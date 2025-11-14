Cultura

Banksy vuelve a ser noticia: condenan a un hombre por el robo de ‘Girl with Balloon’ en Londres

Un tribunal británico sentenció a Larry Fraser tras declararse culpable de sustraer una impresión de la obra del enigmático artista callejero, valorada en 355 mil dólares

La obra de Banksy, valorada
La obra de Banksy, valorada en 355 mil dólares, fue sustraída de una galería de Londres y recuperada poco después (Foto: EFE/ Will Oliver)

Un hombre fue condenado a 13 meses de prisión por un tribunal del Reino Unido esteviernes por robar una impresión de Girl with Balloon de Banksy de una galería de Londres. Larry Fraser, de 49 años, fue encarcelado por un juez en el suroeste de Londres después de declararse culpable del robo con allanamiento de la pintura del escurridizo artista, valorada en 355 mil dólares.

“Se trata de un robo descarado y grave en un lugar no residencial”, dijo la jueza Anne Brown al dictar sentencia en el Tribunal de la Corona de Kingston. La impresión de edición limitada fue la única robada de la exposición, que presentaba una colección de 13 piezas de Banksy valoradas en alrededor de 1,5 millones de libras. Fraser fue arrestado días después de robar la pintura en septiembre de 2024, y la obra fue recuperada poco después, según la Policía Metropolitana de Londres.

Las imágenes de las cámaras de vigilancia mostraron a un hombre enmascarado rompiendo una puerta de vidrio antes de entrar corriendo y tomar la pintura de una pared. La obra es una de varias versiones de Girl with Balloon, una imagen en plantilla de una niña alcanzando un globo rojo en forma de corazón. Originalmente emplazada en una pared en el este de Londres, ha sido reproducida sin cesar, convirtiéndose en una de las imágenes más conocidas de Banksy.

El robo de la impresión
El robo de la impresión de edición limitada fue captado por cámaras de vigilancia que mostraron a un hombre enmascarado irrumpiendo en la galería (Foto: Metropolitan Police/Handout via REUTERS)

Girl with Balloon de Banksy es conocida en todo el mundo, y reaccionamos de inmediato no solo para llevar a Fraser ante la justicia, sino también para reunir la obra con la galería”, dijo el oficial de la policía metropolitana Scott Mather, quien dirigió la investigación.

Banksy, cuya identidad no ha sido revelada públicamente, es conocido por sus murales de gran impacto y suele utilizar un estilo distintivo de estarcido que aparece frecuentemente en edificios y muros. Varias de sus obras han sido desfiguradas o robadas, ya sea por su valor, su ubicación pública o el misterio que generan.

Larry Fraser, de 49 años,
Larry Fraser, de 49 años, fue condenado a 13 meses de prisión en Reino Unido por robar una impresión de 'Girl with Balloon' de Banksy (Foto: Metropolitan Police/Handout via REUTERS)

Una antena parabólica que representa a un lobo —parte de la serie de obras de arte con temática animal de Banksy revelada en el verano de 2024— fue retirada, posiblemente robada, menos de una hora después de que el artista la reclamara en sus redes sociales. Instantáneamente, los vecinos del barrio de Peckham, al sureste de Londres, identificaron la localización de la doble fotografía, una de noche y otra de día, como un local de Rye Lane, una de las avenidas principales, y se acercaron a presenciar la obra en persona tan solo unos minutos después del anuncio en redes sociales, sin saber que iban a ser los pocos afortunados que iban a llegar a verla con sus propios ojos.

Pasado el mediodía del 8 de agosto de 2024, un grupo de encapuchados llegaron corriendo con una escalera metálica, la colocaron sobre la pared del local y uno de ellos trepó hasta el tejado con el objetivo de llevarse la antena parabólica que contenía la pintura de Banksy ante la atónita mirada de un grupo de personas, que permanecieron en silencio mientras veían cómo se cometía el robo.

Fuente: AFP

