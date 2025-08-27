Cultura

Mercedes Speroni y Silvina Tenenbaum exploran el lado más íntimo del miedo a través de la danza

La obra “Por suerte me tengo a mí” propone sumergir al público en una experiencia emotiva, con funciones programadas para los cuatro domingos de septiembre en la sala El Excéntrico de la 18

La sala El Excéntrico de
La sala El Excéntrico de la 18 presenta 'Por suerte me tengo a mí', dirigida por Mercedes Speroni, con funciones en septiembre

Por suerte me tengo a mí, una propuesta escénica dirigida por Mercedes Speroni, se presentará en la sala El Excéntrico de la 18 (Lerma 420, Villa Crespo) por cuatro únicas funciones programadas para los domingos 7, 14, 21 y 28 a las 20 hs. La obra aborda las huellas emocionales que dejan los abusos en el cuerpo desde el cruce de la danza contemporánea y el butoh –teatro de danza contemporánea japonesa–.

Interpretada por Mercedes Speroni y Silvina Tenenbaum, Por suerte me tengo a mí explora la confrontación con los miedos internos y el rechazo hacia las propias sombras, conocidos en la pieza como “el monstruo”. Desde el escenario, se pone en foco la dificultad para aceptarse, el trabajo sobre la autoestima y la fuerza necesaria para enfrentar marcas personales. La propuesta “no busca superar el dolor, sino mirar el miedo, el rechazo a estar sola con mi monstruo, el rechazo de su compañía”, presentan las artistas.

Mercedes Speroni y Silvina Tenenbaum
Mercedes Speroni y Silvina Tenenbaum interpretan una pieza sobre el miedo, la autoestima y la confrontación con las propias sombras

Mercedes Speroni, responsable también de la dirección, se formó en danza clásica y contemporánea, y profundizó en disciplinas como el butoh y la danza teatro. Integró la Compañía de Danza Mujeres, participó en producciones como Hembra y fue parte de la obra El nombre del mundo es noche, presentada en el Centro Cultural Borges. Como directora, estrenó la obra Una y trabajó en producción audiovisual para documentales exhibidos internacionalmente. En la propuesta actual, Speroni utiliza la corporalidad para expresar las consecuencias de experiencias traumáticas.

Silvina Tenenbaum, quien comparte el escenario con Speroni, posee una trayectoria en danza teatro y acrobacia, formó parte de la Compañía Eléctrica y colaboró con la coreógrafa Lucía Russo en obras infantiles presentadas en la Feria del Libro. También dicta talleres de movimiento en distintos centros culturales.

El equipo artístico lo completan Catalina Pieres, en vestuario, José Binetti, en la iluminación, Celeste Navarro, en maquillaje, Jero Bort, en edición musical y Pedro Speroni, en video. La producción general está a cargo de Fervor Danza, con asistencia de dirección de Iván Mintz.

[Fotos: gentileza Mutuverría PR]

