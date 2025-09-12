Anna Netrebko vuelve a los escenarios británicos y crece la protesta por su vínculo con Rusia

Manifestantes proucranianos protestan en Londres contra la soprano rusa Anna Netrebko

Decenas de ucranianos y sus simpatizantes se manifestaron frente a la Royal Opera House en Londres para protestar por una actuación de la soprano rusa Anna Netrebko.

Los manifestantes, presentes en la noche inaugural del jueves de Tosca de Giacomo Puccini, portaban banderas ucranianas y carteles con mensajes como “Mientras Netrebko canta, Ucrania sangra” y “Dejen de glorificar la cultura agresora rusa”.

Netrebko recibió un premio del presidente ruso Vladímir Putin en 2008, pero no ha actuado en Rusia desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

Netrebko, una de las principales cantantes de ópera del mundo, fue apartada de la Metropolitan Opera de Nueva York tras la invasión rusa. Ella está demandando a la compañía, alegando que fue discriminada por motivos de género y origen nacional.

Ha seguido cantando en muchos de los principales teatros y realizó su primera aparición en Estados Unidos en seis años en un recital de la Palm Beach Opera en febrero.

El mes pasado, un grupo de legisladores británicos y otras personas, incluida la ex primera ministra de Nueva Zelanda Helen Clark, instaron al Royal Ballet y a la Royal Opera a cancelar sus presentaciones, las primeras con la compañía desde 2019. También está previsto que actúe en la ópera de Londres en una producción de Turandot de Puccini en diciembre y que ofrezca un recital en junio.

La compañía canceló los planes para una temporada de la nueva producción de Tosca en Tel Aviv el próximo año, después de que casi 200 empleados e intérpretes se opusieran debido a la actuación de Israel en la guerra de Gaza.

Fuente: AP

[Fotos: AP/ Joanna Chan]