Cultura

El Tapiz de Bayeux salió de de su museo en Francia en una operación marcada por el secretismo y la polémica

La histórica pieza medieval fue movida bajo estrictas medidas de seguridad desde su museo en Normandía, antes de su préstamo al Reino Unido

Guardar
El Tapiz de Bayeux fue
El Tapiz de Bayeux fue trasladado por primera vez en más de 40 años desde su museo en Normandía

El Tapiz de Bayeux, del siglo XI, fue trasladado de su museo en el norte de Francia por primera vez en más de 40 años, informaron las autoridades, antes del préstamo de la obra al Reino Unido. El tapiz, de 68 metros de largo, que representa la conquista normanda de Inglaterra en 1066, fue llevado a un lugar de almacenamiento secreto desde su museo en la ciudad francesa de Bayeux, en Normandía.

Las autoridades de Calvados, en el norte de Francia, que supervisaron la delicada maniobra junto con el organismo regional de asuntos culturales de Normandía (DRAC), señalaron que más de 90 personas participaron en el traslado, que duró siete horas y 15 minutos. “El tapiz, embalado en una caja, llegó a su lugar de almacenamiento” a última hora de la tarde del viernes, indicó la prefectura en un comunicado, sin dar más detalles sobre el lugar donde se encuentra.

La operación estaba prevista para el jueves, lo que llevó al gobierno francés a anunciar un retraso como resultado de huelgas y protestas a nivel nacional contra el presidente francés Emmanuel Macron. Pero debido a la compleja planificación involucrada, el traslado —el primero desde el museo desde 1983— se llevó a cabo según lo previsto bajo un manto de secreto.

El primer ministro británico Keir
El primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron (Foto: REUTERS/Alexander Drago)

“Las condiciones y el momento de la operación se mantuvieron en secreto para organizar el traslado en condiciones de seguridad óptimas para la obra y con un impacto mínimo en los residentes de Bayeux”, añadió la prefectura de Calvados.

El préstamo de Francia de la pieza, que fue inscrita en el registro “Memoria del Mundo” de la UNESCO en 2007, ha provocado la indignación de expertos en patrimonio preocupados por el ya frágil estado del antiguo bordado. Desde 2020, los expertos han documentado meticulosamente 24.204 manchas, 9.646 agujeros y 30 desgarros en la obra. En 2021, DRAC dijo a la AFP que “no era posible transportar la obra antes de restaurarla”.

En julio, Macron prometió prestar el tapiz al Museo Británico de Londres en septiembre de 2026 durante 18 meses para celebrar la relación entre Francia y el Reino Unido. Los críticos argumentan que el traslado al Reino Unido corre el riesgo de causar daños a una pieza invaluable. Más de 73.000 personas han firmado una petición en línea en change.org instando a Macron a detener un “verdadero crimen contra el patrimonio”.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

Tapiz de BayeuxFranciaReino UnidoNormandíaPatrimonioMuseo Británico

Últimas Noticias

Elena Poniatowska y la memoria de una tragedia, a cuarenta años del sismo que sacudió a México

A sus 93 años, la autora de “Nada, nadie: Las voces del temblor” revive cómo la ciudad se unió en medio del desastre. “Los mexicanos mostraron una solidaridad que ni ellos imaginaban”, afirma

Elena Poniatowska y la memoria

Censura artística: la retirada del mural de Banksy en Londres reaviva la historia de obras prohibidas

Este episodio reabrió el debate sobre la prohibición en el arte, una práctica que atraviesa siglos y ha marcado a Michelangelo, Goya y Daumier, entre otros

Censura artística: la retirada del

Silvio Rodríguez arrancó su gira latinoamericana con un emotivo recital en La Habana

El cantautor cubano interpretó sus clásicos y rindió homenaje a grandes figuras de la Nueva Trova, en el primer tramo del tour que lo traerá a Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia

Silvio Rodríguez arrancó su gira

DakhaBrakha, el fenómeno ucraniano que conquista el mundo, se presenta por primera vez en Argentina

Con su mezcla de folk, punk y teatralidad, el grupo liderado por Nina Harantska se presenta este domingo en la Usina del Arte con la participación especial de Chango Spasiuk

DakhaBrakha, el fenómeno ucraniano que

‘Centroamérica Cuenta’ llega a España con Guillermo Arriaga, Leila Guerriero y un homenaje a Ernesto Cardenal

El festival que se celebra este fin de semana en Sevilla y luego lleedestaca por tributos a figuras clave de la literatura centroamericana y la incorporación de obras al archivo simbólico del Instituto Cervantes

‘Centroamérica Cuenta’ llega a España
ÚLTIMAS NOTICIAS
Trágico accidente en Córdoba: dos

Trágico accidente en Córdoba: dos autos chocaron de frente y murieron tres personas

Trastornos del crecimiento: el estudio que detectó una brecha de género en el acceso al tratamiento en América Latina

Javier Milei defendió a su hermana Karina, ratificó el rumbo y aseguró: “Estamos frente a la elección más importante de nuestra vida”

En poco más de un mes, 700.000 bonaerenses pagarán Ingresos Brutos cada vez que reciban dinero en una billetera digital

Día Mundial de las Playas: 7 costas emblemáticas que combinan historia, cultura y biodiversidad

INFOBAE AMÉRICA
Cómo la inteligencia artificial transforma

Cómo la inteligencia artificial transforma el rol docente sin reemplazar la interacción humana, según un experto de Amazon

La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura de un hijo del presidente Luis Arce por violencia de género

Cómo se origina el color naranja en los ríos y qué consecuencias tiene para el ecosistema

El papa León XIV llamó a reflexionar sobre los países “que tienen hambre y sed de justicia”

El Consejo Electoral de Ecuador activó el proceso para el referéndum y dejó fuera la consulta sobre la Asamblea Constituyente

TELESHOW
Sergio Goycochea celebró el casamiento

Sergio Goycochea celebró el casamiento de su hijo menor: “Continuar apostando por este camino”

Cacho Deicas anunció su vuelta a los escenarios junto a sus nuevos músicos: “Esta es la banda que los va a divertir”

Las lágrimas de Lucía Galán en España cuando una anciana en silla de ruedas le preguntó por su salud: “Se la vida vuestra”

Coty Romero se sinceró acerca del momento más duro que tuvo que atravesar: “No quería vivir”

Maxi López llegó a la Argentina para participar en Masterchef: las fotos del reencuentro con sus hijos