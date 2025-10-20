Stellan Skarsgard: “Deberías poder tener derecho a terminar tu vida cuando estés listo” (Foto: EFE/Iván Villanueva)

El actor sueco Stellan Skarsgard vuelve al cine nórdico con Sentimental Value, la última producción del director Joachim Trier y una de las candidatas a una nominación en los Premios Óscar por sus reflexiones acerca de las paternidades ausentes y, sobre todo, las heridas que deja en las familias el suicidio.

“Siempre es trágico el suicidio. Pero, por otro lado, también se debería poder decir que tienes derecho de terminar tu vida cuando sientes que ya estás listo”, explica el intérprete en entrevista con EFE con motivo de su visita al Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el más importante de México.

El actor de 74 años, conocido por haber trabajado en sagas cinematográficas como Dune o en el universo de Marvel, considera “brutal y estúpido” que en las “sociedades modernas católicas” el suicidio aún sea considerado como “un pecado”, una percepción que según él añade una carga extra para aquellos que conviven con esta “tragedia” cada día.

En la cinta, Skarsgård interpreta a un director reconocido y padre ausente que, tras años de estar alejado de su hija (Renate Reinsve), decide ofrecerle a esta la posibilidad de protagonizar la que será su última película.

Para el actor, el punto fuerte de Sentimental Value reside en cómo la trama se concentra en los seres humanos y sus relaciones, en cómo estos “se diluyen” por el ritmo de sus vidas y carreras profesionales, en medio de unos personajes aparentemente deprimidos.

“Trata con cosas muy oscuras y duras como es el suicidio. Pero está hecha con la ligereza de un soufflé, uno oscuro y fantástico”, defiende.

Además, aunque pueda parecer un cine elevado o de “arte”, el sueco asegura que el metraje es capaz de abstraer hasta a las nuevas generaciones más apegadas a las redes sociales que al cine, y muchas veces incapaces de ver cintas con una duración más larga de las dos horas como Sentimental Value (135 min).

“Mi hijo de 30 años la vio y quedó devastado, lloró. Y dijo: ‘No se sintió larga’. Para él toda película que no sea un TikTok es larga, así que obviamente funcionó”, bromea.

Curiosamente, en la familia de Skarsgard todos sus hijos son actores, encontrándose intérpretes de la talla de Alexander Skarsgard conocido por su actuación The Northman (2022) o su otro descendiente Bill quien interpretó al payaso Pennywise en It (2017), una unión a través del arte a la que resta peso.

“Podríamos estar conectados por algo como coleccionar estampillas (...) pero con el arte es más probable poder expresar la sutileza de todos los sentimientos y de todas esas cosas que no puedes poner en palabras, como en el cine”.

Carrera hacia los Óscar

A pesar de contar con una extensa carrera y de haber trabajado con directores como el danés Lars Von Trier o incluso haber ganado el Globo de Oro en 2019 por la serie de HBO Chernobyl, Skarsgard nunca ha sido nominado a los Premios Óscar, una ausencia que no le preocupa demasiado.

“(Los Óscar) no son una medida de la calidad de la película. Es una medida de todo lo demás, menos de eso. Y no son importantes, salvo porque los Óscar son una plataforma para que las películas sean vistas, con suerte, en el cine”, argumenta sobre sus posibilidades de ser nominado.

Si hay alguien que le puede ayudar a Skarsgard a conseguir la estatuilla es Joachim Trier, que tras sus dos nominaciones en 2022 al Óscar por el filme La peor persona del mundo, se presenta como uno de los favoritos para ganar la categoría de Mejor Película Extranjera representando a su natal Noruega.

“La forma en que él mira a los actores es como un carnicero mirando un buen filete. No le importa un carajo la historia o su propia exposición. Si otros directores aprendieran de él, podríamos ver una nueva revolución”, comenta sobre el cineasta.

Aunque Sentimental Value haya sido estrenada en el FICM, su debut en salas comerciales está previsto para el 25 de diciembre, semanas antes de la gala de los Premios Óscar.

Fuente: EFE