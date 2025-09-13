Cultura

Cómo se construye un lector: Lulú Maranzana

Escritores, editores, mediadores de lectura y expertos reflexionan sobre un tema clave para la felicidad de grandes y chicos. En esta entrega, responde una ilustradora

Julieta Botto

Por Julieta Botto

Guardar
Lulú Maranzana reflexiona sobre la
Lulú Maranzana reflexiona sobre la construcción de la identidad lectora y el papel de la curiosidad en el acercamiento a los libros

Leer, descubrir ese universo de papel que se esconde detrás de dos tapas de cartón o cartulina pueden abrir un universo inesperado. Incluso si los libros llegan siendo muy pequeños, permiten una aventura por emprender.

Lucía Lulú Maranzana, una persona inquieta y predispuesta, es diseñadora gráfica, ilustradora y docente. Cuando habla, transmite entusiasmo y alegría. Ha ilustrado para otros, y como autora integral, ha publicado Cuando me aburro y Qué lindo es dormir.

Dicta talleres de ilustración para adultos llamados Dibujando con miedo, y da clases en la materia Ilustración editorial, en la cátedra Roldán de la UBA. En la misma universidad, está cursando el segundo año del Posgrado de Ilustración Profesional.

Cuando no está dibujando o pensando en libros, seguro está andando en bici o comiendo un buen plato de pasta. Siempre está leyendo algo.

La autora sostiene que cualquier
La autora sostiene que cualquier persona puede convertirse en lectora, independientemente del entorno familiar, siempre que exista deseo y acceso a libros

—¿Cómo se construye la identidad lectora?

—Yo pienso que la identidad lectora se construye desde la curiosidad y desde la atención. Incluso qué temas o qué tapas. Porque también pueden ser las portadas las que nos dan curiosidad. Pero leer siempre y cuando se trata de infancias, también desde ahí. La diferencia que hago entre ‘gustar’ e ‘interesar’ es porque a veces nos interesan temas que no necesariamente nos gustan. Por ejemplo, capaz que a alguien no le gustan los insectos, pero le interesan y quiere leer sobre eso. La escucha también es muy importante para construir una identidad lectora. Escuchar de otras personas o, en el caso de las infancias, que otra persona nos escuche y nos pueda alcanzar lo que necesitamos o lo que nos gustaría, sin que lo sepamos, a veces.

—¿Crees que un libro podría despertar el interés por leer?

—Sí, absolutamente. Y también me parece interesante pensar que ese libro no tiene que ser de ninguna forma en particular. Puede ser un libro álbum, una novela o una historieta. Cualquier cosa nos puede acercar. Y también me parece importante entender que todos los libros son lecturas, y todos están bien. No es que hay uno que sea menos que otro. Es cuestión de encontrar el exacto para cada persona. Por suerte, hay tantos libros como personas.

La autora de "Cuando me
La autora de "Cuando me aburro" y "Qué lindo es dormir" explica por qué no importa el tipo de libro, sino encontrar el indicado, y cómo la curiosidad y la atención son claves para descubrir el placer de leer

—De un hogar sin madre ni padre ni familiares lectores ¿puede surgir un ávido lector?

—Por supuesto que sí. Incluso también conozco casos contrarios, en los que hay familias superlectoras, de las que surge gente que casi no lee. Y en consecuencia, ¿por qué no puede ser al revés? Mientras haya otras personas que lean y haya un deseo, pueden surgir lectores.

—Pensando en esto, ¿hay un momento para empezar a leer?

—Para mí el momento es cuando la persona lectora empieza a tener el interés y sigue buscando qué hay, qué no hay, qué le interesa.

Maranzana destaca la importancia de
Maranzana destaca la importancia de la mediación y la diversidad de formatos para despertar el interés por la lectura en las infancias

—¿Qué es ser mediador de lectura? ¿Es algo ligado a la educación o creés que hay otros tipos de mediadores?

—Está un poco conectado con lo anterior. Los mediadores creo que son todas las personas que nos estén escuchando. En las cosas que nos gustan y dan curiosidad, nos recomiendan con base en eso. Respecto de las infancias en particular, puede ser un adulto responsable, como también puede ser un amigo que te diga que está leyendo algo que le encanta. Entonces vos lo querés leer también. Pienso que sí está ligado a la educación, pero que también se busca desde otros lugares. Aunque la mediación en la lectura no me parece que sea una responsabilidad únicamente de la educación, sí está bueno que en ese ámbito se hable de la lectura.

—¿Recordás tu primer encuentro con libros?

—Y sí..., recuerdo varios. No estoy segura de cuál vino primero. La mayoría están relacionados con mi mamá y mi papá. Yo tengo un hermano y una hermana, y me acuerdo de que antes de ir a dormir, mi papá nos leía unos cuentos que eran de él cuando era chico, una colección de cuentos que se llaman Los cuentos de Polidoro. Eran cuentos clásicos, supongo que readaptados. La verdad, ahora no me acuerdo mucho, pero sí me recuerdo cómo actuaban, me acuerdo de las ilustraciones. Los disfrutaba mucho. Hoy en día los seguimos teniendo. Después recuerdo a mi mamá, cuando hacíamos viajes largos en auto, que nos iba leyendo Harry Potter también (ríe). Ese es el otro recuerdo que tengo. Son todas esas lecturas con las que pensaba: “Ay, yo también quiero leer esto”, “Yo también quiero ser capaz de terminar un libro”. En algún momento ese era un desafío, y de repente pude.

[Fotos: gentileza Lulú Maranzana]

Temas Relacionados

Cómo se construye un lectorLulú MaranzanaLIJliteratura infantil y juvenilLibros

Últimas Noticias

Un hotel como microcosmos: fragmento de “Maldeniña”, novela de Lorena Salazar Masso

La joven autora colombiana, que acaba de publicar en Argentina a través del sello Concreto, será una de las invitadas internacionales de la edición 2025 de Filba

Un hotel como microcosmos: fragmento

Steven Spielberg revive la magia de “Tiburón” en el 50° aniversario de su estreno

El Museo de la Academia de Hollywood abre una muestra sobre la película estrenada en 1975, con piezas originales y experiencias interactivas que celebran el legado de este clásico de la historia del cine

Steven Spielberg revive la magia

“Tener treinta años no cambia nada, salvo aproximarse al ataque cardíaco o al vaciado uterino”: un intenso poema de Carmen Ollé

La autora peruana acaba de ganar el Premio José Donoso. Aquí presentamos uno sus trabajos icónicos

“Tener treinta años no cambia

La escritora peruana Carmen Ollé ganó el Premio José Donoso 2025

La autora, una referencia de la poesía latinoamericana, fue reconocida por su trayectoria y aporte innovador, según el jurado del prestigioso galardón literario que otorga la Universidad de Talca, Chile

La escritora peruana Carmen Ollé

De Los Beatles a Kraftwerk, las canciones favoritas de David Bowie revelan un mapa de sus influencias musicales

Entre los 25 temas preferidos por el cantante figuran obras de Little Richard, Velvet Underground, los Rolling Stones e, inclusive, dos propios: “Life on Mars?” y “The Jean Genie”

De Los Beatles a Kraftwerk,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fuego, televisores, colchones y paredes

Fuego, televisores, colchones y paredes rotas: quién debe pagar por los daños que causan los presos en las cárceles

Una estación de la línea B del Subte se mantendrá cerrada durante tres meses por obras

La vida social de los mamuts mexicanos: el dato inesperado y los hallazgos de su historia genética única

Detuvieron a dos jóvenes que le dispararon a otro en una pierna en La Matanza: el video del ataque

Receta de filete de merluza a la romana, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Asesinato de Fernando Villavicencio en

Asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador: un ex policía reveló que espió al candidato presidencial por órdenes de un ex ministro correísta

Estados Unidos prometió “defender cada centímetro” de la OTAN tras la incursión de 19 drones rusos en Polonia

Estados Unidos respaldó a Filipinas y rechaza el plan “coercitivo” de China de crear una reserva natural en el disputado atolón de Scarborough

Tropilaelaps, el ácaro que amenaza la supervivencia de las abejas y alarma a los científicos

Zelensky advirtió que Putin busca la ocupación total de Ucrania

TELESHOW
Quiénes son los invitados de

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

El sensible mensaje de Daniela Celis tras el grave accidente de Thiago Medina: “Solo pido luz y amor”

El llamativo ‘me gusta’ de Facundo Pieres tras los rumores de romance entre Zaira Nara y Vico D’Alessandro

Thiago Medina fue internado tras sufrir un grave accidente automovilístico: la angustia de Daniela Celis

Valeria Mazza mostró cómo se prepara para una nueva temporada del Bailando con las estrellas