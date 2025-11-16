“Risa y la cabina del viento” y “Calle Málaga”, las grandes ganadoras del Festival de Cine de Mar del Plata

"Risa y la cabina del viento" (arriba) y "Calle Málaga", obtuvieron los premios a mejor película en el Festival de Cine de Mar del Plata

El 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata reconoció a películas, directores y actores destacados de la producción internacional, latinoamericana y argentina, así como a cortometrajes y proyectos en desarrollo. Los premios reflejan tendencias temáticas, apuestas autorales y la diversidad de miradas en el cine contemporáneo.

Competencia Oficial Internacional

El festival premió a obras que exploran vínculos humanos, dilemas sociales y búsquedas personales, con énfasis en la calidad narrativa y actoral.

Mejor Largometraje: Calle Málaga , de Maryam Touzani .

, de . Premio Especial del Jurado: Vache Folle , de Hugo Diego García y Lorenzo Bentivoglio .

, de y . Mejor Dirección: Nicolangelo Gelormini , por La Gioia .

, por . Mejor Interpretación Masculina: Saul Nanni , por La Gioia .

, por . Mejor Interpretación Femenina: Carmen Maura , por Calle Málaga .

, por . Mejor Guion: & Sons , de Pablo Trapero .

, de . Premio del Público: Calle Málaga, de Maryam Touzani.

"Risa y la cabina del viento", de Juan Cabral, obtuvo el premio a mejor película nacional y mejor director

Competencias Regionales y Nacionales

El festival destacó la producción latinoamericana y argentina, premiando tanto largometrajes como cortometrajes.

Mejor Largometraje Latinoamericano: 3000 kms en bicicleta, de Iván Vescovo.

Mejor Largometraje Argentino: Risa y la cabina del viento , de Juan Cabral .

, de . Mejor Dirección Argentina: Juan Cabral , por Risa y la cabina del viento .

, por . Mejor Cortometraje Internacional: Sexo a los 70 , de Vanesa Romero .

, de . Mejor Cortometraje Latinoamericano: Domingo familiar , de Gerardo del Razo .

, de . Mejor Cortometraje Argentino: Tu cuerpo en mi habitación , de Axel Cheb Terrab .

, de . Mejor Trabajo en Proceso (Work in Progress): Cuero, de Joaquín Cambre.

"Calle Málaga", coproducción hispano-marroquí protagonizada por Carmen Maura y Marta Etura

Premios Independientes y Justificaciones Temáticas

Diversas asociaciones y jurados independientes otorgaron premios a películas que abordan problemáticas sociales, experimentación narrativa y propuestas autorales.

Premio SIGNIS: Flood , de Martín Gonda (Eslovaquia, República Checa, Polonia, Bélgica). Destacada por retratar una comunidad rural en crisis ambiental y la resiliencia de su protagonista.

, de (Eslovaquia, República Checa, Polonia, Bélgica). Destacada por retratar una comunidad rural en crisis ambiental y la resiliencia de su protagonista. Premio ACCA: La casa , de Gustavo Triviño . Reconocida por su mirada autoral y la construcción de un clima social inquietante a través de la historia de un hombre desocupado.

, de . Reconocida por su mirada autoral y la construcción de un clima social inquietante a través de la historia de un hombre desocupado. Premio RECAM: Mientras tanto , de Flor Berthold y Carla Scatarelli . Valorada por la profundidad de su mensaje y su enfoque sensible en una charla íntima.

, de y . Valorada por la profundidad de su mensaje y su enfoque sensible en una charla íntima. Premio FNA: El borde de las cosas , de Justo Dell Acqua . Premiada por el ensamble actoral y la capacidad del director para unir relatos fragmentados en torno a la soledad y el amor.

, de . Premiada por el ensamble actoral y la capacidad del director para unir relatos fragmentados en torno a la soledad y el amor. Premio FIPRESCI: Night Stage, de Filipe Matzembacher y Marcio Reolon. Destacada por su exploración de la frontera entre realidad y sueños y su mezcla de géneros.

"3000 kms en bicicleta", documental de Iván Vescovo

Premios Económicos y de Sponsors

El festival otorgó premios monetarios y apoyos a la producción y postproducción, incentivando la continuidad de proyectos destacados.



Banco Galicia: Premios de $7.500.000 para mejor largometraje latinoamericano y argentino, $6.000.000 para mejor largometraje en tránsito, $2.000.000 para mejor cortometraje internacional y argentino.

Premios técnicos y de servicios: Cuero, de Joaquín Cambre, recibió apoyos de Cinecolor y El Cono del Silencio para su desarrollo.

Menciones Especiales

El jurado otorgó menciones a películas con propuestas innovadoras o sensibles, y se reconoció la trayectoria de figuras relevantes del cine.

Menciones Especiales: The Sea (Shai Carmeli Pollak), Leo & Lou (Carlos Solano), Presepio (Felipe Bibian), Espina (Daniel Poler), Tres tiempos (Marlene Grinberg), Vlasta, el recuerdo no es eterno (Candela Vey).