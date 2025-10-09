László Krasznahorkai: la charla telefónica por la que se enteró de que había ganado el Nobel

László Krasznahorkai: “La lectura nos da más fuerza para sobrevivir este tiempo tan difícil en la Tierra” (Crédito: Fundacion Formentor Begona Rivas/Handout via REUTERS

“Esto es más que una catástrofe”, dijo László Krasznahorkai cuando le dijeron que había ganado el Nobel de Literatura. La expresión del húngaro fue una evocación a Samuel Beckett: esas palabras pronunció al recibir el mismo reconocimiento. “Felicidad y orgullo”, agregó después en la conversación telefónica con Jenny Ruden de la Academia Sueca. En la web del Nobel acaban de publicar esta charla donde se ve, no sólo la sorpresa del autor de 71 años, también su forma de entender la literatura.

“Agradezco, ante todo, a los lectores”, declaró y reflexionó sobre el valor de la literatura: subrayó la importancia de la imaginación y la lectura en tiempos difíciles. “Y deseo para todos que recuperen la capacidad de usar su fantasía, porque sin fantasía es una vida absolutamente diferente. Leer libros y disfrutar, y ser rico gracias a la lectura, que nos da más fuerza para sobrevivir este tiempo tan difícil en la Tierra”.

Fotografía de archivo realizada en 2012 que muestra al escritor húngaro László Krasznahorkai, ganador del Premio Nobel de Literatura 2025 (Crédito: EFE/ Gyula Czimbal)

Krasznahorkai es novelista y guionista. Y es conocido por sus novelas difíciles y exigentes, a menudo etiquetadas como posmodernas, con temas distópicos y melancólicos. Varias de sus obras las ha llevado al cine el director húngaro Béla Tarr.

Consultado sobre sus fuentes de inspiración, Krasznahorkai respondió: “La amargura”. “Me siento muy triste si pienso en el estado del mundo ahora. Esa es mi inspiración más profunda: el ser humano ahora o hasta ahora. También podría ser una inspiración para las próximas generaciones en la literatura, para sobrevivir este tiempo, porque es muy, muy oscuro. Y necesitamos mucha más fuerza en nosotros para sobrevivir”.

Krasznahorkai vive en Hungría, cerca de Budapest, en la cima de una colina. Es novelista y guionista (Crédito: Leo NEUMAYR / APA / AFP) / Austria OUT)

Sobre su proceso creativo, describió la escritura como una experiencia íntima y reservada. “En realidad es algo privado para mí. Normalmente no hablo sobre lo que escribo y nunca muestro a otros escritores, poetas, amigos, mis manuscritos. Solo yo escribo un libro. Después de eso, lo entrego a mis editores. Después necesito algo de tiempo hasta que empiezo de nuevo con un nuevo libro”.

En el momento en que recibió la noticia estaba en Frankfurt, Alemania, en la casa de un amigo que atraviesa una enfermedad. Lo está cuidando. “No puedo creer que soy un ganador del Premio Nobel. Estoy realmente feliz. Estoy absolutamente sorprendido. No puedo creerlo”, dijo. “Quizás por la noche haremos alguna cena con mis amigos, aquí en Frankfurt, con vino de Oporto y champán”, concluyó Krasznahorkai. Es la hora de celebrar.

Palabras desde lejos

Por su parte Sigilo, una de las editoriales que publica al autor en español, difundíó un comunicado enviado por el escritor húngaro. “Estoy muy feliz de haber recibido el Premio Nobel —sobre todo porque este reconocimiento demuestra que la literatura existe por sí misma, más allá de las diversas expectativas no literarias, y que todavía se la sigue leyendo. Y, para quienes la leen, ofrece cierta esperanza de que la belleza, la nobleza y lo sublime aún existen por derecho propio", decía.

Y terminaba: “Puede ofrecer esperanza incluso a aquellos en quienes la vida apenas titila. Confía —aunque parezca que no tiene sentido“.