Cultura

Nigeria recupera piezas históricas tras un acuerdo con un museo de EE.UU.

Autoridades nigerianas celebran la repatriación de dos bronces de Benín, considerados tesoros nacionales, por parte del Museo de Boston

Bronces de Benín del Museo
Bronces de Benín del Museo de Boston

El Museo de Bellas Artes de la ciudad estadounidense de Boston ha devuelto dos de los célebres bronces de Benín a Nigeria, según informaron el lunes por la noche las autoridades de la nación africana.

El hecho representa “el regreso de una parte importante de la historia de Nigeria”, afirmó Olugbile Holloway, director de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos de Nigeria (NCMM).

“Tanto como esta ocasión es simbólica para Benín, también lo es para la lucha de Nigeria”, añadió.

Los bronces de Benín son cientos de esculturas y placas que fueron saqueadas del palacio real del Reino de Benín, parte de la actual Nigeria, después de que las fuerzas británicas tomaran la ciudad de Benín en 1897.

Se cree que estas obras de incalculable valor, realizadas en Benín a partir del siglo XVI, fueron llevadas como botín de guerra y actualmente se encuentran repartidas entre museos y colecciones privadas en todo el mundo.

Una vitrina que contiene algunos
Una vitrina que contiene algunos de los 113 bronces de Benín que fueron devueltos a Nigeria por el Wereldmuseum (Museo Mundial) de Leiden (Freek VAN DEN BERGH / ANP / AFP)

Museos occidentales, incluidos algunos en Reino Unido, Países Bajos y Alemania, han devuelto varios cientos de estas piezas, pero se estima que cientos más siguen desaparecidas.

Las autoridades nigerianas y los gobernantes tradicionales de Benín han negociado su devolución durante años.

La ministra de Cultura de Nigeria, Hannatu Musa Musawa, calificó la devolución del museo de Boston como un “momento histórico” y aseguró que esas “conversaciones” continúan y que “pronto se iniciará el proceso para devolverlos a todos sus legítimos propietarios”.

Los bronces de Benín han sido motivo de disputa dentro de Nigeria, ya que el gobernante tradicional de Benín, el Oba, sostiene que las piezas le pertenecen como rey de Benín y descendiente de la familia real de cuyo palacio fueron saqueadas.

Las autoridades de Benín temen que el recién construido Museo de Artes de África Occidental (MOWAA) en Benín City quede a cargo de las obras. La directiva del museo ha negado que ese fuera su objetivo.

Fuente: AFP

