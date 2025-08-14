Radiohead sorprende con un álbum en vivo que incluye grabaciones en Buenos Aires

Radiohead - There, There (En vivo en Buenos Aires, Marzo 2009)

El registro de Radiohead en el Club Ciudad de Buenos Aires durante 2009, una de las actuaciones más celebradas del tramo latinoamericano de aquella gira, ahora forma parte de un lanzamiento inesperado ocurrido esta semana. La banda británica publicó sin previo aviso un álbum en vivo que recopila grabaciones de su gira posterior a la edición de los discos Hail to the Thief (2003) e In Rainbows (2007), incluyendo la presentación en la capital argentina, lo que ha sido interpretado como un gesto de reconocimiento a la intensidad y la entrega del público local, palpable en el video que acompañó el lanzamiento e ilustra esta nota.

El disco en vivo se titula Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009, reúne registros de sus conciertos en Dublín, Londres, Ámsterdam y Buenos Aires durante 2009 y se lanzó de manera sorpresiva, sin anuncios previos ni campañas promocionales. Esta estrategia ha sido habitual en la trayectoria reciente del grupo británico, que ha optado por compartir material inédito o de archivo eludiendo las convenciones de la industria discográfica.

El nuevo disco de Radiohead recopila grabaciones en vivo del período posterior a la publicación de los discos "Hail to the Thief" e "In Rainbows"

El concierto de Radiohead en Buenos Aires se realizó el 24 de marzo de 2009 en el Club Ciudad de Buenos Aires, ante unas 30 mil personas, donde la banda presentó un repertorio que abarcó tanto clásicos de su discografía como canciones de su entonces reciente álbum In Rainbows.

“Decidimos mezclar y publicar estas grabaciones en vivo (habría sido una locura quedárnoslas). Ha sido un proceso muy catártico. Esperamos que las disfruten”, expresó el guitarrista y cantante Thom Yorke al anunciar el lanzamiento de este nuevo álbum en directo. Según su testimonio, la idea nació de la reciente producción teatral en el Reino Unido, Hamlet Hail to the Thief, que integró la obra de Shakespeare escrita a comienzos del siglo XVII y el LP editado por la banda a principios de los 2000.

“Mientras pensaba en cómo crear arreglos para la producción teatral de Shakespeare Hamlet/Hail to the Thief, pedí escuchar algunas grabaciones de archivo en directo de las canciones”, relató, y añadió: “Me impactó la energía que transmitía nuestra forma de tocar. Apenas nos reconocía, y eso me ayudó a encontrar el camino a seguir”.