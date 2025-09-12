Cultura

De Los Beatles a Kraftwerk, las canciones favoritas de David Bowie revelan un mapa de sus influencias musicales

Entre los 25 temas preferidos por el cantante figuran obras de Little Richard, Velvet Underground, los Rolling Stones e, inclusive, dos propios: “Life on Mars?” y “The Jean Genie”

David Bowie: "Life On Mars?", canción incluida en el álbum "Hunky Dory"

La selección musical de David Bowie ha sido objeto de curiosidad durante décadas, pero una lista personal de sus canciones favoritas, elaborada por el propio artista, ofrece una perspectiva singular sobre sus influencias y gustos. En 2003, el músico británico confeccionó un listado de 25 temas que según él, ocupaban un lugar especial en su universo sonoro, según reveló Rolling Stone. Esta recopilación, que permaneció en gran medida fuera del foco público hasta años recientes, abarca desde clásicos del soul y el rock hasta piezas menos conocidas de la música experimental.

Entre los títulos destacados por Bowie figuran obras de Little Richard, The Velvet Underground, James Brown y John Lennon, así como composiciones de artistas como Frankie Lymon & the Teenagers y The Last Poets. La amplitud de géneros y épocas representados en la lista refleja la diversidad de intereses musicales del cantante, quien no dudó en incluir tanto éxitos reconocidos como canciones de culto.

La lista, que fue publicada originalmente en el sitio web oficial de David Bowie y luego recogida por Rolling Stone, incluye títulos como “Tutti Frutti” de Little Richard, “A Day in the Life” de Los Beatles, “I Want to Be Your Dog” de The Stooges y “Trans-Europe Express” de Kraftwerk. El criterio de selección, según explicó el músico al medio, no respondía únicamente a la popularidad de las canciones, sino a su impacto emocional y creativo en distintas etapas de su vida.

Por ejemplo, Bowie subrayó la influencia decisiva de Little Richard en su carrera, afirmando: “Sin ‘Tutti Frutti’, probablemente nunca habría sido músico”. Esta confesión, que resalta el peso de la música afroamericana en la génesis del rock británico, se complementa con la presencia de otros pioneros del género en la lista, como James Brown con “Funky Dory” y The Velvet Underground con “I’m Waiting for the Man”.

John Cale, "Moe" Tucker, Lour
John Cale, "Moe" Tucker, Lour Reed y Sterling Morrison, formación original de The Velvet Underground, una de las bandas favoritas de David Bowie

El listado también revela la admiración de Bowie por la experimentación sonora y la innovación lírica. La inclusión de “Trans-Europe Express” de Kraftwerk y “The Revolution Will Not Be Televised” de Gil Scott-Heron evidencia su afinidad por propuestas que desafiaron los límites convencionales de la música popular. El propio artista consideraba que estos temas representaban “momentos de ruptura” en la historia de la música contemporánea.

No faltan en la selección piezas de la tradición británica, como “Waterloo Sunset” de The Kinks y “Life on Mars?” del propio Bowie, lo que sugiere una mirada introspectiva sobre su legado y el de sus contemporáneos. En la lista también aparecen canciones como “Love Me Do” de Los Beatles y “God Only Knows” de Los Beach Boys, que el músico describió como “obras maestras de la composición pop”.

La canción de Los Beach
La canción de Los Beach Boys elegida por Bowie, está incluida en el album "Pet Sounds"

La publicación de esta lista ha permitido a seguidores y críticos rastrear las huellas de estas influencias en la discografía de David Bowie. Temas como “I Want to Be Your Dog” de The Stooges y “A Day in the Life” de The Beatles han sido citados por el propio artista como referencias directas en la creación de álbumes emblemáticos como Ziggy Stardust y Aladdin Sane. En palabras de Bowie: “Estas canciones me enseñaron a pensar la música como un arte total”.

Esta es la lista completa de las canciones favoritas de David Bowie:

-“Tutti Frutti” de Little Richard, “A Day in the Life” de The Beatles, “I Want to Be Your Dog” de The Stooges, “Trans-Europe Express” de Kraftwerk, “God Only Knows” de The Beach Boys, “I Heard It Through the Grapevine” de Marvin Gaye, “Waterloo Sunset” de The Kinks, “Funky Dory” de James Brown, “I’m Waiting for the Man” de The Velvet Underground, “The Revolution Will Not Be Televised” de Gil Scott-Heron, “Love Me Do” de The Beatles, “Life on Mars?” de David Bowie, “Apache” de The Shadows, “The Twist” de Chubby Checker, “The Tracks of My Tears” de Smokey Robinson & The Miracles, “Summertime Blues” de Eddie Cochran, “Be-Bop-A-Lula” de Gene Vincent, “Why Do Fools Fall in Love” de Frankie Lymon & the Teenagers, “The Message” de Grandmaster Flash and the Furious Five, “White Light/White Heat” de The Velvet Underground, “The End” de The Doors, “The Last Poets” de The Last Poets, “The Jean Genie” de David Bowie, “The Weight” de The Band y “Gimme Shelter” de The Rolling Stones.

