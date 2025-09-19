Cultura

Nueva York homenajea a Murakami, “uno de los autores más singulares del planeta”

El escritor japonés será distinguido en un evento que reunirá literatura, jazz y la entrega de un premio otorgado previamente a Yoko Ono y Akira Kurosawa

Por Hillel Italie

El autor japonés Haruki Murakami será homenajeado este diciembre en Manhattan con una noche de palabras y música.

La Sociedad Japonesa y el Ayuntamiento presentan The Murakami Mix Tape, que incluirá lecturas de los libros de Murakami y actuaciones del artista de jazz Jason Moran, entre otros, basadas en las numerosas referencias musicales de los libros de Murakami.

Se espera que el propio Murakami pronuncie el discurso inaugural en el evento del 11 de diciembre en el Ayuntamiento, donde recibirá el Premio de la Sociedad Japonesa, otorgado anteriormente a Yoko Ono, Akira Kurosawa y Hideki Matsui, entre otros.

Haruki Murakami es uno de los autores más singulares del planeta”, declaró Joshua W. Walker, presidente y director ejecutivo de la Sociedad Japonesa, en un comunicado. “Nos sentimos honrados de organizar una noche única para celebrarlo en la ciudad de Nueva York”.

Murakami, de 76 años y candidato perenne al Premio Nobel, es conocido por novelas como IQ84, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo y Bosque noruego, llamada así por la canción de los Beatles.

Fuente: AP

