Cultura

La cruda opinión de Borges sobre el autor de “El gran Gatsby”

En una cena privada con su amigo Bioy Casares, el escritor argentino dejó claro qué pensaba de Francis Scott Fitzgerald

Guardar
Borges opinó sobre Scott Fitzgerald,
Borges opinó sobre Scott Fitzgerald, el autor de "El gran Gatsby".

Ya se sabe: Jorge Luis Borges era un lector agudo, mordaz, impiadoso. A veces, por qué no, cruel. Lo sabemos por notas que publicó, por declaraciones que hizo pero, también, por conversaciones privadas que, muchos años después, su amigo Adolfo Bioy Casares publicó en un libro imprescindible titulado simplemente Borges.

book img

El gran Gatsby

Por Francis Scott Fitzgerald

eBook

Gratis

Descargar

Bioy vivía con Silvina Ocampo, Borges iba muchas noches a cenar, se hablaba de todo y, después, Bioy anotaba. Así tenemos opiniones sin el filtro de la prudencia pública.

Por eso estamos al tanto de lo que el gran escritor argentino opinaba sobre Francis Scott Fitzgerald, el autor de El gran Gatsby y sobre la obra misma.

En una charla del 2 de julio de 1960, vienen hablando de literatura inglesa, de quiénes son los escritores cumbre en cada país y de pronto cuenta Bioy: “Considera a Scott Fitzgerald un escritor sin importancia y reprochó al profesor adscripto que lo pusiera como tema de estudio. BORGES: “Los muchachos no sabrán nada de Emerson, ni de Whitman, ni de Melville, pero habrán analizado el Gran Gatsby.

book img

El gran Gatsby (en dos mil palabras)

Por Equipo Leamos

eBook

Gratis

Descargar
book img

El Gran Gatsby (en minutos)

Por Equipo Leamos

Audiolibro

Gratis

Descargar

Definitivamente, no le había gustado o, al menos, lo sometía al dispositivo de desprecio de Borges y Bioy.

Años más tarde, en Introducción a la literatura latinoamericana, Borges volvería a describir al autor estadounidense con ironía; “Una de sus primeras ambiciones fue la de ser valiente, pero la guerra terminó antes que él pudiera entrar en acción”, escribe.

Y resume El gran Gatsby así: “Historia de un hombre que intenta en vano recobrar un amor juvenil, en el cual se trasluce la nostalgia del antiguo sueño americano de un mundo nuevo. Daisy y Buchanan, su marido, los muy ricos, los invulnerables, permanecen unidos; Gatsby es destruido”.

Luego lo compara con otra obra de Fitzgerald, Tierna es la noche, y decide que esta segunda es “técnicamente superior”. Finalmente, concede: “Más que ningún otro escritor de su generación, Scott Fitzgerald representa los años que sucedieron a la Primera Guerra Mundial."

book img

Borges, una introducción 1: Borges, el marginal

Gratis

Descargar
book img

Borges, una introducción 2: Pedro Mairal, Borges era un escritor vitalista

Gratis

Descargar
book img

Borges, una introducción 3: Un destino sudamericano

Gratis

Descargar
book img

Borges, una introducción 4: Yo lo busqué por muchos días por los cuartos sin luz

Gratis

Descargar
book img

Borges, una introducción 5: Beatriz Sarlo, el alumno que corrige a los maestros

Gratis

Descargar
book img

Borges, una introducción 6: Exótico y de decadencia

Gratis

Descargar
book img

Borges, una introducción 7: Pola Oloixarac, un barroco con elegancia de derecha

Gratis

Descargar
book img

Borges, una introducción 8: Lo que tiene que llegar nunca llega

Gratis

Descargar
book img

Borges, una introducción 9: Tarumba habrás quedado

Gratis

Descargar
book img

Borges, una introducción 10: Palabras mutiladas, palabras de otros

Gratis

Descargar

¿Un personaje argentino?

Con todo Roberto Alifano, un autor ligado a Borges que escribió Conversaciones con Borges, Borges biografía verbal y El humor de Borges, señaló que el personaje fue inspirado por un dandy argentino al que le decían “Macoco” y se llamaba Martín Máximo Pablo de Álzaga Unzué.

“Macoco fue socio de Al Capone, Onassis y Howard Hughes, amante de Josephine Baker, Rita Hayworth, Dolores del Río y Ginger Rogers; enseñó a bailar el tango a Chaplin y, amigo de Scott Fitzgerald, inspiró El Gran Gatsby”, declaró Alifano en 2022, cuando publicó la novela Macoco, el primer Playboy.

Alifano contó que, tras ganarse la confianza del protagonista, pudo escuchar los relatos auténticos de su vida y decidió compartirlos en un libro. La relación entre ambos comenzó cuando Alifano, en su etapa de periodista, le realizó una entrevista para aclarar unas historias exageradas que circulaban en un pequeño libro. El entrevistado, molesto por no reconocerse en esos relatos, aceptó la propuesta de Alifano para explicar la verdad de su biografía.

Macoco Álzaga Unzué, un personaje
Macoco Álzaga Unzué, un personaje de época.

Las experiencias de Macoco durante su juventud acomodada -contó Alifano- le permitieron recorrer varias ciudades de Europa, estudiar en La Sorbona y más tarde establecerse en Estados Unidos, donde trabó relación con figuras como Al Capone y fundó el legendario cabaret Morocco. Según Alifano, fue allí donde conoció a Scott Fitzgerald, quien deseaba entrevistarlo, movido por su actividad periodística en aquel entonces.

La simpatía, dice, fue inmediata entre Macoco y Fitzgerald. De hecho, poco tiempo más tarde, Macoco invitó al escritor a instalarse en Beverly Hills durante la llamada “época dorada” del cine, animándole a probar suerte como guionista en Hollywood. Fitzgerald aceptó y se mudó a Los Angeles junto a su esposa Zelda, buscando un nuevo rumbo profesional. Durante esa etapa, y quizás influido por las fastuosas fiestas que organizaba su amigo, Fitzgerald escribió El gran Gatsby.

Tantas aventuras, se ve, no impresionaron a Jorge Luis Borges, que una noche con su amigo Bioy fue lapidario. Para él Scott Fitzgerald era “un escritor sin importancia”

Temas Relacionados

BajalibrosEl gran GatsbyScott FitzgeraldJorge Luis Borges

Últimas Noticias

Cómo se escribe: solo se logra, alcanza o consigue algo deseado

Las erratas pueden dar la imagen de ser una persona poco preparada

Cómo se escribe: solo se

Lorenzo Balbi: “Hay que tomar distancia de los museos que buscan vender muchas entradas”

El director del Museo Moderno de Bolonia dialogó con Infobae Cultura sobre “el museo como organismo viviente” y la necesidad de alejarse de la lógica comercial, entre otros temas

Lorenzo Balbi: “Hay que tomar

¿Puede el diccionario seguir siendo relevante en la era digital?

La editorial estadounidense presenta una versión renovada de su icónico libro de referencia tras dos décadas, apostando por el humor y la tradición en plena era digital y de inteligencia artificial

¿Puede el diccionario seguir siendo

La ópera como espacio de resistencia: una relectura contemporánea de Dido y Eneas

La intervención de Ópera Periférica en el Teatro Empire desafía convenciones artísticas y sociales, proponiendo una reflexión sobre la empatía y la visibilidad de cuerpos marginados en el actual contexto

La ópera como espacio de

La belleza de la semana: “Clavel, lirio, lirio, rosa”, de John Singer Sargent

La célebre obra del pintor estadounidense, que se encuentra en la Tate Britain, invita a reflexionar sobre la capacidad del arte para capturar emociones universales

La belleza de la semana:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Andrés Malamud analizó la victoria

Andrés Malamud analizó la victoria de La Libertad Avanza: “El Gobierno entendió que le conviene ampliar su coalición”

Cristian Graf fue sobreseído por el presunto encubrimiento del crimen de Diego Fernández Lima en Coghlan

Guillermo Francos destacó la Boleta Única y se preguntó cuál habrá sido la realidad de las elecciones anteriores

¿Cuál es la edad que define la salud del corazón para toda la vida?

Horror en Misiones: un oficial mató a su expareja, también policía, y luego se quitó la vida

INFOBAE AMÉRICA
A días de la cumbre

A días de la cumbre contra el cambio climático, Brasil autorizó la perforación petrolera en la desembocadura del río Amazonas

Un nuevo estudio de ADN reveló la verdadera causa de muerte de los soldados de Napoleón en Rusia en 1812

La inteligencia artificial revoluciona el trabajo de los embriólogos en la fertilización in vitro

Una nueva ola de “deepfakes” de voz instantáneos alerta a la ciberseguridad internacional

Uruguay prohíbe a las empresas tabacaleras acceder a beneficios tributarios

TELESHOW
“Nada ni nadie puede separar

“Nada ni nadie puede separar lo que siento”: el fuerte mensaje de Mauro Icardi a su hija menor por su cumpleaños

Thelma Fardin festejó sus 33 años entre música y cariño: “Me siento tan querida, tan cuidada”

Valeria Lynch: “A esta edad uno dice ‘ya está’, pero no, siempre hay algo nuevo para aprender”

Catherine Fulop se emocionó por el gol de Paulo Dybala: “Es el primero dedicado a nuestra nieta”

Thiago Medina compartió una conmovedora reflexión junto a sus hijas tras su recuperación: “No me quería ir sin verlas crecer”