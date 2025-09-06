Milongas Extremas llega a Buenos Aires con su vibrante homenaje a Zitarrosa

Milongas Extremas regresa a Buenos Aires con un homenaje a Alfredo Zitarrosa en el Centro Cultural Konex

El regreso de Milongas Extremas a Buenos Aires marca un hito para la escena musical rioplatense: el grupo uruguayo presentará De no olvidar, un espectáculo que rinde tributo a Alfredo Zitarrosa y que agotó seis funciones en la Sala Zitarrosa de Montevideo. Por primera vez, la banda llevará este homenaje al Centro Cultural Konex el sábado 13 de septiembre, con entradas disponibles a través de la web oficial del recinto.

La propuesta de Milongas Extremas se distingue por su fusión entre la milonga tradicional y la energía del rock, una combinación que ha captado la atención de públicos diversos y que, en palabras de Matías, uno de los integrantes, se nutre de la influencia permanente de Zitarrosa: “Es una figura central en la música de nuestras vidas. Esas melodías quedan y después te atraviesan en otros momentos, cuando estás componiendo, tocando o sintiéndolas”.

El grupo, conformado por Francisco, Paio, Piquela, Santiago y el propio Matías, destaca por sus arreglos de cuatro guitarras criollas, la armonización vocal y el groove del bajo, elementos que definen su identidad sonora.

El espectáculo 'De no olvidar' fusiona milonga y rock para rendir tributo al legado de Zitarrosa

El repertorio de De no olvidar abarca versiones de canciones emblemáticas de Zitarrosa, grandes éxitos y piezas inéditas, en una celebración que busca mantener viva la esencia y la emoción que su música genera en distintas generaciones.

Durante las presentaciones en Montevideo, la figura de Zitarrosa adquirió un rol especial, como relató la crítica de Corchea.uy: “Una de las particularidades fue que por momentos Zitarrosa cumplió el rol de narrador … El respeto fue absoluto y la nostalgia lentamente se apoderó de la velada”. Y como señaló Belén Fourment en el diario El País: “Son una propuesta bastante única hoy en Montevideo: tocan con la intensidad del rock pero hacen arpegios y armonías que vienen directamente del folclore. […] convocaron a un montón de gente joven…”.

La banda uruguaya agotó seis funciones en Montevideo y ahora presenta su propuesta única en Argentina

La trayectoria de Milongas Extremas comenzó en 2008 como un homenaje a Extremoduro, la banda española de rock, fusionando la poesía de Robe Iniesta con el folclore rioplatense y la instrumentación clásica de la milonga. En 2012 lanzaron su primer disco y desde entonces han actuado en escenarios y festivales de Uruguay, Argentina y España. Han compartido escenario con La Vela Puerca y No Te Va Gustar, y fueron seleccionados por Extremoduro para abrir sus conciertos en Uruguay.

En los últimos años, la banda ha colaborado con artistas como Jorge Nasser, La Triple Nelson y Agarrate Catalina, consolidando su posición como referentes de la escena rioplatense y renovando la milonga para el público contemporáneo.

[Fotos: gentileza prensa Milongas Extremas]