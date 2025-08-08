Cómo se escribe: ¿Esnórquel o snorkel? La RAE lo explica a detalle

Esta disciplina es poco conocida por gran parte de la población. (REUTERS/Meghana Sastry)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto del extranjerismo snorkel en español

La forma esnórquel es una adaptación adecuada del extranjerismo snorkel para aludir al tubo (o a las gafas y al tubo) con el que se puede respirar para observar el fondo del agua con la cara sumergida o a la propia actividad.

En los medios aparecen noticias con el anglicismo crudo: «Las 10 mejores playas de Mallorca para hacer snorkel», «La cala secreta está escondida en Granada y es ideal para hacer snorkel» o «Los amantes del paisaje marino podían hacerse con un snorkel y bucear».

Tanto el Diccionario de la lengua española como la segunda edición del Diccionario panhispánico de dudas recogen, a partir del inglés snorkel , la voz esnórquel , adaptada con una e- inicial, el dígrafo qu- y tilde en la o por ser palabra llana acabada en -⁠l . Se emplea para hablar del equipamiento que permite contemplar el agua con la cara sumergida , sentido con el que también se podría utilizar tubo de buceo (en caso de que no se aluda al conjunto de tubo y gafas), o de la práctica de esto mismo.

En referencia a la acción de nadar haciendo esnórquel, se documenta asimismo el verbo esnorquelear , cuyo sustantivo derivado es esnorqueleo , como señala la segunda edición del Diccionario panhispánico de dudas .

También es posible adaptar este término como esnórkel , si bien esta opción es mucho menos frecuente. En cualquier caso, si se mantiene la grafía original snorkel , lo adecuado es destacarla con cursiva o comillas.

Por todo ello, en los ejemplos se podría haber escrito «Las 10 mejores playas de Mallorca para hacer esnórquel», «La cala secreta está escondida en Granada y es ideal para hacer esnórquel» y «Los amantes del paisaje marino podían hacerse con un esnórquel y bucear».

Una primera versión de esta recomendación se publicó el 17 de agosto de 2010 y se ha actualizado para añadir el enlace del Diccionario de la lengua española e incluir la información incorporada en la segunda edición del Diccionario panhispánico de dudas.

¿Qué es la RAE?

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.