito punk", de Gala Altamare

Entre las artistas presentes en Fractura expuesta, Gala Altamare (Azul, 1999) se formó en la Universidad Nacional de las Artes y editó la revista Evasión. Realizó su primera exhibición individual en 2025, en Galería Casa Equis, y participó de exposiciones colectivas en el Museo López Claro, el Museo de la Cárcova y el Museo Pettoruti, entre otros.

Eugenia Braconi (Suecia, 1983), egresada y docente en el Instituto Municipal de Cerámica de Avellaneda, se centra en el trabajo escultórico en cerámica y ha recibido premios en el Salón Municipal de Avellaneda y en el Salón Nacional de Artes Visuales. Mara Caffarone, también diseñadora gráfica, realizó residencias en Kunayan y Curadora, y ha expuesto en museos y galerías de Argentina, México, Reino Unido y España.

"Mudos", de Yuyo Gardiol

En el mismo colectivo, Yuyo Gardiol, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Rosario, fundó la galería CRUDO y fue seleccionada en distintos salones nacionales e internacionales. Destacan entre sus exhibiciones recientes En la oscuridad absoluta hasta una montaña es invisible, en el Museo Castagnino, y Pueblo fantasma, en CRUDO. Carla Grunauer, licenciada por la Universidad Nacional de Tucumán, expuso individualmente en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, así como en espacios internacionales en Roma y Lima. Recientemente presentó obra en Piedras Galería y en la BienalSur en Milán.

Delfina Liderjover estudió en la Universidad Nacional de las Artes y la École Nationale d’Art de Dijon, y realiza objetos y tapices con materiales afectivos y videos a partir de archivo personal. Fue seleccionada en premios como la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires y el Premio Itaú.

“Fractura expuesta" explora la intimidad y la subjetividad en el arte argentino actual bajo la curaduría de Silvia Gurfein

La Sala 2 albergará Seguir la corriente, una instalación inmersiva de Eugenia Calvo (Rosario, 1976) con curaduría de Sebastián Vidal Mackinson. El proyecto constituye un punto de inflexión en la producción de Calvo y propone un paisaje en transición, donde lo doméstico se transforma en territorio común y las situaciones presentadas exponen distintas formas de vivenciar la incertidumbre y la posibilidad de cambio. Vidal Mackinson describe cómo la artista reemplaza la rigidez estructural de sus obras anteriores por escenas donde la tensión da paso a la exploración psicológica y emocional del espacio.

Eugenia Calvo desarrolló una trayectoria vinculada a exhibiciones individuales en espacios como la Fundación Fortabat y la Galería Diego Obligado de Rosario, además de participar en muestras y bienales internacionales en París, Los Ángeles y Montevideo. Entre sus reconocimientos figuran premios del Salón Nacional Rosario, el arteBA Petrobrás, y la Fundación Pollock Krasner.

Ambas muestras estarán disponibles hasta el 15 de marzo de 2026, con acceso libre de martes a domingo, entre las 13 y las 20. Se ofrecen visitas acompañadas generales los miércoles, jueves y viernes a las 18, y sábados y domingos a las 16. También se organizan recorridos para instituciones educativas.

* Arthaus, Bartolomé Mitre 434, C. A. B. A.

Fuente y fotos: gentileza prensa ArtHaus.