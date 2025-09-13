José Luis Rebordinos afirma que es “engañoso” que haya tres películas argentinas en el Festival de San Sebastián

José Luis Rebordinos saluda a Leonardo Sbaraglia durante un acto de apoyo del festival de San Sebastián al cine argentino, en 2024

El director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, asegura que la presencia de las películas argentinas Belén, 27 Noches y Las corrientes, que competirán por el máximo galardón del certamen en la edición que comienza el viernes 19, es “muy engañoso” porque no refleja la situación real del sector. “De las tres, una está producida por Amazon, otra por Netflix y la tercera es una producción con Suiza. Y Argentina, que siempre ha tenido películas en la sección Work in Progress Latam desde que estoy en el Festival, no tiene. Lo que viene no pinta muy bien”, destaca.

Rebordinos señala que, afortunadamente, las plataformas están apoyando al cine de América Latina, incluso filmes de autor como Limpia, de la directora chilena Dominga Sotomayor, “que siempre ha hecho un cine muy radical” e inaugurará con este filme de Netflix la sección Horizontes Latinos. “Las películas pequeñas sobreviven porque hay gente con mucho talento en Argentina que sin dinero va a seguir haciendo cine. El gran problema es con el productor medio, que era el bloque más grande del cine argentino interesante que hacía películas de cierto nivel, y es el que no puede hacerlas porque no tiene dinero”, remarca.

"27 noches", dirigida y protagonizada por Daniel Hendler, abrirá el Festival de San Sebastián

Asegura que el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) “se ha cargado todas las subvenciones” y “ha ido poco a poco echando empleados e incumpliendo cosas que estaban concertadas antes”. El gobierno de Javier Milei, afirma el director del Festival de San Sebastián, “está desmantelando el cine argentino”, ha señalado. “Encima tiene a un director que ha dicho cosas como que es normal que la gente no vea el cine argentino porque es muy aburrido”, añade.

“¿Imaginas que en España Ignasi Camós, director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, diga que cómo va la gente a ver el cine español, que es muy aburrido? Lo fulminan en una hora. Estoy convencido de que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista nombrarían a un director que diga eso”, afirma.

"Hay gente con mucho talento en Argentina que sin dinero va a seguir haciendo cine", afirma José Luis Rebordinos

No obstante, señala que, pese a sus críticas hacia el INCAA, por primera vez en estos dos años ha empezado a conceder “algunas subvenciones pequeñas” para que puedan viajar responsables de las películas que vienen a las actividades de la industria a San Sebastián. “Eso es un paso positivo, aunque parezca muy pequeño y no suficiente, pero es un paso. Veremos si hay más pasos hacia delante”, señala.

[Fotos: Foto: Javier Etxezarreta/EFE; Gustavo Gavotti; prensa Netflix]