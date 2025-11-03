¿Cómo un país de luchadoras por la libertad se transformó en uno de aspirantes a amas de casa?

El libro del día: “Motherland", de Julia Ioffe

En 1990, cuando Julia Ioffe tenía 7 años, su familia dejó una Unión Soviética en colapso para instalarse en los suburbios de Maryland. Sus nuevos compañeros nunca le permitieron olvidar que era “la rara chica rusa”, pero el desprecio, deja claro, era mutuo. Al crecer, menospreciaba a los niños estadounidenses que alardeaban de ver un musical de Broadway o de vacacionar en Florida. Su idea de diversión era ir a la ópera y leer a Pushkin.

Su esnobismo tenía raíces familiares. En su familia abundaban mujeres fuertes y educadas. Su madre, que era otorrinolaringóloga, se convirtió en patóloga; su abuela materna era cardióloga; la madre de su abuela materna era pediatra. Otra bisabuela fue química y tuvo su propio laboratorio en la década de 1930; la abuela paterna de Ioffe era ingeniera química y se encargaba de la seguridad del agua potable del Kremlin.

Ioffe afirma que tales logros no eran tan excepcionales. En su libro Motherland: A Feminist History of Modern Russia, From Revolution to Autocracy, explica que sus antepasadas eran producto de un sistema y una cultura que buscaron eliminar las diferencias sociales entre mujeres y hombres con el objetivo de crear una “nueva persona soviética”: “Yo descendía de mujeres que eran doctoras, científicas e ingenieras, mujeres que no cambiaban su apellido, producto de lo que consideraba el mayor experimento feminista del mundo”.

Por eso, cuando Ioffe, periodista, regresó a Moscú en 2009, esperaba encontrar una ciudad llena de mujeres con ambiciones intelectuales y profesionales. En cambio, conoció mujeres cuyo mayor objetivo era atraer a un hombre.

Julia Ioffe (REUTERS/Ken Cedeno)

La primera generación de jóvenes tras la revolución luchó contra la invasión nazi de la Unión Soviética; siete décadas después, Ioffe escribía sobre una clase en la Academia de la Vida de Moscú, un centro de educación femenina donde se dictaban cursos como “El arte de la coquetería de la A a la Z” y “Cómo tocar la flauta mágica: El arte de la felación”. Para Ioffe, este cambio era desconcertante. ¿Cómo un país de luchadoras por la libertad se transformó en un país de aspirantes a amas de casa?

“Motherland” narra la búsqueda de Ioffe para responder a esa pregunta. Comienza con las mujeres revolucionarias que imaginaron una utopía socialista y termina con el colectivo artístico Pussy Riot, las esposas y madres de reclutas enviados como parte de “oleadas de carne” al frente en Ucrania, y las funcionarias que denomina “soldados rasos de la autocracia de Putin”.

Se había cansado de los libros centrados en los hombres en el poder, como Lenin o Jruschov. Quería narrar la “gran historia” del país a través de esposas e hijas cercanas al Kremlin y mostrar la experiencia de los ciudadanos corrientes.

El resultado es un relato cautivador, a la vez panorámico e íntimo. Ioffe presenta a Alexandra Kollontai, nacida en 1872 en una familia aristocrática antes de convertirse en revolucionaria marxista. Tras la Revolución Bolchevique de 1917, fue comisaria de bienestar social y ayudó a garantizar que las mujeres tuvieran derecho a licencia de maternidad y a la igualdad en el matrimonio y la educación superior.

Alexandra Kollontai (State History Museum, Moscow)

Sus políticas resultaron tan atractivas que aparecieron en la propaganda soviética para promover la revolución mundial. Según un folleto, las mujeres rusas soviéticas vivían en “un país de cuento de hadas”.

La frase tenía más de un sentido, sobre todo porque ese “país de cuento de hadas” no era completamente real. Es cierto que tres de las bisabuelas de Ioffe se convirtieron en ejemplo de la nueva mujer soviética. Recibieron una excelente educación. En la década de 1970, la Unión Soviética tenía una de las tasas de alfabetización femenina más altas del mundo.

Pero “Motherland” también muestra que los hombres soviéticos que controlaban el país no siempre alentaron ni mantuvieron la igualdad radical. Cuando impulsaron la llamada igualdad, muchas veces fue para castigar a las mujeres por su relación con hombres que contrariaban al Kremlin. En Kazajistán, el Campo de Akmolinsk para Esposas de Traidores a la Patria era solo un nodo en la vasta red del Gulag. Los niños nacidos en cautiverio eran enviados a orfanatos donde a veces sufrían tanto abandono que no aprendían a hablar. Una madre comparó los sonidos que hacían esos niños con “los lamentos apagados de las palomas”.

Maria Alyokhina, una de las fundadoras de Pussy Riot, posa con otras activistas del grupo (REUTERS/Tom Little)

La maternidad resultó ser una constante obsesión del régimen soviético. El aborto fue legalizado, prohibido y legalizado de nuevo. Stalin introdujo un impuesto a la falta de hijos. Tras el desastre demográfico de la Segunda Guerra Mundial, la nueva superpotencia necesitaba una población en aumento. Ioffe apunta que la estrategia de desarrollo de Stalin se basó mayormente en el “enorme sacrificio humano”.

Los hombres tomarían las grandes decisiones políticas, las mujeres tendrían más hijos: “Entregarían a sus hijos al país, fingirían que eran héroes y no carne de cañón, y cuando esos hijos murieran en la guerra, tendrían más”.

Junto a la historia oficial, Ioffe reconstruye una privada. Una bisabuela sobrevivió a un pogromo. Otra, la pediatra, fue forzada por la policía secreta a trabajar en un hospital militar durante la Segunda Guerra Mundial. Las mujeres de su familia comprenderían que los logros profesionales no significaban suspender las tareas domésticas.

Varias mujeres esperan con sus tickets en mano para comprar pan fresco en una panadería de Moscú, en 1991 (AP/Gene Berman, Archivo)

Cuando la economía soviética se estancó en los años setenta y ochenta, la escasez de bienes de consumo dificultó el trabajo doméstico. Conseguir pañales desechables o lavadoras era imposible.

Por contraste, las esposas de los miembros del Politburó tenían acceso a tiendas especiales. Mujeres con doctorado y empleo de tiempo completo pasaban las noches conservando hongos y remendando ropa. Incluso los productos menstruales más básicos escaseaban.

“Cuando decidí estudiar historia y literatura rusa en la universidad, mi padre me advirtió que nuestro país era una patria sin futuro”, recuerda Ioffe. Volvió a Estados Unidos en 2012 y ahora está convencida de que tenía razón. Explica que Putin ha recurrido a “valores tradicionales” para consolidar el control. Su conclusión es implacable. “Había surgido una nueva Rusia, bastante parecida a la anterior”, escribe. Si nota un cambio, es este: Al igual que con el breve florecimiento de la emancipación, todas las personas que amaba allá ya no están.

Fuente: The New York Times