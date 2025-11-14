Las fotos del último adiós a Jorge Lorenzo en el cementerio de Chacarita: el dolor íntimo de familiares y amigos

El cementerio de Chacarita fue el escenario de la despedida íntima al actor Jorge Lorenzo (RSFotos)

Familiares y amigos cercanos le brindaron una despedida íntima y sentida a Jorge Lorenzo, el actor que falleció la noche del miércoles a los 66 años y que conmovió al mundo del espectáculo. En el cementerio de Chacarita y entre aplausos respetuosos y silencios profundos se configuró el último adiós al actor con una dilatada trayectoria en los escenarios y las pantallas, y que se ganó el reconocimiento del público por su papel del guardiacárcel Capece en las series El marginal y En el barro.

La ceremonia, marcada por la sobriedad y el recogimiento, reunió a unas treinta personas, entre familiares y amigos cercanos, en una mañana calurosa y soleada de la primavera en Buenos Aires. El coche fúnebre con el féretro ingresó primero al cementerio, y luego fueron arribando los familiares y allegados al artista.

La primera parada fue en la capilla, donde se realizó una breve ceremonia

Unas treinta personas asistieron al adiós de Jorge Lorenzo en una ceremonia marcada por la sobriedad

Una vez en Chacarita, el primer destino fue la capilla, donde se realizó un breve responso y desde allí el cortejo acompañó a Lorenzo hasta el panteón de actores, donde se lo recordó en palabras y anécdotas. Finalmente, el cuerpo fue trasladado para su cremación, en un acto reservado que contrastó con la huella que dejó en la cultura popular.

La noche anterior, el 13 de noviembre, se había realizado el velatorio en una sala ubicada en la avenida Córdoba, en el límite entre Palermo y Villa Crespo. El ambiente, impregnado de tristeza y emoción, reflejaba el impacto de la pérdida en la comunidad artística. Los abrazos, las miradas y los gestos silenciosos evidenciaron el afecto y el respeto que despertaba el actor entre sus pares y que contrastaba con la severidad del guardiacárcel Capece. Una muestra de su talento y capacidad para destacarse con luz propia a pesar de tener un papel secundario.

El cortejo fúnebre acompañó a Jorge Lorenzo desde la capilla hasta el panteón de actores en el cementerio de Chacarita

El panteón de actores, escenario de la última función de Jorge Lorenzo

Nacido el 23 de diciembre de 1958, Jorge Daniel Lorenzo, desarrolló una carrera extensa y versátil en la televisión, el cine y el teatro en la Argentina. En la pantalla chica, Lorenzo participó en producciones como ATAV 2, Somos familia, Casi Ángeles, La Ley del Amor, Costumbres argentinas y Soy Gitano, además de sus recordados papeles en El marginal y En el barro, donde su personaje de Capece se volvió especialmente recordado.

En cine, integró el elenco de películas como La herida, 1978 y Miénteme. En teatro, formó parte de obras como Del barrio la mondiola, Potestad, Rojos Globos Rojos, La tempestad, El Diluvio que viene y Ciervo Pie Blanco, entre muchas otras. Su versatilidad y compromiso lo convirtieron en un referente para varias generaciones de actores y espectadores.

El desconsuelo de los familiares y amigos de Jorge Lorenzo en su último adiós

La noticia de su muerte generó una ola de homenajes y mensajes de despedida en redes sociales, sobre todo del universo de El marginal y En el barro. Pablo Culell, productor de ambas series, el director Alejandro Ciancio y los actores Nicolás Furtado, Carlos Portaluppi, Ana Garibaldi y Carla Pandolfi fueron algunos de quienes lo despidieron en las redes. En tanto, Gerardo Romano, quien interpretó el papel de Antín, su jefe en la ficción, se mostró visiblemente conmovido en diálogo con Teleshow: “Murió un hombre de otra época”, sentenció.

El legado de Jorge Lorenzo permanece vivo en la memoria de quienes compartieron con él el escenario, el set y la vida cotidiana. Su paso por la actuación dejó una huella profunda en la cultura popular argentina, y su figura continúa inspirando a colegas y seguidores. Aunque el telón haya caído, el recuerdo de su Capece y la calidez de su presencia seguirán presentes en la comunidad artística.

Jorge Lorenzo, recordado por su papel de Capece en El marginal y En el barro, dejó una huella imborrable en la televisión argentina

Créditos: RSFotos