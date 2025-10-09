Cultura

Lila Downs celebra el auge de la música tradicional mexicana y su poder para unir identidades

La cantante destacó el crecimiento de un movimiento que rescata los géneros regionales, impulsando el orgullo por la diversidad cultural y lingüística de México en escenarios nacionales e internacionales

Guardar
Lila Downs reivindica la música
Lila Downs reivindica la música regional mexicana y la diversidad cultural

Entre canciones norteñas y “chilenas” características del sur de México, la cantante y compositora oaxaqueña Lila Downs reivindicó este miércoles el “movimiento extraordinario” de la música regional, a la vez que celebró que no está “sola” buscando revivir y revitalizar las “identidades diferentes” del país.

“Soy una optimista y siempre lo he sido con nuestra música, con nuestra visión, con la identidad con la que yo trato de cantar dentro de las canciones que compongo y también dentro de las canciones tradicionales que canto. Y creo que no estoy sola”, explicó la artista en conferencia de prensa.

Para la ganadora de cinco premios Grammy Latino, que acostumbra en numerosas de sus canciones a cantar en lenguas indígenas, como el mixteco o zapoteco, “la colonización” sigue siendo el principal motivo por el que cada vez menos personas mexicanas hablan estos idiomas. Concretamente, solo un 19% de los que se reconocen con esta identidad étnica, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Se nos negó, en parte por la colonización, exigir y expresar nuestra identidad indígena. Se nos prohibió, y se nos prohibió hablar nuestros idiomas”, argumentó.

La cantante oaxaqueña destaca la
La cantante oaxaqueña destaca la importancia de preservar las lenguas indígenas y critica el impacto de la colonización

Respecto a quien ha de asumir la responsabilidad por esta pérdida en la diversidad cultural prehispánica del país, Downs no considera que haya que apuntar a la sociedad actual.

“¿Cómo vamos a culpar a nuestra propia sociedad diciendo que cada año que va pasando van menos y menos personas identificándose como indígenas. (...) Estamos reviviendo y revitalizando nuestras identidades. Me motiva este tiempo porque es una oportunidad de mostrarnos con mucho orgullo ante el mundo”, aseguró.

Sobre los distintos esfuerzos que se están haciendo para favorecer la diversidad cultural, la oaxaqueña destacó el programa México Canta, un espacio cultural financiado por el Gobierno con el que se pretende cambiar narrativas violentas del país, como los corridos tumbados enfocados en las armas o el narcotráfico, y resaltar otros géneros tradicionales del país.

México Canta es una oportunidad para muchos cantautores que se identifican con nuestras regiones diferentes de participar con música hermosa y además aportando a su manera con su arte”, expresó sobre la iniciativa.

Downs celebra el programa 'México
Downs celebra el programa 'México Canta' como impulso a géneros tradicionales frente a narrativas violentas

Concierto el Día de Muertos

En medio de su gira El beso Tour viajará a Estados Unidos y Latinoamérica, aunque volverá el próximo 2 de noviembre, en el Día de Muertos, para representar su característico concierto festivo en el Auditorio Nacional, con el que anima a los ciudadanos de la capital mexicana a velar a sus seres queridos celebrando con su música.

“Tenemos un motivo de celebración en estas fechas. Hay mucho festejo, pero también hay este sentido de volver a la madre tierra y de tenerle mucho respeto. Démonos el permiso de llorar, de sentir y de encontrarnos con la gente que se nos ha ido y también de bailar con ellos”, dijo animando a sus seguidores.

Tras más de 10 años repitiendo cada Día de Muertos este recital, lejos de su familia del sur, Downs considera que este tipo de actos culturales son “una gran oportunidad” para que nacionales convivan y “eduquen” a los casi 300.000 extranjeros que visitan el país por esta festividad.

“Nos toca educar. Es una gran oportunidad para que nosotros podamos corregir y educar al turismo. En Oaxaca el turismo del mezcal, que respeten, que no se orinen, que no nos volvamos Cancún (...) Podemos tener estas conversaciones, hay maneras, pero es saber educarlos”, sentenció.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Sáshenka Gutiérrez (archivo) y Reuters/ Mario Anzuoni (archivo).

Temas Relacionados

Lila DownsMúsica regional mexicanaIdentidad indígenamúsica

Últimas Noticias

Publican relatos mágicos de Virginia Woolf, perdidos hace más de un siglo

“La vida de Violet” presenta historias fantásticas y experimentales de su juventud, inspiradas en la relación con su amiga y musa Violet Dickinson

Publican relatos mágicos de Virginia

El día en que un editor independiente argentino despertó con un Premio Nobel en su catálogo

Maximiliano Papandrea es el responsable de Sigilo, un pequeño sello que tiene entre sus autores a László Krasznahorkai. “Esto no le pasa prácticamente a nadie”, dice, emocionado

El día en que un

Elena Roger protagonizará ópera rock, con música de Charly García, sobre las invasiones inglesas

La actriz liderará el elenco de “Invasiones I”, una ambiciosa producción con libreto de Ricardo Hornos, que se estrenará en marzo de 2026 en el Teatro San Martín

Elena Roger protagonizará ópera rock,

Laszlo Krasznahorkai, el escritor que busca la belleza del infierno y se inspira en Jimi Hendrix

Comparado con gigantes como Gógol y Melville, el húngaro premio Nobel de Literatura ha transformado la narrativa contemporánea con obras generalmente ambientadas en escenarios desolados

Laszlo Krasznahorkai, el escritor que

“Hasta el próximo miedo”: convirtió su lucha contra un trastorno alimenticio en una novela inspiradora

El testimonio de la autora argentina revela el poder de la escritura para acompañar procesos de recuperación y abrir el diálogo sobre salud mental en la adolescencia

“Hasta el próximo miedo”: convirtió
ÚLTIMAS NOTICIAS
Facundo Manes volvió a apuntar

Facundo Manes volvió a apuntar contra Martín Menem y denunció un pacto con el kirchnerismo

Dólar hoy en vivo: el billete sube a $1.490 en el Banco Nación

Pidieron más seguridad para la primera “arrepentida” del triple femicidio de Florencio Varela

Advierten por un factor de riesgo de cáncer de colon en jóvenes que suele subestimarse

Triple femicidio narco: el fiscal espera la declaración de otros dos detenidos

INFOBAE AMÉRICA
Publican relatos mágicos de Virginia

Publican relatos mágicos de Virginia Woolf, perdidos hace más de un siglo

Enfrentó a un abusador infantil y se convirtió en un símbolo de justicia en Escocia, hasta que un oscuro hecho salió a la luz

La ONU ordenó tener los camiones listos para entregar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza “a la escala necesaria”

El día en que un editor independiente argentino despertó con un Premio Nobel en su catálogo

Hito científico: un paciente sobrevivió 171 días tras el primer xenotrasplante de hígado de cerdo editado genéticamente

TELESHOW
El momento más emotivo en

El momento más emotivo en La Voz Argentina: un padre, un hijo y un tango que conmovió a Lali Espósito

Luck Ra sorprendió a las fanáticas de la coreografía viral en su show de Vélez: “Quiero hacer algo con ustedes”

Thiago Medina será dado de alta a 27 días del grave accidente que lo tuvo al borde de la muerte

Evangelina Anderson recordó su época de botinera junto a Karina La Princesita: “Nos hicimos amigas”

Pedro Alfonso anunció a su compañero de elenco para el verano en Carlos Paz: “Estoy cumpliendo un sueño”