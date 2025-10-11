Cultura

Roberto Jacoby sorprende con un álbum homenaje a Virus

El artista y sociólogo, letrista de varias de las grandes canciones de la banda que lideró Federico Moura, publica un disco con versiones renovadas de clásicos y la participación Fito Páez en “Imágenes paganas”

Imágenes paganas - Roberto Jacoby con Fito Páez

El artista conceptual y sociólogo argentino Roberto Jacoby publicó Todo lo sólido se esfuma. Jacoby canta Virus, con producción ejecutiva a cargo de Hoby De Fino y la colaboración de Nacho Marciano en la producción musical, así como la participación instrumental de Agustín de la Croce en violonchelo y piano.

El disco, compuesto por ocho versiones de canciones de Virus con letras de Jacoby, busca recuperar la esencia de la banda y reimaginarla para el presente. La participación especial de Fito Páez en el tema “Imágenes paganas” aporta una energía renovada, según expresó el propio músico.

El álbum incluye ocho versiones de canciones de Virus con letras de Jacoby y la participación especial de Fito Páez

“Grabar esta canción de Roberto Jacoby, Federico Moura, Daniel Sbarra y Enrique Mugetti fue un sueño vuelto realidad”, escribió el músico rosarino en su cuenta de Instagram. “Contrariamente al sentido común, donde algunos sueños son más lisérgicos que la realidad, aquí funcionó al revés. Primero, el llamado de Roberto me sorprendió por completo. Siempre fue uno de mis héroes culturales. Me manejaba con él y al día de hoy, con respeto oracular y puritano. En los estudios 5020 de Madrid tuve la oportunidad de grabar esta joya de la música popular argentina. Sobre esta versión delicada, las palabras de Roberto me condujeron sobre la interpretación en esta gema de oro. ¡Gracias querido mio por este hermoso regalo!”.

Jacoby relató que la grabación del álbum surgió de manera espontánea mientras trabajaba junto a Nacho Marciano: “Estábamos en una quinta, huyendo de la capital, grabando Golosina Caníbal y empezamos a intercalar temas de Virus hasta que al final teníamos cinco temas. Ahí nos dijimos hacemos dos o tres más y tenemos un álbum. Y fue así”.

De izq. a der: Hoby De Fino, Roberto Jacoby y Nacho Marciano, responsables de "Todo lo sólido se esfuma"

Sobre su rol como intérprete, Jacoby reconoció el acompañamiento de Maby Salerno como coach vocal y definió su aporte como una experiencia performática: “Hago lo que puedo”. Consultado sobre el regreso de Virus, afirmó: “Yo no estoy volviendo, estoy llegando. Virus va y viene, ya llegó a la condición de mito, y por lo tanto es eterno”.

La edición limitada del lanzamiento incluye una camiseta con la letra manuscrita de “Imágenes paganas”, integrando música, arte y diseño en homenaje a la banda. Entre los temas destacados, Jacoby mencionó “El 146”, al que describió como “una postal porteña sencilla, entrañable”.

