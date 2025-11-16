“Risa y la cabina del viento” y “Calle Málaga”, las grandes ganadoras del Festival de Cine de Mar del Plata

El 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata reconoció a películas, directores y actores destacados de la producción internacional, latinoamericana y argentina, así como a cortometrajes y proyectos en desarrollo. Los premios reflejan tendencias temáticas, apuestas autorales y la diversidad de miradas en el cine contemporáneo.
Competencia Oficial Internacional
El festival premió a obras que exploran vínculos humanos, dilemas sociales y búsquedas personales, con énfasis en la calidad narrativa y actoral.
- Mejor Largometraje: Calle Málaga, de Maryam Touzani.
- Premio Especial del Jurado: Vache Folle, de Hugo Diego García y Lorenzo Bentivoglio.
- Mejor Dirección: Nicolangelo Gelormini, por La Gioia.
- Mejor Interpretación Masculina: Saul Nanni, por La Gioia.
- Mejor Interpretación Femenina: Carmen Maura, por Calle Málaga.
- Mejor Guion: & Sons, de Pablo Trapero.
- Premio del Público: Calle Málaga, de Maryam Touzani.
Competencias Regionales y Nacionales
El festival destacó la producción latinoamericana y argentina, premiando tanto largometrajes como cortometrajes.
Mejor Largometraje Latinoamericano: 3000 kms en bicicleta, de Iván Vescovo.
- Mejor Largometraje Argentino: Risa y la cabina del viento, de Juan Cabral.
- Mejor Dirección Argentina: Juan Cabral, por Risa y la cabina del viento.
- Mejor Cortometraje Internacional: Sexo a los 70, de Vanesa Romero.
- Mejor Cortometraje Latinoamericano: Domingo familiar, de Gerardo del Razo.
- Mejor Cortometraje Argentino: Tu cuerpo en mi habitación, de Axel Cheb Terrab.
- Mejor Trabajo en Proceso (Work in Progress): Cuero, de Joaquín Cambre.
Premios Independientes y Justificaciones Temáticas
Diversas asociaciones y jurados independientes otorgaron premios a películas que abordan problemáticas sociales, experimentación narrativa y propuestas autorales.
- Premio SIGNIS: Flood, de Martín Gonda (Eslovaquia, República Checa, Polonia, Bélgica). Destacada por retratar una comunidad rural en crisis ambiental y la resiliencia de su protagonista.
- Premio ACCA: La casa, de Gustavo Triviño. Reconocida por su mirada autoral y la construcción de un clima social inquietante a través de la historia de un hombre desocupado.
- Premio RECAM: Mientras tanto, de Flor Berthold y Carla Scatarelli. Valorada por la profundidad de su mensaje y su enfoque sensible en una charla íntima.
- Premio FNA: El borde de las cosas, de Justo Dell Acqua. Premiada por el ensamble actoral y la capacidad del director para unir relatos fragmentados en torno a la soledad y el amor.
- Premio FIPRESCI: Night Stage, de Filipe Matzembacher y Marcio Reolon. Destacada por su exploración de la frontera entre realidad y sueños y su mezcla de géneros.
Premios Económicos y de Sponsors
El festival otorgó premios monetarios y apoyos a la producción y postproducción, incentivando la continuidad de proyectos destacados.
- Banco Galicia: Premios de $7.500.000 para mejor largometraje latinoamericano y argentino, $6.000.000 para mejor largometraje en tránsito, $2.000.000 para mejor cortometraje internacional y argentino.
- Premios técnicos y de servicios: Cuero, de Joaquín Cambre, recibió apoyos de Cinecolor y El Cono del Silencio para su desarrollo.
Menciones Especiales
El jurado otorgó menciones a películas con propuestas innovadoras o sensibles, y se reconoció la trayectoria de figuras relevantes del cine.
- Menciones Especiales: The Sea (Shai Carmeli Pollak), Leo & Lou (Carlos Solano), Presepio (Felipe Bibian), Espina (Daniel Poler), Tres tiempos (Marlene Grinberg), Vlasta, el recuerdo no es eterno (Candela Vey).