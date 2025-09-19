Notre-Dame reabrió sus torres medievales luego de 6 años de restauración y polémicas

La resurrección de Notre-Dame después del incendio: la gran catedral abrió sus torres

El presidente francés Emmanuel Macron reabrió este viernes las dos grandes torres medievales de la catedral de Notre-Dame en París para las visitas del público, uno de los pasos finales en su inmensa reconstrucción tras un devastador incendio.

La inauguración de las torres restauradas por Macron, quien ha encabezado los esfuerzos de reconstrucción desde el incendio del 15 de abril de 2019, llega un día antes del fin de semana de apertura en el que el público finalmente podrá subir los 424 escalones para disfrutar de vistas inigualables de París.

Su reapertura marca otro hito en el vasto proceso de reconstrucción, que aún continúa incluso después de la reapertura de la catedral el 7 de diciembre de 2024 en una deslumbrante ceremonia a la que asistió el presidente estadounidense Donald Trump, semanas antes de su propia investidura.

Los visitantes pueden acceder nuevamente a vistas panorámicas de París después del devastador incendio de 2019

La reconstrucción de Notre-Dame a su antiguo esplendor representa un gran éxito para Macron, quien enfrenta dificultades políticas en su país.

Puede presumir de haber cumplido la promesa hecha tras el incendio de que la restauración estaría terminada en menos de medio decenio.

Vistas espectaculares

Macron tuvo el honor de ser la primera persona en realizar un recorrido por las torres recién restauradas, lo que también permite una vista cercana de las famosas gárgolas de la catedral: esculturas grotescas de bestias míticas que adornan sus muros exteriores.

El presidente Emmanuel Macron encabezó la reapertura de las emblemáticas torres medievales tras una histórica restauración

“Las torres de Notre-Dame reabren al público", dijo Macron en X. “La catedral recupera todo su esplendor y vuelve a ofrecer sus espectaculares vistas de París“, añadió.

Los visitantes disfrutarán de un recorrido de aproximadamente 45 minutos que comienza en la torre sur con un ascenso al campanario, antes de llegar a las terrazas, que también los llevará junto a las dos campanas principales de la catedral, antes de descender por la torre norte.

“Este recorrido ya existía antes del incendio, pero ha sido ampliamente mejorado en muchos aspectos”, dijo Philippe Jost, responsable de Macron para la reconstrucción, señalando nuevos miradores y espacios para los visitantes.

La restauración de Notre-Dame costó 700 millones de euros y enfrentó desafíos como la contaminación por plomo y la pandemia de Covid-19

Visitar las torres será más complicado y costoso que visitar la propia catedral. Las entradas, que cuestan 16 euros en lugar de la entrada gratuita a la catedral, deben comprarse en línea y solo se permite el acceso a 19 personas al mismo tiempo.

Las entradas para los dos primeros días del fin de semana se agotaron en solo 24 minutos.

El esfuerzo de reconstrucción costó alrededor de 700 millones de euros (820 millones de dólares), financiados con donaciones, y los trabajadores tuvieron que superar problemas de contaminación por plomo, la epidemia de Covid-19 y la muerte del general del ejército que supervisaba el proyecto, quien falleció al caer mientras hacía senderismo en los Pirineos en 2023.

La restauración de las torres de Notre-Dame incorpora nuevos miradores y mejoras en la experiencia para los visitantes

Si bien la apertura de las torres marca la última etapa importante del proceso de reconstrucción, aún queda trabajo por hacer. El ábside en el extremo oriental de la catedral es la siguiente parte que será renovada.

“El trabajo que hemos emprendido incluye reparaciones que la catedral necesitaba, que no están relacionadas con el incendio y que nos llevarán al periodo posterior a la reapertura”, dijo Jost.

“Nuestra ambición ahora es completar una restauración total de la catedral, abordando todo lo necesario para que luzca lo mejor posible”, añadió.

Fuente: AFP

[Fotos: Ludovic Marin / AFP]