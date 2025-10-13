Cultura

Henri Matisse conquistó Nueva York en una subasta benéfica que recaudó USD 2,5 millones

La venta de sesenta dibujos inéditos del pintor francés fallecido en 1954 superó todas las expectativas. Además, logró impulsar proyectos artísticos en comunidades vulnerables de la ciudad estadounidense

Guardar
"Deux têtes", sin fecha (Crédito:
"Deux têtes", sin fecha (Crédito: Artnet / Christie's)

El remate de una serie de dibujos de Henri Matisse en Christie’s superó ampliamente las expectativas, al recaudar más de USD2,5 millones que serán destinados a organizaciones artísticas sin fines de lucro en Nueva York. La subasta, titulada Henri Matisse: Lines of Connection, ofreció 60 obras procedentes de la Pierre and Tana Matisse Foundation y logró una cifra final que excedió en un millón de dólares el estimado previo de USD1,5 millones, según informó Artnet News.

Estas piezas, que durante décadas formaron parte de la colección privada de Pierre Matisse —el hijo menor del artista— y su esposa Tana, fueron puestas a disposición del público con el objetivo de fortalecer el acceso a las artes en comunidades desfavorecidas. La fundación, creada por Tana Matisse, ha otorgado en veinte años 800 subvenciones por un total superior a USD50 millones.

El rango de precios de los lotes fue amplio: desde USD800 —estimación mínima para un dibujo de ramas de menos de 18 centímetros de alto— hasta USD80.000, que era la estimación máxima para Deux têtes, un dibujo de líneas simples y sin fecha, que representa dos rostros sonrientes. Esta última obra se convirtió en la más cotizada de la velada, al alcanzar USD304.800. Otras piezas destacadas incluyeron Etude pour La robe jaune (USD127.000), Autoportrait (USD107.950), Les trois modeles (USD57.150, más de cinco veces su estimación baja) y Etude de branche, que multiplicó por treinta su valor estimado inicial al venderse en USD24.130.

"Nu assis à la chemise
"Nu assis à la chemise de tul", 1925 (Crédito: Artnet / Christie's)

La Pierre and Tana Matisse Foundation ha orientado su labor a expandir el legado artístico de la familia. “Tana Matisse estableció la Fundación con una visión apasionada para promover el gran legado artístico de su familia, asegurando que los jóvenes tengan acceso a las artes sin importar sus circunstancias”, expresó la directora ejecutiva Alessandra Carnielli en declaraciones difundidas por la fundación.

El proceso de selección de las obras también fue destacado por Richard Lloyd, vicepresidente de Christie’s y responsable internacional del departamento de grabados y múltiples, quien relató: “Pasar horas en los archivos de la Fundación, revisando lentamente grabados y dibujos que provenían directamente del artista y que habían permanecido inéditos durante décadas, fue un verdadero privilegio. Incluso para quienes conocen su obra, esta inmersión fue una experiencia que permanecerá en la memoria”, según declaraciones previas a la subasta recogidas por Artnet News.

Aunque Henri Matisse es reconocido principalmente como pintor, su producción abarcó también el dibujo, la escultura y el grabado. La intensidad cromática de sus obras de principios del siglo XX lo situó entre los denominados “Fauves” o “bestias salvajes”, apodo que le dieron críticos adversos. En etapas posteriores, su estilo se tornó más decorativo y se consolidó como un referente de la tradición pictórica francesa. En sus últimos años, ante la imposibilidad de pintar, innovó con la técnica del collage de papeles pintados y recortados. Sus creaciones integran las colecciones de los principales museos del mundo y sus exposiciones suelen atraer a un público masivo.

"El Renard Blanco", 1929 (Crédito:
"El Renard Blanco", 1929 (Crédito: Artnet / Christie's)

En el ámbito de las subastas, el récord de Matisse se estableció en USD80,8 millones en Christie’s Nueva York en 2018, por la pintura Odalisque couchée aux magnolias (1923). Según la base de datos de precios de Artnet, 41 obras del artista han superado los USD10 millones en remates públicos.

La historia de la familia Matisse en Nueva York se remonta a 1931, cuando Pierre Matisse inauguró una galería con una muestra que incluyó a Georges Braque, Pablo Picasso y Henri Rousseau, además de su propio padre. Durante cinco décadas, exhibió a figuras como Balthus, Alexander Calder, Alberto Giacometti, Joan Miró y Yves Tanguy, y vendió obras tanto a museos como a coleccionistas destacados, entre ellos Joseph Hirshhorn, Duncan Phillips y Nelson A. Rockefeller. Tana Matisse, por su parte, trabajó en galerías de arte antes de incorporarse a la galería de Pierre en los años 70, con quien luego contrajo matrimonio.

"Paysage, Tahití", 1930 (Crédito: Artnet
"Paysage, Tahití", 1930 (Crédito: Artnet / Christie's)

Los fondos obtenidos en la subasta beneficiarán a diversas entidades, entre ellas UpBeat NYC, un programa gratuito de música para jóvenes del sur del Bronx; Willie Mae Rock Camp for Girls, que promueve la música, la tecnología y las ciencias para niñas y jóvenes de género diverso; Classical Theatre of Harlem y Sugar Hill Children’s Museum of Art and Storytelling.

La directora ejecutiva de Willie Mae Rock Camp, LaFrae Sci, subrayó el compromiso de la fundación: “La Fundación Matisse se observa a sí misma de una manera profunda y significativa. Han identificado cómo generar un impacto sostenido en comunidades desatendidas”. Por su parte, Miriam Raccah, directora ejecutiva del Sugar Hill Museum, destacó: “El apoyo de la Fundación Matisse ha sido fundamental en la vida de los niños, permitiéndoles desarrollar comprensión, aprecio y entusiasmo por el arte, y por su propio espíritu creativo, sin límites”, según declaraciones recogidas por Artnet News.

Temas Relacionados

Henri MatisseCulturaArteSubastaChristie's

Últimas Noticias

Woody Allen recordó a Diane Keaton con un texto conmovedor

El cineasta reflexionó como la actriz pasó de ser una joven tímida a convertirse en un ícono de la moda y una figura esencial en su filmografía

Woody Allen recordó a Diane

Los secretos del Gran Delfín, el padre sin corona de Felipe V, en una inédita exposición en Versalles

El emblemático palacio abre sus puertas a una muestra única sobre Luis de Francia, destacando su papel clave en la historia y el arte que unió a Francia y España

Los secretos del Gran Delfín,

Juliette Binoche recibió el Premio de Excelencia en México

La intérprete presentó su primer largometraje en el FICM, habló sobre su proceso creativo y destacó la relevancia de explorar nuevas facetas artísticas en un entorno de cambios sociales y culturales

Juliette Binoche recibió el Premio

Gratis y a cielo abierto: el festival urbano de arte y diseño que copa las calles de Recoleta

Más de 80 espacios culturales se unen en una celebración el jueves 16 de octubre, con instalaciones, shows y experiencias interactivas que invitan al público a ser parte activa del evento

Gratis y a cielo abierto:

Una “Barbie Van Gogh” y otras obras del MoMA se convierten en juguetes

La colaboración entre Mattel y el Museo de Arte Moderno de Nueva York incluye muñecas inspiradas en artistas, juegos de cartas rediseñados y autos de colección

Una “Barbie Van Gogh” y
ÚLTIMAS NOTICIAS
“No puedo creer que haya

“No puedo creer que haya parido a un asesino”, dijo la mamá del acusado del doble femicidio en Córdoba

Una familia regresaba a Mendoza tras ver la final por el ascenso y volcaron: un joven de 18 años y una beba murieron

Explosión en una feria de ciencias en Pergamino: qué dice el nuevo parte médico de la nena que resultó herida

Milei confirmó que no irá al Coloquio de IDEA por problemas de agenda

Se desploma el dólar futuro y se acerca al techo de la banda

INFOBAE AMÉRICA
El disidente cubano José Daniel

El disidente cubano José Daniel Ferrer llegó a Estados Unidos tras ser desterrado por el régimen de La Habana

Volodímir Zelensky viajará esta semana a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump

Al Sisi pidió a Israel que el fin de la guerra en Gaza sea “una oportunidad para lograr la paz” regional

Trump encabezó la firma del acuerdo con Egipto, Qatar y Turquía para poner fin a la guerra en Gaza: “Tenemos paz”

El oro y la plata registraron nuevos máximos históricos

TELESHOW
Florencia Peña sorprendió con su

Florencia Peña sorprendió con su rutina diaria con bandas elásticas

Pampita le respondió a la China Suárez luego de que la dejara de seguir en redes: “Ya hablaremos”

Actores prestigiosos se unen a beneficio de La Casa del Teatro en 4 noches únicas: de Romina Richi a Miguel Ángel Solá

Marley se emocionó con el gran avance de Milenka a sus 9 meses y enterneció a sus seguidores

Quién es Dai Fernández, la actriz señalada como la nueva pareja de Nico Vázquez