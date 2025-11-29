La histórica iglesia de los Santos Juanes reabre en Valencia tras una restauración clave para el patrimonio

Vista general de la iglesia de los Santos Juanes, uno de los templos más conocidos del casco histórico de València y con un gran valor patrimonial, que culmina cinco años de un ambicioso proyecto de restauración pictórica y arquitectónica (EFE/Ana Escobar)

La iglesia de los Santos Juanes de Valencia reabrió sus puertas tras una restauración integral que devuelve el esplendor a uno de los templos más emblemáticos del patrimonio valenciano. El proceso, desarrollado a lo largo de cinco años, permitió la recuperación de los frescos de Antonio Palomino y la incorporación de un espectáculo audiovisual inmersivo, una iniciativa posible gracias a la inversión de la Fundación Hortensia Herrero.

Ubicada junto a la Lonja y el Mercado Central, la restauración de la iglesia de los Santos Juanes recuperó un espacio clave en la vida histórica y cultural de Valencia. EFE indica que la intervención devolvió el antiguo esplendor a la parroquia y consolidó el triángulo histórico que forman estos tres monumentos.

Tras décadas de deterioro y el incendio de 1936, el templo reabre sus puertas como referente de arte y devoción en la ciudad. Esta reapertura revitaliza un punto de encuentro, arte y oración, situando de nuevo a Valencia en el mapa del patrimonio internacional.

La intervención incluyó la rehabilitación arquitectónica, así como la recuperación pictórica y escultórica del templo. Los trabajos arquitectónicos, dirigidos por el arquitecto Carlos Campos y ejecutados por Estudio Métodos de Restauración (EMR), solucionaron deficiencias estructurales, devolvieron el carácter original al edificio y renovaron la iluminación.

En ese sentido, Campos explicó que, tras la intervención, es posible contemplar “un monumental conjunto de pintura y escultura envuelto por una arquitectura heterogénea”, reflejo de la historia del edificio.

La patrono-presidenta de la Fundación Hortensia Herrero, Hortensia Herrero, durante la presentación del proyecto de restauración pictórica y arquitectónica de la iglesia de los Santos Juanes (EFE/Ana Escobar)

En la vertiente pictórica, la restauración fue impulsada por Pilar Roig, catedrática de la Universitat Politècnica de València (UPV) e investigadora del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio.

Roig y su equipo recuperaron los frescos de la bóveda central, obra de Palomino, y renovaron los revestimientos interiores. Se restauraron diez de las doce capillas laterales y se consolidaron las fachadas, con especial atención a elementos góticos y barrocos. Cerca de 90 expertos de la UPV destinaron más de 80.000 horas a este proyecto.

La Fundación Hortensia Herrero se posicionó como principal impulsora y financiadora de la restauración. Según EFE, la inversión destinada alcanzó los EUR 8,2 millones, mientras que La Vanguardia eleva la cifra a EUR 10 millones.

Hortensia Herrero, presidenta de la fundación, manifestó durante la presentación que el propósito fue devolver el esplendor al templo y reactivar su rol como centro neurálgico de la ciudad. Asimismo, expresó su satisfacción por haber participado en la recuperación de un espacio tan significativo para Valencia.

Uno de los aspectos más innovadores de la restauración es la incorporación de un espectáculo audiovisual inmersivo que emplea tecnología de videomapping, recreando la historia y el arte del templo. La Vanguardia explica que la experiencia, denominada "Barroc Immersive", transforma la cúpula y las paredes del templo en un lienzo para proyecciones artísticas y religiosas, con música de compositores históricos y contemporáneos.

Gracias a esta iniciativa, el público puede sumergirse en una narrativa visual y sonora, incluso disfrutar de una recreación digital de las pinturas del ábside, desaparecidas tras el incendio de 1936.

José Luis Regidor, restaurador y director del proyecto, Pilar Roig Picazo, profesora del IRP-UPV responsable de la restauración y Pilar Bosch Roig, microbióloga, investigadora del IRP-UPV posan bajo el ábside y los andamios (REUTERS/Eva Máñez)

La iglesia de los Santos Juanes, declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1947, constituye un emblema del patrimonio valenciano por su ubicación y sus ocho siglos de historia. El templo sufrió graves daños durante la Guerra Civil, lo que motivó distintas fases de restauración.

El nuevo proyecto unificó criterios y rescatado tanto elementos góticos originales, como la exuberancia barroca de los frescos de Palomino. Este avance es resultado de más de 30 años de investigaciones y la colaboración de un equipo interdisciplinar, aunque la pandemia de Covid-19 generó retrasos en la ejecución.

Durante la presentación a la prensa, Pilar Roig describió la restauración como “todo un reto” y afirmó: “Es casi un milagro que hayamos podido salvar a Palomino después de los incendios terribles de 1936”, según EFE.

El templo inicia una etapa en la que la luz, el color y la tecnología ofrecen a sus visitantes una experiencia singular, proyectando arte e historia sobre cada rincón y renovando su legado para las generaciones futuras.