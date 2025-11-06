Cultura

Rosalía transformó un museo de Barcelona para presentar su nuevo disco

En el Museu Nacional de Catalunya se fusionó música, danza y arte contemporáneo en una experiencia sensorial en torno a “Lux”

Guardar
Rosalía presenta su nuevo álbum
Rosalía presenta su nuevo álbum 'Lux' en una performance exclusiva en el Museu Nacional de Catalunya

Desde las gradas superiores, la sala Oval del Museu Nacional de Catalunya parece el funeral de un tipo estridente. Los bancos están ocupados por trajes negros –el código de vestimenta exige un‘chic attire– y al fondo hay un altar lleno de sábanas blancas arrugadas, entre las que contrasta una cabellera oscura. Un poco más allá, unos focos ciegan la imagen.

Esa misma cabeza se percibe inmóvil desde las 21:00, que es cuando los primeros visitantes irrumpen en el lugar. Una vez lleno, justo media hora más tarde, suenan los primeros acordes de “Sexo, violencia y llantas”, apertura de Lux, cuarto trabajo de estudio de Rosalía, y la cantante catalana se descubre como dueña de esa melena negra.

“Estar a oscuras es la mejor manera de experimentar luz”, había narrado un instante antes la voz que presentaba el acto, a la vez que invitaba a “detener el tiempo y llenar el espacio”.

Pues bien, eso es lo que ha sucedido la noche del miércoles en el MNAC: una hora de constante contraste entre luz y oscuridad, silencio y ruido, tiempo y espacio, en la que Rosalía, presente como una reliquia que va a ser venerada, ha revelado su Lux, un trabajo que será público el viernes 7 de noviembre.

El evento de lanzamiento de
El evento de lanzamiento de 'Lux' reúne a cerca de 900 invitados, entre celebridades, fans y periodistas en Barcelona

Vestida entera de blanco, como una novia sin velo, la catalana ha puesto en marcha una larga performance, un juego de danza contemporánea en la que su música y sus letras han pasado por encima de la figura de la artista.

Así se ha sucedido “Divinize”, con el pecado original sobre ella; “Porcelana”, en la que la alerta enviada por Protección Civil ha quedado soterrada entre sus bajos; “Mio Cristo Piange Diamante”, una transgresión pop desde la ópera, y la ya pública y celebradísima “Berghain”.

Las letras proyectadas sobre el escenario hacen perder la noción de que Rosalía sigue estirada ahí en medio, mientras ella se queda contemplando su obra como el pintor que ve el cuadro colgado en la pared de un museo. Porque hoy Rosalía ha abandonado la condición de centralidad del músico para desplazarse a un lugar reservado siempre a otros respecto a su arte, el de ser solo una espectadora. Ha dejado de ser sujeto para ser objeto.

Así, a medida que sonaban “La Perla”, con su crueldad hacia el ex, el flamenco sacro de “Mundo nuevo” o la dulce “Sauvignon Blanc”, crecía la impresión que Rosalía, que en Lux canta en 13 idiomas, no diría nada.

Rosalía interpreta canciones en 13
Rosalía interpreta canciones en 13 idiomas y explora nuevos géneros musicales en su cuarto trabajo de estudio

Tras escuchar los tres cortes exclusivos del formato físico –“Focu ‘ranni’”, “Jeanne” y “Novia robot”– y subir la cuesta hacia el cementerio que forman “Memória” y “Magnolias”, la catalana se ha puesto de pie, ha saludado con la cabeza y ha abandonado la sala Ovan del MNAC en silencio y entre los aplausos de los cerca de 900 invitados, repartidos entre pocos periodistas, algunos fans y muchas celebridades.

Horas antes de la escucha, a la que han acudido figuras de la talla de Rossy de Palma, Amaia, los hermanos Muñoz de Estopa, Belén Esteban, Ilia Topuria, Jordi Évole o Paco León, Rosalía había sufrido dos pequeños contratiempos.

Por un lado, el disco se ha filtrado en su totalidad en internet y, por otro, el abogado del Ayuntamiento de Sijena, Jorge Español, ha pedido a una jueza de Huesca la anulación urgente del evento al entender que las “enormes vibraciones” de los potentes equipos de música podrían dañar las pinturas murales que están físicamente muy cerca de la sala donde se lleva a cabo la audición.

Esta petición, que finalmente no ha fructificado, ha llevado a que se hiciera pública la localización de la listening party, una ubicación que había sido guardada con esmero por parte del equipo de Rosalía.

Sin embargo, el anuncio, ya tardío, ha llevado a que solo se congregaran unas pocas decenas de fans a las puertas del museo.

El acto en la capital catalana se ha producido en paralelo a los organizados en otras ciudades como Ámsterdam, Berlín, Bogotá, Buenos Aires, Lisboa, Londres, Milán, París, Santiago de Chile, Estocolmo o Tokio, en las que unos pocos fans se han podido adelantar al viernes para escuchar ‘Lux.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Alejandro García y EFE/ Octavio Guzmán.

Temas Relacionados

RosalíaLuxMNACBarcelona

Últimas Noticias

Obras inéditas, un edificio de 5 plantas y la visión de Gus Casely-Hayford: el museo que busca cambiar Londres

El V&A East Museum abrirá sus puertas en 2026 con una programación que desafía los límites del arte. Espacios para la experimentación y una comunidad creativa en pleno auge se dan cita en este ambicioso proyecto

Obras inéditas, un edificio de

De París a Doha: cómo el arquitecto del Louvre dio vida al museo más impactante de Qatar

El MIA se alza sobre su propia isla artificial en la capital del emirato. Diseñado por Ieoh Ming Pei, su colección reúne piezas de tres continentes y más de catorce siglos de historia

De París a Doha: cómo

El Tribunal de Cuentas denunció que el Louvre destinó fondos en obras de arte y no en seguridad

El organismo francés advirtió que el museo más visitado del mundo priorizó la compra de nuevas piezas y los proyectos de ampliación por encima de la protección de su patrimonio

El Tribunal de Cuentas denunció

15 años del Filbita, una fiesta literaria con talleres y lecturas compartidas

El festival infantil celebra su aniversario con nuevas propuestas y alianzas. Una edición marcada por la colaboración, la creatividad y el impulso de proyectos que buscan expandir el universo lector

15 años del Filbita, una

“Reconciliación”: Juan Carlos I admite sus errores y busca acercarse a los españoles tras los escándalos

El exrey español publica unas memorias en las que aborda sin tapujos los momentos más controvertidos de su vida y expresa su deseo de ser comprendido por quienes alguna vez lo admiraron

“Reconciliación”: Juan Carlos I admite
DEPORTES
La desconcertante revelación sobre una

La desconcertante revelación sobre una figura del Barcelona tras el último partido por Champions League: “Prefiere ser suplente”

Faustino Oro tuvo otra gran actuación en el Mundial del Ajedrez ante uno de los mejores del mundo: los elogios de sus colegas a pesar de la eliminación

La foto viral de una figura de la Fórmula 1 tras rendirle homenaje a Ayrton Senna en la previa del Gran Premio de Brasil

El misterio de la estrella de la NBA que mancha a sus rivales con su pelo: la insólita respuesta que dio

Argentina derrotó 1-0 a Túnez y se clasificó a la próxima ronda del Mundial Sub 17

TELESHOW
Benito Fernández: “Soy una máquina

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

Entre confesiones y risas, Oriana Sabatini abrió su corazón y habló de su embarazo con su mejor amiga

Quién es Paula Paparella, la mujer que conquistó el corazón de Pachu Peña

El impactante viaje de Juli Poggio por Tailandia: visita a templos, paseo en ferry y looks a tono

El comentario al aire de Santi Talledo que reveló un secreto de Sofía Martínez: “No se sabía”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno brasileño afirmó que

El Gobierno brasileño afirmó que Von der Leyen quiere firmar el acuerdo con el Mercosur el 20 de diciembre

Denuncian que cientos de presos murieron por torturas o enfermedades en las cárceles de Cuba

Obras inéditas, un edificio de 5 plantas y la visión de Gus Casely-Hayford: el museo que busca cambiar Londres

Angelina Jolie visitó de sorpresa la ciudad de Kherson en medio de amenazas de ataques rusos

De París a Doha: cómo el arquitecto del Louvre dio vida al museo más impactante de Qatar