Cristian Alarcón fue reconocido como Personalidad Destacada de la Cultura en Buenos Aires

El periodista y escritor Cristian Alarcón fue distinguido en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Cristian Alarcón recibió la distinción de Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires durante una ceremonia realizado el miércoles en el Salón San Martín del Palacio Legislativo de la Legislatura porteña. Participaron Selva Almada, Hinde Pomeraniec, María O’Donnell, Flavio Rapisardi y Mario Grecco, y la ceremonia incluyó una intervención musical de Paula Maffia.

El reconocimiento, impulsado por el legislador Alejandro Grillo y respaldado por la firma de Emmanuel Ferrario, destaca la trayectoria de Alarcón como cronista, editor, fundador y director de medios, además de académico, profesor, escritor y premio Alfaguara de Literatura (2022). Grillo subrayó que el homenaje celebra “el poder de contar”, y remarcó que Alarcón “convirtió la violencia urbana en literatura, enseñó a leer lo real con la cadencia de una novela, y nos regaló El tercer paraíso”.

"Con su primer libro, Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, le dio un revolcón a la crónica latinoamericana", dijo Selva Almada

Durante su discurso, Selva Almada destacó de Alarcón “su gran capacidad de trabajo, el talento de formar equipos increíbles en todos los proyectos que ha inventado y dirigido, como Anfibia, por ejemplo. Pero también y sobre todo el don de contagiar esa potencia de trabajo y hacerlo con alegría y hermosura. Allí donde está Cristian siempre hay una fiesta que no deja nunca a nadie afuera”.

Las palabras de la escritora entrerriana estuvieron dirigidas a resaltar la obra literaria del homenajeado: “Es posible que todos aquí hayamos leído su primer libro, maravilloso e impactante, Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, que le dio un revolcón a la crónica latinoamericana y se convirtió enseguida en un referente. En este libro y en el siguiente, Si me querés quererme transa, peló una pluma filosa y al mismo tiempo amorosa con las personas/personajes que fueron el centro de esos relatos. La investigación hasta las últimas consecuencias, las patas en el barro, pero una manera delicada, literaria, de narrarlo".

Cristián Alarcón es "un gran creativo, una persona desprejuiciada y también un emprendedor", definió Hinde Pomeraniec

“Así como su primera deriva de periodista a cronista era, como dije, inevitable también lo fue la próxima: convertirse en un novelista, en el escritor de El tercer paraíso, una novela que otra vez viene a dar un giro. Una autoficción que se corre del yo para narrar una familia, en el contexto de la historia reciente de Argentina y de Chile, un nosotros y también un jardín: quizá la manera más hermosa y poética de salirse de uno mismo sea hacer un jardín, entregarse a su cuidado, atender su fragilidad, dejarse atravesar por su belleza”, prosiguió.

“Claro que las derivas de Cristian no podían terminar aquí. Y volvió sobre sí mismo, no como centro yoico de un relato, si no convertido en su propio objeto de estudio y con él de la tragedia personal de muchos y de muchas intervenidos por la ciencia para intentar hacer de ellos, otra cosa, y puso su cuerpo ahí, a la vista de todos, en un escenario con Testosterona“.

La cantautora Paula Maffia participó de la investidura a Cristián Alarcón como Personalidad Destacada de la Cultura

“Cristian Alarcón es un guepardo del periodismo; es el más veloz de todos, el que más rápido la ve", definió Hinde Pomeraniec a su momento. “Cristian no solo tiene buenas ideas sino que, a diferencia de la mayoría de sus colegas, sabe ponerlas en marcha. Es un gran creativo, una persona desprejuiciada y también un emprendedor: sabe ‘vender’ aquello que el público no sabía que estaba necesitando y eso tiene un valor descomunal en un tiempo en el que la novedad se esfuma en segundos y todo se replica exponencialmente hasta perder encanto y sentido".

“En eso de habitar historias, de ponerles el cuerpo para después narrarlas, está Cristian por estos días, en un regreso al periodismo más clásico, algo que finalmente es hoy verdaderamente contracultural. El guepardo transmite serenidad, pero ya no nos engaña: todos sabemos que, mientras explora e interroga el mundo de hoy, está tomando impulso para la próxima carrera”, concluyó.

[Fotos: Cristina Sille]