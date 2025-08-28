El universo ‘Alien’ ha vuelto reescrito con androides, corporaciones y una duda sobre el origen de la vida

Tráiler de la serie "Alien: Earth"

Existen décadas de mitología sobre Alien. Aquí es donde encaja la nueva serie. Alien —la criatura y la franquicia— es un ente cambiante.

En la distopía interplanetaria de las películas de Alien, la criatura parasitaria que los directores ejecutivos parásitos siempre intentan capturar —y de la que camioneros espaciales de clase trabajadora, marines, mineros o convictos siempre intentan escapar— alcanza la madurez física completa en cuestión de horas y tiende a adoptar las características físicas de cualquier mamífero del que haya salido. Esa mutabilidad interminable es también una característica de las historias en pantalla inspiradas por estas criaturas, como demuestra la llamativa nueva serie Alien: Earth. Rinde homenaje a la constelación de medios preexistentes de Alien sin estar atada a su ciclo de vida previamente prescripto.

Por supuesto, Earth está ambientada en el mismo universo ficticio que la emblemática película de ciencia ficción/terror de Ridley Scott, Alien (1979), dos años antes de los eventos de ese filme. El personaje principal de la nueva serie en streaming —una paciente pediátrica de cáncer que se convierte en la primera persona en tener su conciencia trasplantada de un cuerpo humano frágil a uno sintético inmune a la edad y la enfermedad— se renombra a sí misma como Wendy tras su transformación de una niña enfermiza a una mujer prematuramente adulta interpretada por Sydney Chandler.

Isabela Merced en una escena de la película "Alien: Romulus", estrenada en 2024 (Foto: 20th Century Studios vía AP)

Su nuevo nombre refleja una fascinación por Peter Pan que el creador y productor ejecutivo Noah Hawley —quien escribió los ocho episodios de la nueva serie y dirigió los dos más sólidos— ha incorporado a lo largo de la obra. Incluso hace que Boy Kavalier, el insufrible “tech bro” responsable de este avance —interpretado por Samuel Blenkin, de mirada acelerada por la anfetamina— lea en voz alta la novela de J.M. Barrie de 1911, Peter Pan y Wendy, a Wendy y a varios otros niños terminales a los que trasplanta en resistentes cuerpos sintéticos.

Kavalier no rescata a estos niños de la muerte por altruismo. Su intención es comercializar la inmortalidad como un artículo de lujo (su empresa, Prodigy, es la más joven de cinco megacorporaciones en guerra que, para principios del siglo XXII, han suplantado a las naciones para gobernar la Tierra y su sistema solar, como aprendemos rápidamente).

Más allá de eso, espera que uno de sus “Híbridos” humano-sintéticos eventualmente demuestre ser lo suficientemente inteligente como para seguirle el ritmo. La codicia ha sido parte de la Alien-ada desde el principio, pero la exploración de la megalomanía por parte de la serie es una novedad relativamente reciente. (Sí, las bestias de dientes afilados y sangre ácida que recuerdas de las películas están aquí, junto con algunos monstruos nuevos igual de repugnantes que, evidentemente, pertenecen a una especie impía diferente a la del Xenomorfo diseñado por H.R. Giger).

Sydney Chandler, personaje central de la serie "Alien: Earth" (Foto: prensa FX

El “código Pan” autoconsciente de Alien: Earth es, desde mi perspectiva de fanático de Alien de toda la vida, el aspecto más pretencioso y menos logrado de lo que, por lo demás, es un intento sorprendentemente sólido y convincente de trasplantar una franquicia cinematográfica intermitentemente brillante al cuerpo anfitrión de una serie de televisión de prestigio. Serializada, con un presupuesto lujoso (más de 250 millones de dólares, supuestamente) y sin restricciones de contenido que le impidan ser tan sangrienta, profana y, en general, perturbadora como cualquiera de las películas de Alien. (¡Uf!)

Este formato no existía cuando la Alien original irrumpió en nuestro imaginario colectivo hace 46 años. Tampoco existía la noción de una continuidad entre series de televisión semanales y largometrajes. Ese verano, cuando Alien compartía cartelera con títulos como Moonraker: 007 Misión espacial, Rocky II y La película de los Muppets, Paramount acumulaba enormes sobrecostos en una carrera para llegar a la fecha de estreno navideña de 1979 que había reservado con antelación para Star Trek: Viaje a las estrellas que había sido ampliada de una serie de televisión que seguía a un largometraje, solo cuando el éxito arrollador de Star Wars en 1977 hizo que los ejecutivos buscaran desesperadamente cualquier cosa de naves espaciales que pudieran encontrar. Ninguno de ellos había comprendido aún cuánto dinero se podía ganar tomando en serio la ciencia ficción, los cómics y similares, y tratando el canon ficticio de cada saga con la sobriedad dramática antes reservada para el mito griego y el drama isabelino.

Las editoriales de cómics fueron de las primeras en descubrir que la acumulación de mitología, como la kudzu, a lo largo de décadas de narración necesitaba una poda juiciosa. Hawley se ha dado licencia para desviarse de la ya laxa continuidad establecida por Alien y la media docena de precuelas y secuelas cinematográficas que generó. (Ese recuento no incluye Alien vs. Predator de 2004 ni su secuela de 2007 porque, como la mayoría de los fanáticos y creadores de la franquicia, prefiero ignorarlas). Y, al igual que la mayoría de las películas de Alien, la serie de Hawley es accesible incluso si nunca viste o simplemente has olvidado los capítulos anteriores.

Noah Hawley, el showrunner de la serie "Alien: Earth" (Foto: archivo REUTERS/Mike Blake)

Se entiende por qué Hawley, quien previamente llevó su sensibilidad mordaz a las series Legion (un pariente lejano de la franquicia Marvel/Fox X-Men) y Fargo (que toma su título y tono, pero poco más, de la querida película criminal de los hermanos Coen de 1996), se sentiría atraído. Un espécimen de propiedad intelectual nombrado por una especie parásita que gesta dentro de anfitriones vivos es, naturalmente, un caballo de Troya para cualquier obsesión temática que un creador ambicioso quiera impregnarle. La Alien-ada siempre ha sido una franquicia impulsada por autores, incluso si casi cada entrega individual ha tenido una creación complicada.

Los créditos de la nueva serie dicen “basada en elementos creados por Dan O’Bannon y Ronald Shusett”, los guionistas que escribieron el primer borrador de Alien, aunque los productores David Giler y Walter Hill hicieron una reescritura total antes de que las cámaras de Scott comenzaran a rodar en el verano de 1978. Fueron Giler y Hill quienes contrataron a James Cameron en 1983 para escribir lo que aún se llamaba Alien II, y quienes posteriormente pusieron sus nombres delante del suyo en el tratamiento que él desarrolló a partir de su casi cómicamente esquemático bosquejo de dos párrafos. Cameron no obtendría su ansiada oportunidad de dirigir Aliens hasta después de que Terminator, que él había escrito y dirigido, se estrenara en octubre de 1984, sorprendiendo a todos —especialmente a los ejecutivos escépticos que la financiaron— con su saludable recaudación y buenas críticas.

Para cuando Alien 3 se estrenó en mayo de 1992, la película ya había pasado por tres directores —David Fincher, quien luego haría Zodiac, La red social y muchas otras películas emblemáticas, aún tiene su nombre en la cinta, aunque prácticamente la ha repudiado— y una cantidad de guionistas de dos dígitos. (Giler y Hill estaban tan atascados sobre cómo responder a la demanda de Fox de otra entrega tras el éxito de Aliens que un avance de 1991 para la tercera parte, aún no filmada, sugería que este Alien tendría lugar, eh, en la Tierra). Cuando Scott regresó a la serie con la ambiciosa precuela de 2012, Prometheus, llegó decidido a alejarse de los monstruos de Giger, reinventando la serie como una indagación más al estilo de 2001 sobre los orígenes de la conciencia. La secuela dirigida por Scott de esa película, Alien: Covenant (2017), continuó esa exploración, aunque —como implicaba la restauración del prefijo Alien al título— con la concesión de volver a incluir a los Xenomorfos.

Sigourney Weaver volvió a enfrentarse a la criatura en "Alien 3" (1992)

Todo esto es para decir que Alien no tiene una estrella polar indiscutible, un Gene Roddenberry o un George Lucas —incluso si Star Trek y Star Wars, respectivamente, estuvieron en su mejor momento cuando sus creadores delegaron la escritura y dirección a otros. Un organismo perfecto tiene muchos padres.

Mientras una galaxia de cómics, novelas derivadas, juegos de rol y otros productos auxiliares han expandido este mundo ficticio a lo largo de las décadas, la película de 1979 nunca nos dice en qué año se supone que ocurre, aunque retroactivamente se acordó que era en 2122. Alien: Earth, en cambio, nos dice explícitamente que está ambientada en 2120 y que la tripulación prescindible de la nave estelar corporativa Maginot está de regreso a casa tras una misión de recolección de especímenes que los ha mantenido en el espacio y (mayormente) en hibernación durante 65 años. Nada de esto concuerda con Prometheus, que nos dice que la misión para buscar a los “ingenieros” que tal vez crearon a la raza humana y a los Xenomorfos también —¡es una película salvaje, amigos!— ocurre en 2093. Y que fue una misión de Weyland, ya que la corporación aún no se había fusionado con Yutani. ¿Por qué, entonces, la Maginot de Alien: Earth, ambientada en 2120, lleva la marca Weyland-Yutani, si su misión de 65 años comenzó en la década de 2050?

Este tipo de lógica interna siempre ha estado un poco sobrevalorada. Arthur Conan Doyle contradecía todo el tiempo su propia historia inventada para Sherlock Holmes. Alien: Resurrection eludió el tema diciéndonos que habían pasado 200 años desde la muerte de la protagonista Ellen Ripley al final de la película anterior, lo que permitió a Sigourney Weaver retomar su papel más famoso como un clon. (En uno de los chistes más 1997 de esa película de 1997, se revela que la corporación Weyland-Yutani, la despiadada empresa que siempre sacrifica a sus empleados con la esperanza de obtener un espécimen de Xenomorfo intacto, hace mucho que fue adquirida por Walmart). Para la época de Alien: Earth, lo que da más miedo que un facilitador sobrealimentado de la economía de plataformas es un “tech bro” amoral como Kavalier, quien ordena a sus subordinados, después de que la Maginot se estrella en New Siam, una de las ciudades de su territorio, que “prioricen el esfuerzo de rescate según el nivel de ingresos”.

Ridley Scott durante la filmación de "Alien", la película que inició la saga en 1979 (Foto: 20th Century Fox/Paramount)

En la Alien original, estos imperativos corporativos están encarnados por Ash, interpretado por Ian Holm, el oficial científico a bordo del carguero espacial Nostromo que finalmente es desenmascarado como un androide. Y aunque lo consideramos un traidor de doble cara que sabotea repetidamente los intentos de sus compañeros de salvarse matando a la bestia, él solo sigue su programación. La noción de robots asesinos rebeldes es algo que Scott exploraría en su siguiente película, Blade Runner (1982), una ciencia ficción deliberadamente pausada y hablada que ahora es tan venerada como Alien, aunque fue un fracaso en su estreno. Cuando Scott regresó al mundo de Alien tras una pausa de 33 años con Prometheus y Alien: Covenant, ambas ambientadas antes de la película original, hizo de David, interpretado por Michael Fassbender —un androide curioso y amoral que rápidamente aprende a despreciar a los insignificantes humanos que lo crearon— el foco principal de la historia.

Aquí es donde Scott y su sucesor Hawley encuentran un terreno común. En última instancia, estas películas y sus descendientes en streaming no tratan sobre una especie invasora genocida ni sobre una camionera espacial ingeniosa pero desafortunada llamada Ripley. Ni siquiera tratan sobre la ferocidad de reventadores de pecho del capitalismo interplanetario. Tratan sobre el enigma insoluble de la creación de la vida. “Te creamos porque podíamos”, le dice un científico borracho a David en Prometheus.

Aunque Scott tiene un crédito como productor ejecutivo en Alien: Earth, parece haber tenido menos supervisión en la serie que en la película de 2024 Alien: Romulus, en la que el director uruguayo de cine de terror Federico Álvarez rindió un hábil homenaje a las películas anteriores sin introducir ideas nuevas. Hawley, con su saga de megacorporaciones en guerra y bots sintientes, híbridos humano-sintéticos y humanos mejorados cibernéticamente, todos inmersos en una lucha de poder donde el alienígena titular es poco más que un MacGuffin, está haciendo algo más profundo, sin enunciar su tema de manera tan torpe como lo hizo Scott en Prometheus.

Quizá debería haber llamado a su nueva serie “Alien: Nosotros”.

Fuente: The Washington Post