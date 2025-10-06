Cultura

La sorprendente influencia de los chismes en la Revolución francesa

En su libro “El temperamento revolucionario”, de Robert Darnton, muestra cómo la comunicación informal y los debates en cafés transformaron la conciencia colectiva y debilitaron la autoridad real en la Francia del siglo XVIII

Guardar
El libro del día: “El
El libro del día: “El temperamento revolucionario”, de Robert Darnton

La transformación de la sociedad parisina en las décadas previas a 1789 no se explica únicamente por el auge de las ideas ilustradas ni por las crisis económicas, sino por la emergencia de un espacio público donde la comunicación informal y la circulación de rumores alteraron de raíz la relación entre el pueblo y el poder. En El temperamento revolucionario: Paris, 1748-1789, Robert Darnton sitúa el origen de la Revolución Francesa en la evolución de una conciencia colectiva alimentada por panfletos, canciones y debates en cafés, mucho antes de la célebre toma de la Bastilla.

book img

El temperamento revolucionario

Por Robert Danton

eBook

$21,99 USD

Comprar

En la Francia del ancien régime, la estructura política y social era un entramado de tradiciones medievales y elementos modernos, donde la soberanía residía de manera absoluta en el monarca y los detalles del gobierno permanecían celosamente ocultos. La sociedad parisina, compuesta por aristócratas, clérigos, abogados y asalariados, competía por privilegios económicos y legales, mientras una red de obligaciones mutuas y rituales públicos mantenía el orden. Sin embargo, bajo la superficie de festivales y desfiles, los conflictos eran constantes.

El libro de Darnton propone un cambio de perspectiva respecto a la historiografía tradicional, que suele iniciar el relato revolucionario con el asalto a la Bastilla el 14 de julio de 1789. En lugar de preguntarse qué factores provocaron la revolución, el autor indaga en cómo se forjaron los revolucionarios, rastreando el proceso por el cual los ciudadanos comunes llegaron a creer que la voluntad popular podía desafiar el poder real. Para ello, retrocede medio siglo y analiza la transformación de los valores y percepciones colectivas.

Toma de la Bastilla
Toma de la Bastilla

Uno de los elementos centrales que destaca Darnton es el papel de la comunicación en la gestación del cambio. La esfera pública parisina, aún rudimentaria y con altos índices de analfabetismo, se articulaba en torno a los rumores de esquina y las discusiones en los cafés. En este contexto, surgió una “sociedad de la información” primitiva, donde los nouvelles —publicaciones similares a periódicos, prolíficas, poco fiables y enormemente populares— se convirtieron en el eje de una comunidad imaginada que trascendía clases y profesiones. Estas publicaciones, siempre ávidas de controversia, reflejaban y amplificaban las tensiones de una Francia que alternaba entre guerras y crisis económicas.

La estructura del libro se organiza a partir del análisis de cómo los distintos ciclos noticiosos —guerras, óperas, juicios, disturbios— eran recibidos y reinterpretados por la cultura literaria emergente en torno a los nouvelles. Así, Darnton desmenuza las crisis que minaron los cimientos del antiguo régimen. Dentro de la Iglesia, los jansenistas, disidentes teológicos respaldados por el pueblo parisino pero condenados por Roma, se enfrentaban a la poderosa y detestada orden de los jesuitas.

Los pensadores ilustrados, como Diderot y Voltaire, sorteaban la censura mientras reformulaban la visión nacional desde una óptica científica. Los fisiócratas proponían soluciones racionales a los problemas económicos, mientras una masa empobrecida se rebelaba por el pan. La revolución estadounidense, por su parte, desató modas y aspiraciones de cambio político radical.

Voltaire
Voltaire

No obstante, Darnton subraya que la erosión de la autoridad real entre la población se debió menos a la difusión de los ideales ilustrados que a la vida privada de Luis XV. La intensidad de sus relaciones extramatrimoniales, que le valieron la exclusión de la comunión católica, fue ampliamente difundida por los nouvelles. Según el autor, “el adulterio de Luis trajo el juicio sobre todo el país y, a lo largo de cuatro décadas escandalosas, lo rebajó al nivel de sus súbditos”.

A medida que la deferencia hacia la monarquía se debilitaba, también se desmoronaba el secretismo del régimen. Los ministros, preocupados por el descontento popular, comenzaron a publicar sus propios panfletos para justificar sus decisiones y contrarrestar los rumores. El interés del público era tal que obras como la de Nicolas Bergasse se alquilaban por fragmentos debido a la demanda.

Nicolas Bergasse
Nicolas Bergasse

En este ambiente, la competencia por captar lectores se transformó en una lucha por la legitimidad política. El vínculo entre rey y nación, hasta entonces inseparable, se fracturó, y el poder pasó a residir en la palabra impresa.

Para 1789, la “comunidad imaginada” descrita por Darnton había cristalizado en una voluntad revolucionaria colectiva. Los molinos de rumores, los cafés, los nouvelles y los panfletistas se habían convertido, sin que sus protagonistas lo advirtieran plenamente, en el germen de un mundo distinto. “El rumor y la imprenta, más que la espada, prepararon el terreno para la revolución”, sostiene el autor. La obra de Darnton ofrece una reinterpretación convincente de la Revolución Francesa y destaca por su capacidad para combinar rigor académico con una prosa ágil y precisa.

Temas Relacionados

Revolución Francesa Robert Darnton Paris Francia Luis XVel libro del díabajalibros

Últimas Noticias

El FESTIFREAK celebra a Seijun Suzuki, el cineasta más irreverente de Japón

El Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata dedica una muestra especial a Seijun Suzuki, presentando cinco de sus películas más audaces en copias originales de 35mm y digital 4K para los amantes del cine japonés

El FESTIFREAK celebra a Seijun

Elīna Garanča regresa al Teatro Colón con un repertorio internacional

La mezzosoprano letona se presentará junto a Malcolm Martineau en el ciclo Aura, interpretando obras de Brahms, Berlioz, Saint-Saëns y otros grandes compositores en una velada única para los amantes de la lírica

Elīna Garanča regresa al Teatro

Todos los ganadores del Festival Audiovisual Bariloche

La decimotercera edición del certamen reafirma el papel de Bariloche como punto de convergencia para la producción audiovisual regional, impulsando el diálogo cultural y la proyección internacional desde el sur argentino

Todos los ganadores del Festival

Buenos Aires será epicentro de arte experimental con el Festival No Convencional

La ciudad acogerá desde octubre una programación que desafía los límites tradicionales, con conciertos, performances y actividades gratuitas en lugares emblemáticos, consolidando al festival como referente de innovación cultural

Buenos Aires será epicentro de

Ivonne Bordelois y Alejandro Crotto exploraron el lado más íntimo de lo Sagrado en la poesía argentina

La Casa Victoria Ocampo fue el escenario donde dos referentes de la literatura nacional compartieron sus visiones sobre cómo lo Sagrado se cuela en lo cotidiano y transforma la experiencia artística y humana, en el marco de la Bienal de Arte Sacro Contemporáneo

Ivonne Bordelois y Alejandro Crotto
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nínawa Daher: el homenaje en

Nínawa Daher: el homenaje en Palermo que unió la estrella vial con el jacarandá, en el día en que hubiera cumplido 46 años

Atraparon a la salida de una fiesta a un joven que era buscado desde marzo por un crimen en Rosario

Victoria Villarruel se mostró con el kirchnerista Gildo Insfrán, en el homenaje a los caídos por un ataque de Montoneros

“Estamos trabajando con el Tesoro norteamericano”, dijo Javier Milei, y aseguró que “el rumbo es el correcto”

Cambios en el Gabinete, las sugerencias de Macri y otras 12 frases de Javier Milei: “Voy a hacer lo que se necesite”

INFOBAE AMÉRICA
Selena Gomez compartió fotos inéditas

Selena Gomez compartió fotos inéditas de su boda con el productor musical Benny Blanco

Trump anunció que la primera fase de su plan de paz para Gaza “debería completarse” esta semana

El permanente ataque del socialismo del siglo 21 a Ecuador para derrocar la democracia

Daniel Noboa advirtió que les aplicará la ley “como delincuentes” a los indígenas que decidan marchar sobre Quito

Casi mil escaladores quedaron varados en el Everest tras una tormenta de nieve

TELESHOW
Eliana Guercio lució su nuevo

Eliana Guercio lució su nuevo tatuaje dedicado a Chiquito Romero y el significado detrás del diseño: “Nosotros”

La inesperada frase de Thiago Medina a Camilota cuando se despertó de su accidente: “Estás más gorda”

Catherine Fulop recordó su caída en el show de Erreway que se volvió viral y recorrió el mundo: “No tuve ni un moretón”

Crecen los rumores de Zaira Nara con el streamer Bauleti: la salida juntos que dio que hablar en redes

El divertido baile de Jimena Barón con Matías Palleiro en San Martín de los Andes: “Inaugurada la temporada de tangas”