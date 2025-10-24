Cultura

Récord histórico en el mercado del arte francés con la venta de una singular obra de Yves Klein

La pintura monocroma azul “California (IKB 71)” del artista francés se vendió por más de 21 millones de dólares, la cifra más alta pagada por una obra suya en su país

Un monocromo azul del artista francés Yves Klein se vendió por más de 21 millones de dólares, la mayor suma jamás pagada por una pintura de Klein en Francia según informó la casa de subastas Christie’s.

Con unas dimensiones de cuatro metros de ancho y casi dos metros de alto (13 por siete pies), California (IKB 71) es la pintura monocroma más grande del artista en manos privadas, según Christie’s.

Klein, quien murió en 1962 a los 34 años de edad, patentó el tono ultramarino de la pintura espesa especial que desarrolló para sus obras, y llamó a la mezcla de resina sintética, mate y pigmento Azul Klein Internacional o IKB. El artista afirmó que ninguno de sus monocromos se parecía entre sí y que eran “de una esencia y atmósfera bastante diferentes”, según Christie’s.

Pintó California a principios de 1961, poco antes de realizar su primer y único viaje a Estados Unidos para sus exposiciones debut al otro lado del Atlántico, en Nueva York y Los Ángeles, según la casa de subastas.

Klein fijó una serie de pequeños guijarros a la superficie de la pintura, que la hacía “evocadora de un lecho marino bajo el abismo azul de un océano”, según la descripción de la casa de subastas.

En 2013, una escultura de Klein con forma de flor, hecha de esponjas teñidas de azul sobre un tallo de metal y base de piedra, alcanzó los 22 millones de dólares en Sotheby’s en Nueva York, y batió el récord de subasta para sus obras.

El artista explicó una vez que su inspiración para la obra Sculpture éponge bleue sans titre fue simplemente notar la belleza del color azul en las esponjas que él mismo usaba en su estudio mientras pintaba.

Fuente: AFP.

[Fotos: prensa Christie’s]

