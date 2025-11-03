Cultura

Expectativa por el Premio Goncourt 2025: Emmanuel Carrère lidera la lista de finalistas

La Academia Goncourt anunciará este martes al ganador de su galardón literario, con Carrère como favorito, aunque la competencia con Appanah, Mauvignier y Lamarche mantiene la incertidumbre hasta el último momento

Emmanuel Carrere junto a Paul
Emmanuel Carrere junto a Paul Dano en el Festival de Cine de Venecia, 31 de agosto de 2025 (Foto: REUTERS/Remo Casilli)

La Academia Goncourt desvelará este martes al ganador de su prestigioso premio de 2025, con cuatro finalistas entre los que destaca especialmente Emmanuel Carrère, aunque la elección se anticipa reñida. Sus principales competidores en la carrera por hacerse con el galardón más destacado de las letras en francés, a priori, son la mauriciana Nathacha Appanah y el francés Laurent Mauvignier, mientras que las quinielas privilegian menos la opción de la belga Caroline Lamarche, que cierra la lista de este año.

Carrère, considerado uno de los autores más destacados de la literatura contemporánea francesa, opta al galardón con Kolkhoze (publicado en Francia por la editorial P.O.L.). Es una obra en la que explora su historia familiar, centrada en la figura de su madre, Hélène Carrère d’Encausse, quien fue una distinguida historiadora rusa y académica francesa que falleció en agosto de 2023.

El título de la obra hace referencia a las granjas colectivas soviéticas y, en ella, Carrère (París, 1957) hace narrativa de ficción basada en sus experiencias reales. Dado que el Goncourt es un premio creado para distinguir novelas de ficción —lo que excluye ensayos, crónicas o memorias y otros géneros apegados a lo real—, la Academia no privilegió hasta la fecha los trabajos de Carrère, quien suele jugar entre los límites de la ficción y la realidad.

La escritora Natacha Appanah, que
La escritora Natacha Appanah, que acaba de ganar el Premio Fémina, es otra de las grandes candidatas (Foto: FRANCESCA MANTOVANI © GALLIMARD/DONOSTIA KULTURA)

El autor de títulos como El adversario o De vidas ajenas ha estado varias veces en las listas de candidatos al premio, pero la última vez que había llegado a la fase final con cuatro finalistas fue en 1988, con Hors d’atteinte.

Otros dos favoritos

La elección de este año se anticipa en cualquier caso muy igualada y no sería una sorpresa si finalmente Carrère se viera sobrepasado por La nuit au coeur (Gallimard), la novela de Nathacha Appanah. La obra de esta escritora nacida en Mahébourg (Mauricio) en 1973 entrelaza las historias de tres mujeres que son víctimas de violencia por parte de su pareja.

También es favorito Laurent Mauvignier con La maison vide (Minuit), que narra cómo un hombre descubre en una vieja casa familiar los restos de varias generaciones marcadas por el silencio y el olvido y, a través de objetos, fotos y recuerdos fragmentados, intenta reconstruir una historia borrada por el tiempo y comprender cómo el pasado sigue habitando los lugares y las vidas presentes.

Menos esperada sería una victoria de Caroline Lamarche con Le Bel Obscur (Seuil), una novela cuya protagonista intenta esclarecer el destino de un antepasado repudiado por su familia a la vez que repasa la historia de su propia vida, ya que años atrás, su marido y su primer gran amor le reveló que era homosexual. El Goncourt se entrega cada año desde 1903 y su ganador es elegido por los diez miembros de la academia homónima, creada por el escritor decimonónico francés Edmond de Goncourt.

Kamel Daoud, último ganador del
Kamel Daoud, último ganador del Goncourt (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El jurado, presidido por el escritor y cineasta Philippe Claudel, se reúne para votar, como manda la tradición, en el céntrico restaurante Drouant de París, donde el galardonado acude a compartir almuerzo con los miembros de la Academia Goncourt tras hacerse público su nombre a la una de la tarde (12.00 GMT).

Entre los ganadores del Goncourt figuran algunos de los grandes nombres de las letras francesas desde hace más de un siglo, desde Marcel Proust a Pierre Lemaitre pasando por Aamin Maalouf, Marguerite Duras o Simone de Beauvoir. El premio, que por su prestigio y popularidad asegura a sus ganadores tiradas millonarias y traducciones a decenas de lenguas, tiene una dotación económica meramente simbólica, ya que el ganador recibe un cheque por valor de solo diez euros.

El año pasado el premio fue para el argelino Kamel Daoud, con Houris (‘Huríes’, en español, editorial Cabaret Voltaire), una novela que partía como la gran favorita del curso y que cuenta la historia de una joven argelina a la que la guerra civil de los años noventa dejó muda y que sueña con recuperar su voz. En 2023, el libro ganador fue Veiller sur elle (en español Cuidar de ella, ADN), del francés Jean-Baptiste Andrea, y en 2022 fue Vivre vite (‘Vivir deprisa’, Contraseña), de Brigitte Giraud, pero en aquellos casos ninguna de las dos obras era la mejor posicionada en las quinielas.

Fuente: EFE

