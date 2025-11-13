Juliana Iriart ganó el Salón Nacional de Artes Visuales 2025

Juliana Iriart, Martín Di Girolamo y Leo Vaca, ganadores del Salón Nacional 2025

El Salón Nacional de Artes Visuales se distinguió por la consagración de Ópera de cuadro I, una obra de Juliana Iriart, como la mejor pieza del certamen, en una ceremonia celebrada en el Palacio Libertad, donde permanecerán expuestas hasta marzo de 2026 las 219 obras seleccionadas.

El evento, organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación, contó con la curaduría de Rodrigo Alonso y reunió trabajos de artistas provenientes de todo el país. Entre las obras premiadas, que pasarán a formar parte del acervo del Palais de Glace, también se encuentran también El último viaje, de Martín Di Girolamo, y Pacto de silencio. Colegio Militar de la Nación, de Leo Vaca, que obtuvieron el segundo y tercer lugar, respectivamente, en la categoría de premios adquisición.

Juliana Iriart, ganadora del Salón Nacional

Ópera de cuadro I - pinturas cantadas sobre Mildred Burton es una serie de video-óperas de Iriart con música de Pablo Behm, que indaga en la obra y la vida de pintores argentines a partir de sus universos visuales y poéticos. Su primera pieza, dedicada a Burton, propone una reinterpretación de los elementos plásticos, literarios y vitales que conforman su mundo. A través de la descomposición y rearticulación de sus imágenes, textos e ideas, la obra construye una nueva composición audiovisual que dialoga con su imaginario.

Además de estos reconocimientos, el jurado distinguió a 30 artistas con premios no adquisición, distribuidos en diez primeros premios de $1.000.000 cada uno, diez segundos premios de $800.000 y diez terceros premios de $600.000. Las categorías abarcaron disciplinas como artes del fuego, dibujo, diseño, escultura, espacio no disciplinario, fotografía, gráfica, instalaciones y medios alternativos, pintura y textil.

De "Ópera de cuadro I - pinturas cantadas sobre Mildred Burton" de Iriart con música de Pablo Behm

En la sección Artes del Fuego, el primer premio no adquisición fue para Infortunado devenir, de Lucía Eugenia López (Buenos Aires), seguida por Inventario de mazorcas, de María Candelaria Traverso (Jujuy), y Hermafrodita, de Daiana Ares (Buenos Aires). El jurado otorgó menciones especiales a Disputa por el collar, de Luciano Polverigiani (Buenos Aires), y Las formas del deseo, de Evi Tártari (Tucumán).

En Dibujo, ¿Si fuera aquello una isla?, de Patrick Gläscher (CABA), recibió el primer premio, mientras que Dibujos de objetos, de Virginia Iurinic (Misiones), y Semana Santa Trágica 1995, de Maximiliano S. López (Tierra del Fuego), obtuvieron el segundo y tercer lugar, respectivamente. Las menciones especiales recayeron en Amor sacro y profano, de Leo Guardianelli (Chaco), San Jorge y el dragón, de Juan Castillo (Mendoza), y Sin título, de la serie “Pesadillas” de Fran Heredia (Mendoza).

"El último viaje", de Martín Di Girolamo, segunda lugar

En la disciplina Diseño, el colectivo Copiona, integrado por Javier Nocete y Yasmín Uasuf (Santa Fe), fue galardonado con el primer premio por Copiona. El segundo premio fue para Colección de objetos para el juego animal y la contemplación doméstica, de Alexia Simsiroglu (CABA), y el tercero para Aplique duplo, de Francisco Miranda (CABA). La mención especial fue para Mesa Kardashian, de Mónica Sartori (Buenos Aires).

En Escultura, A pesar, de Victoria Pastrana (Tucumán), se llevó el primer premio, seguido por Hotel alojamiento, de Alejandro Gabriel (CABA), y Tanto da cortar como desatar, de Cecilia Teruel (Santiago del Estero). Las menciones especiales distinguieron a Tejido ancestral, de Gabriel Sasia (Córdoba), y Torre de cálidos, de Bárbara de Lellis (CABA).

Leo Vaca, posa con "Pacto de silencio. Colegio Militar de la Nación", tercer lugar

El Espacio no disciplinario reconoció a El estudio del artista, de Javier Soria Vázquez (Tucumán), como la mejor obra, mientras que Contorno biográfico, de Roxana Ramos (Salta), y Antropopackagings, de Andrés Garavelli (Buenos Aires), recibieron el segundo y tercer premio. Danzan, de Mónica Fierro (Buenos Aires), obtuvo la mención especial.

En Fotografía, el primer premio fue para Retrato del Sargento Cabral, de Leandro Allochis (CABA), el segundo para Rodeo, de la serie “Ánimas” de Guillermo Srodek-Hart (CABA), y el tercero para Sin título, de Pompi Gutnisky (Buenos Aires). El jurado otorgó menciones a Vistas de arroyos I, 1938, de la serie “Buenos Aires no existe”, de Clara Nerone (CABA), Sin título de la serie “El camino de Shizen”, de Carolina Baldomá (Buenos Aires), Utopía, de Daiana Rodríguez Q. (CABA), y Diorama de un paisaje - Córdoba, de Julia Romano (Córdoba).

El Palacio Libertad expone, hasta marzo de 2026, las 219 obras seleccionadas

En Gráfica, Apuntes de la naturaleza, de Ana Lía Werthein (CABA), fue distinguida con el primer premio, seguida por Charly tatts de la serie “Haciendo lo que queremos”, de Mili Montejo Echeverría (Corrientes), y Arqueología de un mapa de bits, de Carolina Fernández (CABA). Las menciones especiales fueron para Las canciones que hiciste para mí (2021), de Daniel Juárez (CABA), y Desgarros en la espesura, de Hernán Borches (CABA).

En la categoría Instalaciones y medios alternativos, Fears & Affection. El día que me enamoré de las bichas, de Victoria Papagni en colaboración con la performer Tobibi Bienz (CABA), recibió el primer premio. El segundo fue para Artefacto N.°4, de Valentín Asprella Lozano (Buenos Aires), y el tercero para Malón manipulable, de Sergio Lamanna (CABA). El jurado destacó con menciones a El porvenir es siempre un futuro anterior, de Paula Massarutti (CABA), Apiglifo, de Milagros Waigadt (Entre Ríos), Objetos para convocar espíritus, de Juan Spolidor (Catamarca), y Una historia de violencia, de Javier Plano (CABA).

En Pintura, Destellos, de Gilda Picabea (CABA), fue reconocida con el primer premio, mientras que Mi Moreno, de Xil Buffone (CABA), y Guanaco, de Noelia Villacorta (Santa Cruz), obtuvieron el segundo y tercer lugar. Las menciones especiales incluyeron Bac à légumes (cajón de verduras), de Agustina Lazarte (Tucumán), Sin título de Verónica Calfat (CABA), La energía que nutre al ombú, de Marina Daiez (CABA), Pombero, de Andrés Romero von Zeschau (Corrientes), y Periferia (El inicio), de Alejandro Carosella (CABA).

El jurado distinguió a 30 artistas con premios no adquisición

En Textil, Ofrenda al río, una ceremonia doméstica para seguir visitándote (a Jorge Gumier Maier), de Nilda Rosemberg (CABA), fue la obra premiada en primer lugar. El segundo premio fue para Al³: Hilos de continuidad I, de Erica Aisen (CABA), y el tercero para Hablar todo de nuevo, de Karina Granieri (CABA). Las menciones especiales distinguieron a Utilería, de Pablo Peisino (Córdoba), y Cuerpo metafórico sobre una identidad jaspeada, de Eli Palavecino (Río Negro).

El jurado, integrado por Daniel Fischer, Estanislao Florido, Marina Cisneros y Virginia Buitrón. La ceremonia contó con la presencia del secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, la directora nacional de Museos y Gestión Patrimonial, María Paula Zingoni, y la directora del Palais de Glace, Cristina Santa Cruz.