Julia Roberts estrenó en Venecia una película que expone las tensiones éticas y culturales de nuestro tiempo

La icónica actriz protagoniza la nueva película de Luca Guadagnino, “After the Hunt”, un drama psicológico sobre la cultura de la cancelación. “Queremos desafiar a que se hable de esto”, declaró

Por Adam PlowrightyAlexandria Sage

Julia Roberts debuta en el Festival de Venecia con 'After the Hunt', un drama sobre la cultura de la cancelación

Julia Roberts espera “agitarlo todo” para los espectadores de su nueva película sobre una profesora universitaria que lidia con la compleja política de los campus estadounidenses, en su debut en el Festival de Cine de Venecia este viernes.

La estrella de Mujer bonita asistió por primera vez en su carrera al festival de la ciudad italiana con After the Hunt, un drama psicológico sobre la cultura de la cancelación dirigido por el italiano Luca Guadagnino.

En una conferencia de prensa el viernes antes del estreno, Roberts dijo que la película no pretende responder preguntas, sino provocarlas.

“Todos salen con diferentes sentimientos, emociones y puntos de vista. Te das cuenta de en qué crees firmemente y cuáles son tus convicciones, porque nosotros lo agitamos todo por ti”, dijo a los periodistas.

La película, dirigida por Luca Guadagnino, explora la política universitaria y los dilemas morales en los campus estadounidenses

Roberts interpreta a una profesora de la Universidad de Yale atormentada por un secreto de su pasado después de que una estudiante acusa a uno de sus colegas de agresión sexual.

Preguntas sobre la verdad y la ficción, y sobre si los personajes son narradores confiables, atraviesan la película del director de Hasta los huesos.

Tocando la cultura de la Generación Z y la brecha generacional entre estudiantes y profesores, la película producida por Amazon tiene matices del drama Tár de Todd Field de 2022, que le valió a Cate Blanchett el premio a mejor actriz en Venecia.

“No todo está hecho para que te sientas cómodo”, dice el personaje de Roberts en la película a la estudiante que afirma haber sido agredida.

Roberts interpreta a una profesora de Yale enfrentada a su pasado tras una acusación de agresión sexual en la universidad

Roberts afirmó que la película no defiende un punto de vista en particular.

“Estamos desafiando a la gente a tener conversaciones y a emocionarse por ello o a enfurecerse por ello, depende de ti”, dijo.

“Estamos perdiendo un poco el arte de la conversación en la humanidad en este momento y si hacer esta película logra algo, conseguir que todos hablen entre sí es lo más emocionante que siento que podríamos lograr”.

El habitual de Venecia Guadagnino —cuyo Llámame por tu nombre de 2017 ayudó a lanzar a Timothée Chalamet al estrellato— estuvo en la competencia principal de Venecia el año pasado con Queer, una adaptación de la novela homónima de William Burroughs protagonizada por Daniel Craig.

'After the Hunt' busca provocar debate sobre la verdad, la ficción y la confiabilidad de los narradores en la era de la cancelación

Eliminando a la competencia

También el viernes, en el tercer día del festival, se produjo el regreso a Venecia tras 20 años de Park Chan-wook, el maestro surcoreano de la comedia negra, con su nuevo largometraje, No Other Choice.

Es una de las 21 películas en la competencia principal por el máximo galardón de Venecia, el León de Oro.

Carcajadas llenaron la sala en una proyección de prensa temprana para la comedia de suspenso, en la que un leal empleado de una empresa papelera con una familia devota es despedido y luego decide eliminar a cualquier posible rival para un nuevo puesto de trabajo.

“Lo tengo todo”, dice el protagonista Man-su (interpretado por Lee Byung-hun) al inicio de la película, antes de que todo salga terriblemente mal.

El festival se consolida como plataforma clave para estrenos internacionales y posibles contendientes a los premios Oscar

Hace tres años, Park ganó el premio a mejor director en Cannes por Decision to Leave, un thriller romántico aclamado por la crítica.

El veterano director estuvo por última vez en Venecia en 2005 con Lady Vengeance, parte de una trilogía que explora los rincones oscuros de la experiencia humana.

Primeros contendientes

Los dos primeros contendientes más fuertes para el León de Oro incluyen la película de apertura La Grazia de Paolo Sorrentino sobre un presidente italiano que lucha con la indecisión respecto a la eutanasia.

El jueves marcó el regreso de la ganadora del Oscar Emma Stone en la sátira oscura Bugonia, de Yorgos Lanthimos, sobre dos inadaptados obsesionados con las conspiraciones que secuestran al director ejecutivo de una farmacéutica.

Emma Stone y Yorgos Lanthimos vuelven a Venecia con 'Bugonia', una sátira oscura sobre conspiraciones

Stone y el director griego Lanthimos, que trabajan juntos por quinta vez, esperan repetir la exitosa fórmula de 2023, cuando Pobres criaturas se llevó el máximo galardón, el León de Oro, en Venecia.

Variety calificó a Bugonia de “fascinante”, diciendo que Lanthimos estaba “en la cima de su juego nihilista y visionario”, mientras que la revista Time dijo que Stone “no podía equivocarse”.

La actuación de George Clooney como una estrella de Hollywood envejecida que lucha con sus decisiones profesionales en Jay Kelly, producida por Netflix y dirigida por Noah Baumbach, recibió críticas menos favorables.

The Guardian la calificó como “una película terrible, sentimental y autocomplaciente”.

El Festival de Venecia presenta también el regreso de Park Chan-wook con 'No Other Choice', una comedia negra en competencia

Otra película muy esperada, que se proyectará el domingo, es El mago del Kremlin de Olivier Assayas, en la que el británico Jude Law interpreta al presidente ruso Vladimir Putin durante su ascenso al poder.

Una película sobre la guerra en Gaza, La voz de Hind Rajab, de la directora tunecina Kaouther Ben Hania, ha atraído la atención de grandes figuras de Hollywood y se estrenará la próxima semana.

El festival —que se ha convertido en una plataforma crucial de lanzamiento para grandes producciones internacionales que luego han tenido éxito en los Oscar— se extiende hasta el 6 de septiembre.

Fuente: AFP

[Fotos: Reuters/ Yara Nardi y Amazon MGM Studios vía AP y Focus Features]

.

