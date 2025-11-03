Cultura

“Mutua Resonancia”: arte y memoria judía femenina, en una muestra en Munar

La exhibición presenta trabajos de Brenda Sabbagh, Lucía Erijimovich y Abril Goldschmidt, quienes abordan la construcción de identidad y resignifican símbolos tradicionales a través de pintura y cerámica

Guardar
"La condición de espera como
"La condición de espera como materia del tiempo", de Brenda Sabbagh

La exploración de la identidad judía femenina contemporánea se convierte en el eje central de Mutua Resonancia, una muestra que abrirá sus puertas el 3 de noviembre en Munar.

La propuesta articula un diálogo transgeneracional que desafía las formas tradicionales de vivir el judaísmo, invitando a repensar la herencia cultural desde la perspectiva de las nuevas generaciones, a través de las obras de Brenda Sabbagh, Lucía Erijimovich y Abril Goldschmidt, con curaduría de Nicole Moisés.

Las tres artistas, descendientes de inmigrantes judíos que llegaron a Argentina en el siglo XX, desde su lenguaje visual, indagan en la memoria, la tradición y la construcción de identidad.

Sabbagh y Erijimovich abordan la pintura con técnicas afines, enfocándose en la antropología de lo cotidiano, mientras que Goldschmidt utiliza la cerámica para explorar el cuerpo, la materia y la memoria material.

"Abrulka", de Abril Goldshmidt
"Abrulka", de Abril Goldshmidt

Las obras seleccionadas se caracterizan por su profundidad y autenticidad, y establecen un diálogo con el legado judío a través de la resignificación de símbolos, tanto heredados como impuestos. Este proceso permite repensar la tradición como un espacio de expansión para identidades múltiples y cambiantes.

En el recorrido de la muestra, el arte se presenta como un acto de pensamiento y fe, donde lo conceptual se aproxima a la filosofía y lo performático se vincula con las artes escénicas. La abstracción se convierte en el medio para abordar temas como la antropología, la vida cotidiana, el cuerpo y la memoria material.

Las obras no buscan representar realidades externas, sino que se construyen desde una lógica interna, trascendiendo la narrativa convencional y explorando dimensiones que superan lo literal y lo visible, explican en un comunicado de prensa.

La agenda de Mutua Resonancia contempla actividades complementarias. Se ofrecerá una experiencia sensorial orientada a activar el gusto y el olfato, acompañada por música experimental judía interpretada por el violinista Sami, con el objetivo de generar una vivencia integral que conecte cuerpo y espiritualidad.

"Janukia", de Lucía Erijimovich
"Janukia", de Lucía Erijimovich

También se realizará un shiur, es decir, una charla o clase de Torá, en diálogo con la muestra, y un evento de cierre dedicado a la reflexión colectiva. El sábado 8 de noviembre, la exposición formará parte de un recorrido especial por el barrio de La Boca, junto a otros espacios culturales.

Sabbagh, Erijimovich y Goldschmidt destacan en el ámbito artístico contemporáneo argentino por sus trayectorias en dirección cinematográfica, artes visuales y arquitectura, respectivamente.

Sabbagh, egresada de la Universidad del Cine (FUC), ha presentado su primera muestra individual, Un altar propio, en Hijas del Arte y ha participado en exposiciones colectivas en Argentina, Alemania y España. Su obra, que explora la tensión entre abstracción y figuración, recibió en 2022 una beca del Fondo Nacional de las Artes en la categoría Capacitación individual.

La labor de Erijimovich, licenciada en Prácticas Artísticas Contemporáneas por la UNSAM, ha sido exhibida en espacios como Aura Gallery, Centro Cultural Recoleta, arteba, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y Mármol Project en Portugal. Entre 2019 y 2024 se desempeñó como directora artística en Minerva Revista. Su obra integra la colección del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y colecciones privadas en Argentina y España, y fue seleccionada en premios como el Salón Nacional (2025) y la Fundación Fortabat (2025).

Por su parte, Goldschmidt, arquitecta graduada de la Universidad Torcuato Di Tella, es fundadora de Abrulka, un estudio de diseño enfocado en la producción de objetos sustentables en cerámica, madera y textil. Entre 2022 y 2024 formó parte del estudio de Leandro Erlich y actualmente asiste a la clínica de la Fundación Cazadores. Su formación incluye la Clínica de Diana Aisenberg (2020), talleres de escultura con Edgardo Madanes y Luis Terán, y mentorías con Silvia Brewda.

¨*La muestra podrá visitarse hasta el 21 de diciembre, los viernes y sábados de 15 a 18.30, y los domingos con cita previa en Munar, Av. Don Pedro de Mendoza 1555. Entrada gratuita

Temas Relacionados

Brenda Sabbagh Lucía Erijimovich Abril Goldschmidt MUNAR Judaísmoarte

Últimas Noticias

Ethan Hawke: “Me encanta ser considerado un artista virtuoso”

En el marco del Miami Film Festival, el protagonista de ‘Antes del amanecer’ fue galardonado por su papel en ‘Blue Moon’, por el que busca quedarse con su primer Oscar

Ethan Hawke: “Me encanta ser

El argentino Pablo Maurette ganó el Premio Herralde de Novela

El escritor fue distinguido por “El contrabando ejemplar”, seleccionada entre casi novecientos manuscritos

El argentino Pablo Maurette ganó

Noche de los Museos: la SIGEN abre sus puertas a puro tango en memoria de Gardel a 90 años de su muerte

El edificio Yatahi, una obra arquitectónica de estilo racionalista expone la guitarra original del “zorzal criollo” acompañada con la música en vivo de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto

Noche de los Museos: la

Suicidios, cartas y secretos: el precio oculto tras la creación de Frankenstein y la sombra de la culpa en Mary Shelley

Dos muertes sacudieron a la familia y dejaron huellas imborrables en la autora. El sentimiento de exclusión y expiación impregna la novela y la vida de sus creadores

Suicidios, cartas y secretos: el

Cómo se escribe: coaligarse o coligarse con, no a

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Cómo se escribe: coaligarse o
DEPORTES
Argentina hace su estreno en

Argentina hace su estreno en el Mundial Sub 17 ante Bélgica

El conflicto da que hablar en la NBA: una estrella tuvo un “inapropiado” cruce con su entrenador y fue suspendido

Real Madrid confirmó que Franco Mastantuono sufre una lesión y estará “pendiente de evolución” para volver a jugar

Impacto en la F1: Ferrari no le renovaría el contrato a Hamilton y buscaría reemplazarlo con otra figura

El guiño de la Fórmula 1 para Franco Colapinto de cara al Gran Premio de Brasil y la expectativa por su renovación con Alpine

TELESHOW
Cristian Castro y Mariela Sánchez

Cristian Castro y Mariela Sánchez anunciaron la fecha de su boda en Villa Carlos Paz

La insólita respuesta de María Becerra en España sobre su deseo de ser anónima por un día

La tierna foto de Benjamín Vicuña con su hija Magnolia a la distancia que emocionó por un detalle especial

Georgina Barbarossa habló de su vínculo con Moria Casán a días de competir en la TV: “La quise mucho pero se cortó”

El accidente que provocó Cachete Sierra en Masterchef que alertó a Evangelina Anderson: “Casi me deja pelada”

INFOBAE AMÉRICA

¿Verano con más calor y

¿Verano con más calor y menos lluvias?: qué dice el informe climático del Servicio Meteorológico Nacional

Cuando la cultura también transforma

Cuenta regresiva en Bolivia para el cambio de mando con expectativa por soluciones a la crisis económica

El derrumbe en una torre medieval de Roma dejó un herido grave y un trabajador atrapado entre los escombros

El avistamiento inusual de un cuco común en Long Island desata la emoción entre aficionados