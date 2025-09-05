Cultura

Qué leer esta semana: el libro de la vieja, secretos de Fangio y una “espía” en la Unión Soviética

Novela, biografía, la crónica personal de una investigación en Moscú. Todos están también en formato digital

Patricia Kolesnicov

Por Patricia Kolesnicov

Guardar
Tres títulos para una gran
Tres títulos para una gran semana.

Qué leí, qué me llegó, qué quiero leer. De eso se trata esta columna. Libros de los que ya puedo opinar y otros que me atraen y aquí cuento por qué.

Primero voy a hablar de Ruth, una novela de la argentina Adriana Riva que anda de boca en boca entre amigas, o por lo menos entre amigas de cierta edad. Porque, sí, la protagonista tiene 82 años. Y no se calla nada.

Después, de Fangio, una biografía del corredor que no esquivó la polémica. El periodista Pablo Morosi hizo unas cien entrevista y llegó a lugares incómodos.

Finalmente, puse en la mesita de luz para leer pronto: Una espía en los archivos soviéticos. Es una mirada personal de la historiadora Sheila Fitzpatrick, quien en 1966, cuando era una joven estudiante de doctorado en Oxford, se instaló en Moscú con el propósito de sumergirse en archivos oficiales a los que nadie había accedido antes.

Vamos a ellos:

Qué leí: “Ruth”, de Adriana Riva

"Ruth, de Adriana Riva: una
"Ruth, de Adriana Riva: una vejez potente, con humor e ironía.

“La única persona que no me agobia es Blanca”, dice la protagonista de Ruth, la novela de Adriana Riva. La protagonista es médica, es judía y tiene 82 años. Blanca es la señora de la limpieza.

book img

Ruth

Por Adriana Riva

eBook

$13,99 USD

Comprar
book img

Ruth

Por Adriana Riva

Audiolibro

$21,99 USD

Comprar

Ruth vive sola, tiene dos hijos de los que habla con un poquitín de desprecio, tiene una amiga con la que habla por Whatsapp y que es, se diría, la persona a la que le abre su corazón. Tiene recuerdo del que fue su marido y que ya murió: nunca lo critica pero vamos viendo, suavemente, todo lo que él le impuso, todo lo que ella no hizo porque a él no le gusta, no quería, no elegía. Lo deja caer, para quien pueda levantarlo. Mientras, ella lo recuerda como algo más trascendental: "Como médica, vi morir a muchas personas. Muertes clínicas, hechos fatales, incluso casos de estudio, pero no me costó ni una hora entender que fue la muerte de mi marido la que inició la mía".

Ruth está viva, muy viva, tiene un sentido del humor filoso y una crítica a lo que ve en el presente que, por momentos, recuerda al protagonista de Los vientos, ese cuento donde Mario Vargas Llosa colocó un alter ego. (Y que se puede descargar gratuitamente). Aunque hace un curso de arte, y va hablando de lo que aprende, Ruth se aburre un poco, también: es grande para andar dando muchas vueltas pero ¿qué hacer en la casa?

El cuerpo, sus dolores, sus limitaciones, las caídas, son tema cotidiano con Fanny, su amiga. “Me duelen ocho partes del cuerpo: la uña del dedo índice derecho, la mandíbula, la cabeza, las cervicales, las dos rodillas, los dos pies”, dice, en una enumeración que no deja de dar algo de risa.

Adriana Riva nació en 1980.
Adriana Riva nació en 1980.

También se ocupa del difícil vínculo de ella y sus contemporáneas con sus hijos, que a veces deciden por ellas hasta las cosas más íntimas: “¿Cómo es posible creer que uno cuida de una madre cuando piensa en su madre como un problema? ¿Y con qué derecho se viste con un camisón a las 18 h a una persona que vive sola y a la que le cuesta dormir? Una cosa es elegir vivir en camisón y otra muy distinta es que alguien te imponga uno“.

Ruth tiene 82 años, tiene todas las pruebas y señales de que tiene 82 años pero, como nos pasa a todos los que nos vamos poniendo grandes, no lo puede creer. “Después de cierta edad, somos inmigrantes en el tiempo”, reflexiona. Una delicia, pura delicia.

Qué me llegó: “Fangio”, de Pablo Morosi.

"Fangio", una biografía que va
"Fangio", una biografía que va a fondo.

En Fangio, el periodista Pablo Morosireconstruye la vida del Chueco desde su niñez y juventud en Balcarce, sus primeras carreras y el nacimiento del Equipo Argentino, hasta su consagración internacional, su retiro y el papel como presidente de Mercedes-Benz Argentina.

book img

Fangio

Por Pablo Morosi

eBook

$9,99 USD

Comprar

Tanto trabajo llegó, incluso, al peculiar secuestro en Cuba, que marcó uno de los episodios menos conocidos en la vida de Juan Manuel Fangio. También a su actitud pragmática frente al poder: tuvo tratos con los gobiernos conservadores durante su etapa en Balcarce, se mantuvo cercano a Juan Domingo Perón y a Evita durante el auge del peronismo, apoyó públicamente a la Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla y, posteriormente, expresó simpatía hacia Carlos Saúl Menem.

Además de su perfil político, también fue conocido por mantener relaciones con numerosas mujeres y por la existencia de hijos que nunca reconoció.

En la contratapa, se cita una frase del corredor que tal vez explique todo: “Es más difícil vivir que correr. Las carreras duran un par de horas, vivir dura toda la vida”.

Qué quiero leer: “Una espía en los archivos soviéticos”, de Sheila Fitzpatrick

Crónica de una investigación en
Crónica de una investigación en tiempos soviéticos.

En 1966, un grupo de estudiantes británicos y una australiana, Sheila Fitzpatrick, recibieron una advertencia en el sótano del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido antes de partir hacia la Unión Soviética: “todos los rusos son espías y ustedes serán vistos igual”, según relata la autora en un artículo publicado en la London Review of Books. El ambiente de la Guerra Fría marcó la experiencia, con instrucciones estrictas para evitar cualquier contacto comprometedor y reportar cualquier incidente a la embajada.

book img

Una espía en los archivos soviéticos

Por Sheila Fitzpatrick

eBook

$9,99 USD

Comprar

La obsesión por el espionaje impregnaba la vida cotidiana en Moscú. Fitzpatrick recuerda que la pregunta “¿crees que X es un espía?” era habitual entre los estudiantes, y que incluso los soviéticos la interrogaban directamente: “¿Eres una espía?”. La definición de espionaje era difusa; para las autoridades soviéticas, cualquier extranjero que buscara información sensible podía ser considerado sospechoso. Los estudiantes, además, debían entregar un informe detallado al British Council al finalizar su estancia, lo que alimentaba la incertidumbre sobre su propio papel.

A pesar de las advertencias oficiales, la autora logró forjar lazos estrechos con ciudadanos soviéticos, aunque siempre en círculos reducidos y con extrema cautela. Fitzpatrick destaca la intensidad y el apoyo incondicional de la amistad rusa, que superaba sus expectativas y experiencias previas. En su caso, el vínculo más importante surgió a través de su investigación sobre Anatoly Lunacharsky, el primer Comisario de Ilustración tras la Revolución. Su contacto con la familia Lunacharsky, especialmente con Irina e Igor Sats, le permitió acceder a un entorno familiar y a fuentes de información privilegiadas.

El acceso a los archivos soviéticos representó uno de los mayores desafíos. Fitzpatrick relata la dificultad para obtener permisos, la vigilancia constante y la falta de catálogos accesibles para extranjeros. Solo tras una intervención emocional ante el director de un archivo, logró que le concedieran acceso a nuevos materiales: seguían siendo considerados secretos de Estado.

La historiadora Sheila Fitzpatrick.
La historiadora Sheila Fitzpatrick.

Durante su estancia, Fitzpatrick fue objeto de una denuncia pública en el diario Sovetskaia Rossiia, donde se la acusó de ser una “falsificadora burguesa” cuyo trabajo buscaba desacreditar al socialismo. El artículo, firmado por V. Golant, la vinculaba a actividades de espionaje. Sin embargo, un error en la identificación de su nombre permitió que su verdadera identidad pasara inadvertida para las autoridades.

La experiencia en la Unión Soviética marcó la formación profesional de Fitzpatrick, quien describe la investigación histórica como una lucha constante por acceder al conocimiento, enfrentando obstáculos burocráticos y políticos. Su mayor satisfacción, ha dicho, fue descubrir información que ni los soviéticos querían revelar ni los occidentales estaban dispuestos a escuchar, complicando así la narrativa simplista del enfrentamiento ideológico.

Temas Relacionados

Sheila FitzpatrickAdriana RivaUnión SoviéticaJuan Manuel FangioQué leer el fin de semanaQué leer esta semana

Últimas Noticias

David Bowie sorprende desde el más allá con un musical inédito ambientado en el siglo XVIII

Notas y cuadernos originales confirman la existencia de una obra titulada “The Spectator”, que será presentada en la nueva exposición del V&A East Storehouse que será inaugurada el 13 de septiembre

David Bowie sorprende desde el

Aigul Akhmetshina llega al Teatro Colón para un esperado debut dentro del Ciclo Aura

La mezzosoprano rusa, considerada una de las grandes voces de la lírica contemporánea, se presentará el domingo 14 de septiembre junto al pianista británico Jonathan Papp

Aigul Akhmetshina llega al Teatro

La primera película en inglés de Pablo Trapero tendrá su estreno mundial en el Festival de Toronto

“& Sons” es una adaptación de la novela del autor estadounidense David Gilbert con guion de Sarah Polley, sobre las vicisitudes personales y familiares de un escritor que vive “a lo Salinger”

La primera película en inglés

Homenajes y celebraciones por el centenario de Andrea Camilleri, el “escritor más querido de Italia”

El creador de “El comisario Montalbano” es protagonista de un extenso programa en honor a su vida y obra, que incluye exposiciones, espectáculos y nuevas ediciones de sus novelas

Homenajes y celebraciones por el

Las imágenes del recordado ataque a una pintura de Vermeer que sorprendieron al mundo del arte

El episodio, ocurrido en 1968, generó un debate interno en la National Gallery y obligó a reforzar la seguridad en sus salas

Las imágenes del recordado ataque
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quién es el hombre detrás

Quién es el hombre detrás del boom de los Labubu, los muñecos que conquistan los looks de las celebridades

Un relevamiento privado mostró deflación en alimentos durante la última semana

Mercados: el riesgo país superó los 900 puntos antes de las elecciones bonaerenses

Cayó en Córdoba un jubilado acusado de abusar del hijo de su ex mujer en Santa Fe: estuvo prófugo 3 meses

La conexión entre el cerebro y el corazón: cómo las emociones impactan en la salud cardiovascular

INFOBAE AMÉRICA
Daniel Noboa vinculó el asesinato

Daniel Noboa vinculó el asesinato de Miguel Uribe Turbay con estructuras criminales regionales

Crisis de gobierno en el Reino Unido: Starmer remodelará su gabinete tras la renuncia de su viceprimera ministra

La Corte Constitucional aprobó parcialmente el referéndum impulsado por Noboa

“Agárrame, por favor”: la súplica de un niño rescatado tras el accidente que dejó 16 muertos en Lisboa

¿Qué pasa si como los “hilitos blancos” de la banana?

TELESHOW
Euge Quevedo enfrentó las críticas

Euge Quevedo enfrentó las críticas tras cantar el himno en la despedida de Lionel Messi: “Es fácil desde tu casa”

La travesía mediterránea de Floppy Tesouro: “El verano mejor se vive en bikini y con sol”

Los homenajes familiares a Romina Yan el día en que hubiera cumplido 51 años: “Te amamos siempre, mamita”

Marcela Tauro contó la insólita propuesta que le hizo un exnovio: “Hacía 30 años que no lo veía”

Noche de emociones y reencuentros: las postales de la familia Nara en la despedida de Lionel Messi del Monumental