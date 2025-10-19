La colección secreta de Gene Hackman sale a subasta: arte, recuerdos y mucho cine (Foto AP, archivo)

El próximo 19 de noviembre, la casa de subastas Bonhams en Nueva York será escenario de un evento singular: la dispersión de la colección personal de Gene Hackman, un acervo que abarca desde obras de arte hasta recuerdos cinematográficos y que ofrece una visión inédita de la vida creativa del actor.

La subasta, que se realizará bajo el formato de venta de un solo propietario, representa una oportunidad única para acceder a piezas que acompañaron a Hackman durante más de seis décadas de carrera y retiro.

El legado de Hackman, fallecido en febrero a los 95 años, trasciende su reconocida trayectoria en el cine y el teatro. Ganador de dos premios Oscar por sus interpretaciones en The French Connection (1971) y Unforgiven (1992), y protagonista de títulos emblemáticos como The Conversation (1974) y The Royal Tenenbaums (2001), el actor también cultivó una faceta menos visible: la de coleccionista y artista visual.

Tras su retiro de la actuación en torno a 2008, Hackman se instaló en su residencia de Santa Fe, donde se dedicó a la escritura y la pintura. Sobre esta etapa, el propio actor expresó: “Es más privado. Siento que tengo mayor control sobre lo que intento decir y hacer”, según declaraciones recogidas por Bonhams.

Estudio de Gene Hackman en Santa Fe

La producción artística de Hackman incluye cinco novelas y una serie de pinturas de inspiración gauguiniana, una de las cuales llegó a exhibirse en el restaurante local Jinja Bar & Bistro.

Su estudio en Santa Fe reflejaba la intensidad de su actividad creativa, con un caballete salpicado de pintura, bocetos, tubos de acrílico, bustos esculpidos y catálogos razonados anotados. Una imagen del espacio muestra caballetes, lienzos, materiales de pintura y esculturas, evocando el ambiente de un taller en plena actividad.

El criterio de Hackman como coleccionista se manifestó en una selección ecléctica que abarca desde arte contemporáneo y de posguerra hasta piezas del Oeste estadounidense y de culturas nativas americanas. Entre los 13 cuadros que lideran la subasta destaca una obra modernista de Milton Avery, Figure on the Jetty (c. años 50), que representa a una figura solitaria contemplando el mar.

Richard Diebenkorn, Green (1986)

Esta pintura, que ingresó a la colección de Hackman en 1997 tras pasar por el Miami University Museum of Art y el Chrysler Museum of Art, cuenta con una estimación de USD500.000–USD700.000.

Otra pieza relevante es un grabado a color de Richard Diebenkorn, parte de la serie “Ocean Park” compuesta por 145 paisajes abstractos. La obra, titulada Green (1986), se caracteriza por una dominante extensión verde enmarcada por formas geométricas en azul, rojo y blanco roto, y líneas rojas sutiles.

Su valor estimado oscila entre USD300.000 y USD500.000. La selección incluye también una pintura vibrante de rectángulos de la artista estadounidense Ida Kohlmeyer (USD50.000–USD70.000) y una impactante obra sobre papel del artista nativo americano Fritz Scholder (USD20.000–USD30.000). Además, una escultura monumental en bronce de Auguste Rodin se presenta con una estimación de USD200.000–USD300.000.

Milton Avery, Figure on the Jetty (1957)

Andrew Huber, responsable del departamento de arte de los siglos XX y XXI en Bonhams, subrayó el valor de la colección: “Estas son obras prestigiosas con una procedencia impecable, enriquecidas aún más por su asociación con uno de los más grandes actores de nuestro tiempo. Hackman no solo fue coleccionista, sino también artista, y su enfoque al coleccionar refleja el cuidado, la sensibilidad estética y la disciplina presentes en su propia práctica artística”, según afirmó en un comunicado.

La subasta presencial se complementará con dos ventas en línea: la primera, del 8 al 21 de noviembre, y la segunda, del 25 de noviembre al 4 de diciembre. Estas sesiones digitales incluirán más obras, entre ellas piezas de Robert Motherwell, Wassily Kandinsky y del propio Hackman, así como un retrato del actor realizado por el reconocido retratista Everett Kinstler.

Premio Globo de Oro a la Mejor Actuación para Gene Hackman por "Los sin perdón" (1992)

El catálogo también incorpora objetos personales, como libros anotados, guiones, carteles de películas y hasta su tablero de dardos. Entre los lotes más llamativos figuran los tres trofeos Golden Globe de Hackman: dos por sus trabajos en Unforgiven y The Royal Tenenbaums, y uno correspondiente al premio Cecil B. De Mille a la trayectoria, cada uno valorado entre USD3.000 y USD5.000.

Anna Hicks, directora de colecciones privadas e icónicas en Bonhams, destacó el carácter íntimo de la subasta: “En conjunto, estas ventas ofrecen un retrato íntimo del mundo privado de Hackman y una oportunidad poco común para que los coleccionistas se acerquen a su vida creativa. Ya sea a través del arte, los guiones o los objetos personales, lo que emerge es más que una colección: es una vida vivida con propósito, curiosidad y una visión inquebrantable”, según se expresó en un comunicado.

Fotos: Bonhams