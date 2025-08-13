Kiss figura entre los principales candidatos a recibir un Kennedy Center Honor este año

Donald Trump y la primera dama Melania Trump cuando asistieron a la función de "Les Miserables" en el Kennedy Center (Foto: REUTERS/Kent Nishimura)

De los más de 2 mil eventos que se celebran cada año en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, uno destaca por encima de todos: los Kennedy Center Honors. Uno de los mayores eventos de recaudación de fondos del centro, la gala anual de etiqueta y su transmisión televisiva son un imán para celebridades y destacados habitantes de Washington. Recibir este honor puede ser un hito importante en la carrera de cualquier artista.

Desde que asumió la presidencia del Kennedy Center en febrero, el presidente Donald Trump ha prometido dejar su huella en los honores, y ya se están produciendo cambios.

El Kennedy Center ha considerado seriamente varios nombres para recibir los honores de este año, incluyendo a la leyenda de la música country George Strait, los íconos del glam metal Kiss y el actor inglés Michael Crawford, según varios empleados actuales y anteriores con conocimiento de los planes del centro que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutirlos públicamente.

Los seleccionados deben aceptar recibir el premio, y no estaba claro cuáles, si es que alguno, de estos nombres había llegado a la lista final. Pero el martes, el Kennedy Center ofreció algunas pistas en un pie de foto en Instagram: “una leyenda de la música country, un inglés, una banda de rock de la ciudad de Nueva York, una Reina de la danza y un Actor multimillonario entran en la Ópera del Kennedy Center….”

Trump planea anunciar a los seleccionados en el Kennedy Center este miércoles. En una publicación en Truth Social el martes, escribió: “GRANDES nominados para el TRUMP/KENNEDY CENTER, perdón, quise decir, KENNEDY CENTER, PREMIOS. Serán anunciados el miércoles. Se está haciendo un trabajo tremendo, y se está gastando dinero, para devolverlo al más ALTO NIVEL de lujo, glamour y entretenimiento. Había caído en tiempos difíciles, físicamente, ¡¡¡PERO PRONTO TENDRÁ UN GRAN REGRESO!!! Presidente DJT.”

George Strait, uno de los músicos más relevantes de la música country en Estados Unidos (Foto: REUTERS/Seth Herald)

Muchos empleados del Kennedy Center se sorprendieron por el anuncio inesperado de Trump de que revelaría a los homenajeados el miércoles. El Kennedy Center no respondió a una solicitud de comentarios el martes por la tarde, ni tampoco los representantes de Strait, Kiss y Crawford.

Cada año, cinco personas o grupos son homenajeados por el Kennedy Center y funcionarios del gobierno por sus contribuciones de toda la vida a las artes en un evento de varios días que concluye con una ceremonia donde otros artistas los celebran con discursos, canciones, videos y actuaciones. Los homenajeados del año pasado incluyeron a Francis Ford Coppola, Bonnie Raitt y The Grateful Dead.

En años anteriores, un comité que incluye a homenajeados previos y miembros destacados de la comunidad artística seleccionaba a los recipientes en mayo o principios de junio y los anunciaba públicamente a mediados de julio. Cuestionando los honores, Trump dijo en una reunión de la junta del Kennedy Center en marzo: “Seremos un poco más conservadores, si no les importa, con algunas de las personas. Hay personas allá afuera que no serían consideradas y que son estrellas mucho más grandes que las que estaban siendo homenajeadas.” No está claro quién fue el encargado de seleccionar a los homenajeados de este año.

"Una banda de rock de la ciudad de Nueva York", anticipó la cuenta de Instagram del Kennedy Center sobre los posibles premiados (Foto: archivo EFE/Daniel Dal Zennaro)

La lista de posibles homenajeados no desentonaría en muchos honores, que han destacado a luminarias de diversas disciplinas artísticas. Strait, por ejemplo, no sería la primera estrella country en recibir el honor, ni Kiss la primera banda de rock de los años 70. Al mismo tiempo, se sabe que Trump es fanático del musical El Fantasma de la Ópera, cuyo papel principal fue interpretado originalmente por Crawford.

Durante la reunión de la junta en marzo, Trump sugirió que el centro ampliara el campo de posibles homenajeados para incluir tanto a no artistas como a íconos fallecidos. Mencionó a Elvis Presley y Babe Ruth y sugirió expandir los honores para incluir a políticos, ejecutivos y atletas.

Trump también criticó los Kennedy Center Honors anteriores durante la reunión, diciendo: “En el pasado, quiero decir, estos son lunáticos de la izquierda radical los que han sido elegidos. No me gustaba. No podía verlo. Y el presentador siempre era terrible.”

Más allá del talento, parece que se avecinan algunos cambios.

El fin de semana usualmente consiste en una ceremonia de entrega de medallas con una cena en el Departamento de Estado, una recepción en la Casa Blanca y la propia gala de los honores. Este año, la ceremonia de entrega de medallas, que normalmente preside el secretario de Estado, podría trasladarse a la Casa Blanca, según un empleado con conocimiento de los planes del centro.

El músico cubano Arturo Sandoval y Francis Ford Coppola durante la gala de los 47° Kennedy Center Honors, el 8 de diciembre de 2024 (Foto: REUTERS/Ken Cedeno)

Las propias medallas podrían lucir diferentes, ya que el centro ha contactado a la joyería Tiffany & Company para rediseñarlas. El diseño más reciente de la medalla mostraba al presidente Kennedy en un lado y el edificio en el otro, con una cinta de colores del arcoíris destinada a representar diferentes habilidades y talentos artísticos. Tiffany no respondió a una solicitud de comentarios.

Done+Dusted, la productora que realizó los últimos premios del Kennedy Center (así como los recientes Premios Mark Twain al Humor Estadounidense, el otro gran evento televisado del centro) ha roto lazos con el centro. Matthew Winer, el productor ejecutivo interno de los honores, renunció al centro junto con Emeline Carlisle, la productora y gerente de homenajeados.

La era Trump

Desde que el Kennedy Center comenzó a otorgar honores en 1978, solo un presidente pasó todo su mandato sin asistir a la ceremonia: Trump. Inicialmente se retiró de participar en 2017 después de que Norman Lear, quien recibía el galardón, prometiera saltarse la parte que se realiza en la Casa Blanca para protestar contra Trump.

Muchos empleados del Kennedy Center especulan que fue este desaire lo que motivó a Trump a tomar el control del centro en su segundo mandato, después de no mostrar mucho interés previamente. El Kennedy Center es independiente del gobierno federal, aunque está financiado parcialmente por los contribuyentes y el presidente nombra a gran parte de su junta directiva. En febrero, Trump despidió a los fideicomisarios que habían sido nombrados por el presidente Joe Biden y los reemplazó por sus propios elegidos.

Este año marcará la primera vez que Trump participe en los honores. ¿Estará la nueva dirección del Kennedy Center a la altura de la tarea?

Conan O'Brien durante la ceremonia de entrega del premio Mark Twain de comedia, el 23 de marzo de 2025 (Foto: REUTERS/Craig Hudson)

La primera prueba llegó a finales de marzo, poco más de un mes después de la toma de control de Trump, cuando Conan O’Brien recibió el Premio Mark Twain al Humor Estadounidense, tras haberle sido ofrecido por la anterior dirección. Durante su discurso, O’Brien agradeció específicamente “a las personas que me invitaron aquí”, nombrando al expresidente David Rubenstein y a la expresidenta Deborah Rutter, ambos destituidos en febrero.

El espectáculo en sí transcurrió como de costumbre, aunque casi todos los artistas hicieron bromas sobre la nueva dirección del centro. Will Ferrell bromeó: “Se supone que debo cerrar el Departamento de Educación.” John Mulaney dijo que el Kennedy Center sería renombrado como el “Pabellón Roy Cohn de Hombres Grandes y Fuertes que Aman Cats.” Sarah Silverman se dirigió a O’Brien: “Realmente extraño los días en que tú eras el único imbécil naranja de Estados Unidos.”

El Twain es importante, pero es pequeño comparado con los honores. Y la dirección actual podría estar menos dispuesta a permitir que los participantes hagan bromas sobre el nuevo presidente de la junta.

Una persona con amplio conocimiento de cómo funcionan los honores, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, lo calificó como un “ejercicio masivo” que “requiere un gran compromiso de la comunidad de las artes escénicas.” La persona enfatizó el desafío inusual que enfrentarán los organizadores de los honores este año.

Francis Ford Coppola, premiado con el Kennedy Center Honor en diciembre de 2024 (Foto: REUTERS/Ken Cedeno)

No solo se requiere que cinco actos dignos acepten participar, sino muchos más artistas, que rinden homenaje a los galardonados durante largos segmentos. El año pasado, el espectáculo de dos horas y media contó con más de 70 artistas, incluyendo a Queen Latifah, David Letterman, Robert De Niro, Dave Chappelle, Sheryl Crow, Al Pacino y Martin Scorsese.

El ambiente actual en torno al Kennedy Center podría complicar la organización de una producción de este tipo. ¿Sigue siendo posible montar un espectáculo con tantos artistas, incluyendo a los creadores de Hamilton, que previamente recibieron el honor, y estrellas como Issa Rae, boicoteando el centro? Ahora Trump está estrechamente asociado con el Kennedy Center, por lo que los posibles participantes podrían sopesar su deseo de aparecer allí frente a las políticas y declaraciones del presidente. Con su declaración sobre el “TRUMP/KENNEDY CENTER” el martes, Trump fomentó esta asociación, al igual que los republicanos en el Congreso, quienes han propuesto renombrar la Ópera del Kennedy Center en honor a Melania Trump y, en el caso del representante Bob Onder (republicano de Misuri), todo el centro de artes en honor al presidente.

“Me parece que su credibilidad entre la comunidad de las artes escénicas es definitivamente mucho más controvertida que en años anteriores, y estoy realmente nervioso por cómo será el proceso tanto de selección de nominados como de organización del espectáculo”, dijo la persona familiarizada con el funcionamiento de los honores.

“Es mucho más que lograr que cinco personas acepten el honor”, dijo esta persona. Se trata de lograr que unas 80 personas los celebren.

Fuente: The Washington Post