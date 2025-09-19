El fenómeno de “Personas, lugares & cosas” y la búsqueda de sentido en la vida moderna

"Personas, lugares & cosas" sigue en cartel en el Teatro Astral durante los martes de septiembre

La versión en español de Personas, lugares & cosas, una obra que ha cosechado elogios en Londres y Nueva York por su tratamiento audaz de la adicción y la identidad, sigue presentándose en el Teatro Astral, con funciones los martes de septiembre a las 20 hs.

La pieza, escrita por Duncan Macmillan y publicada en 2010, se inspira en un dato alarmante: en Inglaterra, las muertes por adicción superaron a las de accidentes de tránsito. El autor británico se ha consolidado como una figura relevante en el teatro contemporáneo, reconocido por su habilidad para tratar cuestiones universales con originalidad. Entre sus obras más conocidas se encuentran Lungs (2009), 1984 (2013), Every Brilliant Thing (2013) y City of Glass (2017).

En el centro de la trama se encuentra Emma, interpretada por Flor Otero, quien atraviesa un proceso de rehabilitación tras haber experimentado el mejor momento de su vida. El relato se adentra en la dificultad de admitir un problema cuando la percepción de la realidad está distorsionada y la verdad parece inalcanzable.

'Personas, lugares & cosas' profundiza en la búsqueda de identidad y la necesidad de encajar

La obra plantea interrogantes sobre la posibilidad de recuperación cuando la intoxicación se convierte en el único refugio ante las exigencias del mundo moderno. “Pero el problema no está en Emma, está en todo lo demás”, se expresa en el texto, subrayando la complejidad de la lucha interna de la protagonista.

El elenco que acompaña a Otero está conformado por Carlos Kaspar, Nelson Rueda, Estela Garelli, Diana Santini, Santiago Racca, Sara Cordoba, Estefanía D´Anna, Roco Sáenz, María Latzina y Fiore Provenzano. Parte de los intérpretes fue seleccionada tras un proceso de audiciones al que se presentaron 2.000 aspirantes, lo que evidencia el interés y la expectativa generados por la obra.

La obra de Macmillan explora los límites de la percepción y la realidad, abordando temas como la presión por el éxito, la necesidad de encajar en estándares sociales y la búsqueda de identidad. Emma se convierte en un reflejo de quienes intentan encontrar su lugar en una sociedad que a menudo resulta abrumadora.

[Fotos: duchezarate]