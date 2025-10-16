El fenómeno Taylor Swift también impacta en un museo alemán

Taylor Swift: "The Fate of Ophelia"

Un museo alemán ha sido inesperadamente invadido por fanáticos de Taylor Swift porque una de sus pinturas guarda un sorprendente parecido con el video de la canción “The Fate of Ophelia”.

Cientos de visitantes adicionales acuden al Hessische Landesmuseum (Museo Regional de Hesse) en la ciudad alemana de Wiesbaden para admirar la pintura, con una familia viajando desde la ciudad norteña de Hamburgo especialmente para la ocasión, dijo la portavoz del museo, Susanne Hirschmann. Entre los visitantes también había muchas familias estadounidenses que están estacionadas en la base militar la ciudad.

El objetivo de los Swifties es ver la pintura de Friedrich Heyser que presenta a Ofelia, la amada de Hamlet en la obra homónima de William Shakespeare. En la obra original, Ofelia, una joven noble de Dinamarca, finalmente enloquece y se ahoga.

En el teléfono se proyecta el video de la canción "The Fate of Ophelia" de Taylor Swift, y al fondo, el cuadro de Friedrich Heyser, en un museo en Wiesbaden, Alemania (Foto: AP/Michael Probst)

La pintura al óleo sobre lienzo de Heyser presenta la figura de Ofelia vestida de blanco y rodeada de lirios de agua blancos. No se conoce el año exacto de creación de la obra, pero los expertos creen que data de alrededor de 1900. En la escena de apertura del video de “The Fate of Ophelia”, Taylor Swift se mete en el papel de Ofelia y parece estar en una pintura viviente. La escena muestra similitudes con la obra de Heyser, dijo el director del museo, Andreas Henning.

La vocera declaró que el equipo del museo reconoció el parecido a principios de este mes y decidió invitar a los Swifties a una visita especial el próximo mes. Una vez que publicaron un anuncio de la visita en su sitio web, la noticia de la pintura de Ofelia pronto se volvió viral.

Escena del video de la canción "The Fate of Ophelia" (Captura de YoutTube/Taylor Swift)

“Realmente estamos disfrutando de esta atención, es muy divertido”, dijo Hirschmann, agregando que todos los fanáticos que se presenten para la visita del 2 de noviembre vestidos como la estrella pop o como “la trágica doncella Ofelia” entrarán gratis.

Hay solo un problema: las entradas ya están agotadas por lo que el museo puede tener que agregar visitas adicionales para todos los fanáticos apasionados por el arte. El director Henning señaló que el museo ya ha intentado contactar a la cantante, pero hasta ahora no ha tenido éxito. “Me encantaría mostrarle a Taylor Swift la pintura original alguna vez”, dijo. “Estamos sorprendidos y encantados de que haya utilizado esta pintura del museo como inspiración para su video”, sostuvo. “Esta es, por supuesto, una gran oportunidad para atraer a personas al museo”.

