El Tapiz de Bayeux salió de de su museo en Francia en una operación marcada por el secretismo y la polémica

El Tapiz de Bayeux, del siglo XI, fue trasladado de su museo en el norte de Francia por primera vez en más de 40 años, informaron las autoridades, antes del préstamo de la obra al Reino Unido. El tapiz, de 68 metros de largo, que representa la conquista normanda de Inglaterra en 1066, fue llevado a un lugar de almacenamiento secreto desde su museo en la ciudad francesa de Bayeux, en Normandía.

Las autoridades de Calvados, en el norte de Francia, que supervisaron la delicada maniobra junto con el organismo regional de asuntos culturales de Normandía (DRAC), señalaron que más de 90 personas participaron en el traslado, que duró siete horas y 15 minutos. “El tapiz, embalado en una caja, llegó a su lugar de almacenamiento” a última hora de la tarde del viernes, indicó la prefectura en un comunicado, sin dar más detalles sobre el lugar donde se encuentra.

La operación estaba prevista para el jueves, lo que llevó al gobierno francés a anunciar un retraso como resultado de huelgas y protestas a nivel nacional contra el presidente francés Emmanuel Macron. Pero debido a la compleja planificación involucrada, el traslado —el primero desde el museo desde 1983— se llevó a cabo según lo previsto bajo un manto de secreto.

“Las condiciones y el momento de la operación se mantuvieron en secreto para organizar el traslado en condiciones de seguridad óptimas para la obra y con un impacto mínimo en los residentes de Bayeux”, añadió la prefectura de Calvados.

El préstamo de Francia de la pieza, que fue inscrita en el registro “Memoria del Mundo” de la UNESCO en 2007, ha provocado la indignación de expertos en patrimonio preocupados por el ya frágil estado del antiguo bordado. Desde 2020, los expertos han documentado meticulosamente 24.204 manchas, 9.646 agujeros y 30 desgarros en la obra. En 2021, DRAC dijo a la AFP que “no era posible transportar la obra antes de restaurarla”.

En julio, Macron prometió prestar el tapiz al Museo Británico de Londres en septiembre de 2026 durante 18 meses para celebrar la relación entre Francia y el Reino Unido. Los críticos argumentan que el traslado al Reino Unido corre el riesgo de causar daños a una pieza invaluable. Más de 73.000 personas han firmado una petición en línea en change.org instando a Macron a detener un “verdadero crimen contra el patrimonio”.

