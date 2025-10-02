La familia del cartero más famoso del arte se reúne en el museo Van Gogh

Un cartero, su familia y una silla: la sorprendente exposición de reencuentro del museo Van Gogh

El museo Van Gogh reunirá a una familia dispersa este otoño para rendir homenaje a un trabajador postal, su esposa y sus hijos, quienes posaron como modelos para el maestro holandés en una época en la que él luchaba por hacer amigos en una ciudad francesa.

Retratos de finales de la década de 1880 del cartero de frondosa barba Joseph Roulin, su esposa, dos hijos y su hija pequeña han sido reunidos para una exposición titulada Van Gogh y los Roulin. Juntos de nuevo al fin.

La muestra reúne pinturas de la familia procedentes de museos de todo el mundo e incluso presenta un sillón del estudio del artista en Arlés, en la región sureña de Provenza.

La exposición se presenta en Ámsterdam tras su paso por el Museo de Bellas Artes de Boston, que aportó una de las piezas centrales de la muestra: un retrato del cartero (en realidad era empleado postal) resplandeciente con su uniforme azul con botones y ribetes dorados, sentado en un sillón hecho de sauce local de Provenza.

Mientras preparaba la exposición, el Museo Van Gogh encontró en sus almacenes la misma silla que aparece en el retrato y la exhibe por primera vez. Se consideró demasiado frágil para enviarla a Boston para la muestra allí.

“Resulta que tenemos esta silla en nuestra colección, pero nunca la habíamos mostrado antes”, dijo la directora del Museo Van Gogh, Emilie Gordenker. “Y esto demuestra que cuando empiezas a trabajar en un tema —en este caso, los retratos de la familia Roulin— surgen todo tipo de cosas en las que quizá nunca habías pensado antes, y es realmente emocionante redescubrir, por así decirlo, tu propia colección”.

Vincent van Gogh creó un total de 26 retratos de la familia en un estallido de actividad creativa entre julio de 1888 y abril de 1889. Hay 14 en exhibición en el museo, junto a obras de su amigo y también pintor Paul Gauguin y de los maestros holandeses de la Edad de Oro Rembrandt van Rijn y Frans Hals, cuyas obras fueron una fuente de inspiración fundamental.

“Mucha gente considera que su periodo de Arlés es realmente su cima”, dijo Gordenker. “No estoy segura de que estemos totalmente de acuerdo con eso, pero sin duda es un momento en el que da un giro... su poder como artista realmente se manifiesta”.

En una sala del piso superior, el museo ha creado una fachada a tamaño real de la casa amarilla que Van Gogh utilizó como estudio en Arlés, donde Roulin se convirtió en algo más que un modelo para Van Gogh.

“Aunque Roulin no es exactamente lo suficientemente mayor como para ser como un padre para mí, de todos modos tiene silencios solemnes y ternura hacia mí como la que tendría un viejo soldado hacia uno joven”, escribió el artista en una carta a su hermano Theo en abril de 1889.

Nienke Bakker, quien comisarió la exposición junto con Katie Hanson del Museo de Bellas Artes de Boston, dijo que el periodo de Arlés fue crucial para el arte de Van Gogh.

“Él dice literalmente que pintar personas saca lo mejor de mí, pero también me hace sentir parte de la humanidad. Así que es algo muy importante”, dijo Bakker.

Explicó que la silla fue almacenada después de que Van Gogh dejara Arlés y luego pasó a los familiares del artista y, finalmente, al museo.

Ahora el museo exhibe la silla junto al cuadro del museo de Boston en el que aparecen Roulin y la silla.

“Es bastante conmovedor tener, por supuesto, este fantástico retrato aquí, pero también poder mostrar la silla real en la que estaba sentado y darse cuenta de que era una silla bastante simple y pequeña”, dijo Bakker.

La exposición abre el viernes y estará disponible hasta el 11 de enero.

Fuente: Associated Press. Fotos: AP Photo/Peter Dejong