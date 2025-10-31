Cultura

“Monumentos bajo las Estrellas” propone una noche especial de monumentos y obras de arte en Buenos Aires

La reapertura del espacio MOA en pleno corazón del Parque 3 de Febrero ofrece, a partir del atardecer, una programación especial de recitales, intervenciones escénicas y charlas con restauradores

Guardar
El MOA reabre sus puertas
El MOA reabre sus puertas con la cuarta edición de "Monumentos bajo las Estrellas" en Avenida Adolfo Berro 3880, frente al Planetario

Con la reapertura del espacio MOA (Monumentos y Obras de Arte), se realiza este viernes por la noche la cuarta edición de Monumentos bajo las Estrellas. Será en la Avenida Adolfo Berro 3880, a metros del Monumento de los Españoles y frente al Planetario, desde las 19 hasta las 23.30, para vivir una experiencia nocturna única. El público podrá explorar el renovado patio de esculturas, recorrer el centro de exposiciones y asistir a charlas a cargo de los restauradores responsables de la conservación de los monumentos y obras de arte de la Ciudad de Buenos Aires.

La programación de la jornada incluye una variedad de propuestas artísticas y recreativas. Quienes asistan podrán disfrutar de espectáculos de láser diseñados especialmente para la ocasión, intervenciones teatrales, presentaciones de música en vivo y un patio gastronómico dispuesto para complementar la experiencia. En caso de que las condiciones climáticas no acompañen, la organización ha previsto reprogramar el evento para el viernes 14 de noviembre.

"Monumentos bajo las Estrellas" permitirá
"Monumentos bajo las Estrellas" permitirá al público recorrer el patio de esculturas y el centro de exposiciones del MOA

La reapertura del MOA representa la culminación de una obra integral de renovación y ampliación que no solo restauró las naves históricas del edificio, sino que también mejoró las condiciones laborales del equipo de restauradores y sumó nuevos espacios. Estas mejoras permitirán que vecinos, investigadores y estudiantes accedan a una visión directa del proceso de conservación del patrimonio escultórico porteño.

El cronograma de actividades de Monumentos bajo las Estrellas 2025 se distribuiye en dos escenarios principales. En el Patio de las Esculturas, la programación comenzará a las 19 con la presentación de Lucho Pellegrini Trío, seguida a las 19.45 por Sempre Endanvant. A las 20 será el turno de Pauli Giaco Trío, y a las 20.45 nuevamente se presentará Sempre Endanvant. Por su parte, en la Plaza Sicilia, las actividades iniciarán a las 21 con Crewrod, continuarán a las 21.50 con La Fuerza Mayor y culminarán a las 22.40 con la actuación conjunta de los Djs Villa Diamante y Fermín Echeveste.

El MOA desempeña un papel central en la preservación del arte público de la Ciudad, ya que su taller se encarga de la restauración, mantenimiento y limpieza de más de 2.400 esculturas, monumentos y obras de arte emplazadas en el espacio público. El equipo está conformado por escultores y restauradores especializados en la protección del patrimonio escultórico local.

Fundado en 1956, el MOA se ubica en la Plaza Sicilia, en pleno corazón del Parque Tres de Febrero. El edificio que lo alberga forma parte del patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires y posee una historia singular: entre 1835 y 1854, fue residencia del personal doméstico de la quinta de Juan Manuel de Rosas.

[Fotos: prensa Espacios Públicos C.A.B.A.]

