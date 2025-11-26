Cultura

Una mirada diferencial de la Edad Media, más allá de los mitos y estereotipos

En “Cuerpos medievales”, el historiador británico de arte Jack Hartnell explora desde la anatomía, el arte, la vida y la muerte de un tiempo tan fascinante como casi desconocido

Guardar
El libro del día
El libro del día

La imagen tradicional de la Edad Media como un periodo sombrío y plagado de miserias ha sido objeto de revisión constante por parte de los especialistas. El historiador Jack Hartnell, en su obra Cuerpos medievales. Vida, muerte y arte en la Edad Media, propone una mirada renovada sobre ese tiempo, explorando la anatomía humana como un eje para comprender la complejidad de la vida medieval y desafiando los estereotipos que la reducen a una época de oscuridad y superstición.

El concepto mismo de Edad Media, según recordaba el medievalista Bernard Guenée desde la Sorbona, resulta problemático: “Cualquier medievalista sabe que la Edad Media nunca ha existido, porque ¿quién soñaría con meter en un mismo saco a los hombres y mujeres y a las instituciones de los siglos VII, XI y XIV?”.

Esta advertencia subraya la dificultad de englobar bajo una sola etiqueta realidades tan diversas, aunque el imaginario colectivo insista en asociar ese periodo con pobreza, hambrunas, pestes, abusos feudales y corrupción eclesiástica. De esa visión, solo se salvan los torneos, la vida cortesana, los caballeros y princesas, las brujas y hadas, algún príncipe magnánimo y el monje comprometido que se enfrenta a la hipocresía de la Iglesia.

Su enfoque revela que el
Su enfoque revela que el cuerpo, lejos de ser un mero objeto anatómico, era considerado un espejo del alma y un microcosmos que reflejaba lo divino

La construcción de la Edad Media como una etapa oscura se remonta al Renacimiento, cuando figuras como Petrarca la concibieron como un tiempo teocéntrico y desafortunado, interpuesto entre la Antigüedad clásica y el presente antropocéntrico que ellos reivindicaban.

Más tarde, el Romanticismo —con autores como Chateaubriand en El genio del cristianismo— reinterpretó ese pasado como el origen de las tradiciones e identidades nacionales. Frente a estas invenciones de pasados prefabricados, la reflexión de Lessing en el movimiento Sturm und Drang resuena con fuerza: “Noche de la Edad Media, ¡de acuerdo! ¡Pero noche resplandeciente de estrellas!”.

En Cuerpos medievales, Hartnell recorre el Medievo a través de un atlas anatómico que va desde la cabeza hasta los pies, integrando arte, medicina y teología. Su enfoque revela que el cuerpo, lejos de ser un mero objeto anatómico, era considerado un espejo del alma y un microcosmos que reflejaba lo divino.

¡El triunfo de la Muerte’,
¡El triunfo de la Muerte’, de Jan Brueghel. Wikimedia Commons

El libro desmonta el tópico del Medievo como una época crédula y supersticiosa, mostrando que también fue un periodo de luz propia, tan brillante como la Antigüedad o el Renacimiento. Esta restitución de la Edad Media en el imaginario contemporáneo sigue siendo necesaria, especialmente para el público no especializado.

Los hombres y mujeres medievales experimentaban sufrimiento y muerte, pero también amor y envejecimiento. Su mundo no se limitaba a lodazales infestados de ratas ni a palacios soleados con música de trovadores. En cada gesto, lo físico y lo espiritual se entrelazaban, y el cuerpo se convertía en escenario de deseos, temores y anhelos. Hartnell utiliza la historia de la medicina y el arte medieval como vías legítimas para pensar y narrar el pasado, sin sacrificar el rigor académico ni la claridad divulgativa.

Como historiador del arte, muestra cómo los tratados médicos medievales funcionaban también como catálogos de pinturas, relicarios, tapices, frescos, lápidas y esculturas en portadas de iglesias, representando la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, el ayuno y el festín, las entrañas y los males del corazón.

Contestación a través de las
Contestación a través de las cosas mundanas, Ars moriendi. Gutenberg Museum/Wikimedia Commons

Cada capítulo del libro explora una parte del cuerpo y teje una anatomía narrativa que abarca desde Oriente hasta Occidente, desde la Europa cristiana hasta el mundo islámico, evitando convertir la Edad Media en un simple museo de rarezas. No obstante, el análisis a veces profundiza poco en cuestiones de género, como la diferencia entre cuerpos masculinos y femeninos, la construcción simbólica de la maternidad o el papel de las mujeres en la medicina y los cuidados, más allá de la sexualidad.

También quedan en los márgenes del relato los pobres y los laboratores, figuras omnipresentes en las fuentes y la vida cotidiana, pero tradicionalmente ausentes en la historiografía hasta la llegada de la Escuela de los Annales, en contraste con los reyes (bellatores), los santos y mártires (oratores) que estructuraron los tres órdenes del imaginario feudal, como enseñó Georges Duby.

A pesar de estas limitaciones, las páginas de Cuerpos medievales iluminan un periodo que suele imaginarse en penumbra. La edición de Abada destaca por su cuidado y belleza, invitando a una lectura que involucra no solo la vista, sino también el tacto y la memoria sensorial, distinta de la experiencia medieval original. La obra transmite la fragilidad y la belleza de unos cuerpos vulnerables, y en cada página trasciende la superficie de la piel, sin ocultar los conocimientos médicos de una época que buscaba sanar tanto los males del alma como, en muchas ocasiones con eficacia, las dolencias físicas de los cuerpos medievales.

Temas Relacionados

Edad Media Jack Hartnell Historia medieval Arte medievalel libro del día

Últimas Noticias

Tras siglos en las sombras y recién autenticado, se subastará uno de los dibujos más raros de Miguel Ángel

Una obra desconocida del maestro renacentista, atribuida a su trabajo en la Capilla Sixtina, sale a la luz después de extensos estudios. Por qué aseguran que será un hito

Tras siglos en las sombras

¿Hay dos versiones de la novela de Mary Shelley? Cómo identificar a cada Frankenstein

El estreno de la película de Guillermo del Toro reaviva la discusión sobre las ediciones de 1818 y 1831, cuyas diferencias cambian el sentido, los personajes y el mensaje original de la obra

¿Hay dos versiones de la

Comienza el FICER: 6 días de cine, foros y estrenos internacionales en la capital de Entre Ríos

La ciudad de Paraná recibe el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, que ofrecerá seis días de proyecciones, actividades gratuitas y la presentación de películas premiadas, además de un nuevo espacio para proyectos audiovisuales en desarrollo

Comienza el FICER: 6 días

Las películas ganadoras del Festival de Mar del Plata regresan al cine Gaumont

El ciclo “Lo mejor de Mar del Plata” trae a Buenos Aires una selección de filmes premiados en el festival internacional, con funciones especiales entre el 1 y el 10 de diciembre en el emblemático espacio porteño

Las películas ganadoras del Festival

Tras la polémica, Alma Allen representará a Estados Unidos en la Bienal de Venecia 2026

El escultor fue elegido para encabezar el pabellón estadounidense en el evento artístico internacional, en una edición que coincide con el 250 aniversario del país y tras meses de incertidumbre en el proceso de selección

Tras la polémica, Alma Allen
DEPORTES
Para qué sirve la plancha

Para qué sirve la plancha del piso en los autos de F1 que derivó en las exclusiones de los McLaren en Las Vegas

El alumno no superó al maestro: Faustino Oro empató en la jornada inaugural del Campeonato Argentino

Guitarra en mano y con una icónica canción de rock: el sentido homenaje de Mastantuono a Maradona en el aniversario de su muerte

La inesperada declaración del Cholo Simeone sobre su futuro antes del duelo por Champions entre el Atlético de Madrid y el Inter

Fue diagnosticado con cáncer y recibe quimioterapia, pero sigue jugando al fútbol americano: la historia de Jack Curtis

TELESHOW
Caos en el mercado de

Caos en el mercado de MasterChef Celebrity: los famosos entraron a ciegas y terminaron haciendo un desastre

El Puma Rodríguez realizó un extenso descargo después del incidente que protagonizó en un avión: “Me sentí humillado”

El encuentro de Ibai Llanos con Bizarrap y Daddy Yankee antes de su histórico show en en el Estadio Bernabéu

Aseguran que Evangelina Anderson habría comenzado a salir con un participante de MasterChef

El fuerte cuestionamiento de Yanina Latorre por la decisión de Pampita de cobrar por las entrevistas: “Te volvés fría”

INFOBAE AMÉRICA

Isabel Allende, Eduardo Sacheri y

Isabel Allende, Eduardo Sacheri y más, en el increíble Black Friday de libros electrónicos

El jefe del Pentágono viajará a República Dominicana en medio de las tensiones con la dictadura de Nicolás Maduro

El papa León XIV comienza esta semana su primera gira internacional en Turquía y Líbano

La agroindustria presiona al gobierno de Bolivia para la aprobación de leyes que validen transgénicos y levanten cupo a las exportaciones

La ONU inició la búsqueda de su próximo secretario general: los candidatos y cuándo asumirá el sucesor de Guterres