Cultura

La cultura japonesa y el animé se reúnen en la Ani-Con 2025

El encuentro ofrecerá conciertos de bandas japonesas, paneles con voces icónicas del anime, competencias de cosplay y un festival gastronómico, reuniendo múltiples propuestas en el Centro Costa Salguero durante dos días de actividades

El evento Ani-Con 2025 tendrá lugar el sábado 6 y domingo 7 de septiembre en el Centro Costa Salguero de Buenos Aires, con una propuesta que abarca música en vivo, actividades culturales, gastronomía y la presencia de invitados internacionales. Según se informó, se espera una concurrencia de hasta 30.000 personas por día.

La edición 2025 contará con un escenario principal llamado J-Festival, preparado para albergar a 8.000 personas, en el que se desarrollarán los conciertos, paneles y presentaciones destacadas. Uno de los principales atractivos será la banda japonesa ALI (Alien Liberty International), que se presentará en dos conciertos durante el fin de semana. El grupo es reconocido por su participación en bandas sonoras de animes como Jujutsu Kaisen, Beastars y Dr. Stone.

Entre los invitados internacionales, se distinguen Mario Castañeda y Laura Torres, voces de Goku en distintas etapas de la franquicia Dragon Ball y Gohan, quienes participarán en paneles y actividades de meet & greet. Ambos artistas les brindarán la posibilidad a los asistentes para que obtengan autógrafos y fotografías, así como para escuchar anécdotas sobre su trayectoria profesional.

Mike Leal, voz de personajes como Eren Jaeger en Attack on Titan, Ash Ketchum en Pokémon y Sai en Naruto Shippuden, también formará parte de las actividades, con encuentros para firmas, fotografías y participación en el escenario principal. Además, Leal compartirá experiencias sobre su carrera en el mundo del doblaje.

Adrián Barba, responsable de openings de Dragon Ball Z y Slam Dunk, ofrecerá shows en vivo. El programa incluye la propuesta denominada Ghibli en Concierto, organizada por la Embajada de Japón en Argentina y ejecutada por el grupo Japan Trio Experiment. Este espectáculo propone un recorrido musical por las producciones de Studio Ghibli, en el que fusionan instrumentos tradicionales japoneses con arreglos occidentales.

La programación de música también abarca homenajes sinfónicos a Dragon Ball y Evangelion, a cargo de orquestas especializadas. Además, bandas nacionales como Kiseki, Flor Hitomi y QPA presentarán versiones de temas de anime.

El sábado 6, al cierre de la primera jornada, tendrá lugar la City Pop Party, con espectáculos musicales, una intervención especial de Adrián Barba y un concurso de cosplay. Esta actividad cuenta con cupos limitados.

En paralelo al escenario principal, se desarrollará el Yamato Matsuri, el festival tradicional japonés en Buenos Aires, enfocado en la cultura nipona. En ese marco, el espacio Gastro Japo reunirá a destacados referentes de la gastronomía japonesa en Argentina. La propuesta gastronómica estará compuesta por platos como ramen, takoyaki, onigiris y sushi, entre otros, a cargo de representantes de la cocina nikkei.

La feria Sengoku Market dispondrá de kimonos, armaduras, samuráis, amuletos, bonsáis y objetos tradicionales e inspirados en la cultura japonesa.

El sector Artists Alley reunirá a creadores locales y emergentes, quienes exhibirán y elaborarán obras en tiempo real. El Escenario Matsuri será sede de talleres y espectáculos sobre taiko, danzas de Okinawa, origami y bonsáis.

El evento pondrá a disposición dos pabellones para venta, muestras y coleccionismo, vinculados con la cultura pop japonesa. Entre los expositores figuran las editoriales Panini, Distrito Manga, Ovni Press y Moztros, además de tiendas especializadas y un espacio con presentación de estrenos de Sony Pictures. La muestra La era Jumbo: Kaijus y Robots presentará homenajes al coleccionismo clásico japonés y a los personajes emblemáticos del género.

Las actividades de cosplay tendrán lugar en el Cosplay Alley, donde habrá sets fotográficos y presencia de cosplayers reconocidos. Las competencias incluirán certámenes tradicionales con más de dos millones de pesos en premios y la final internacional de la Yamato Cosplay Cup, que reunirá representantes de diversos países latinoamericanos y europeos. El ganador recibirá un viaje a Japón.

Están previstos también encuentros de meet & greet con los invitados internacionales, tanto del mundo del doblaje como de la música. En total, la organización propone una agenda que abarca desde espectáculos musicales y muestras temáticas hasta concursos y espacios de interacción para toda la comunidad aficionada al anime y la cultura japonesa.

Fotos: gentileza prensa Ani-Con.

Tip de la RAE: decimales:

“Bring It On”: 25 años

Literatura gastronómica: novelas que se

Los mormones festejaron sus 100

Cómo la rivalidad entre Carlos
